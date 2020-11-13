Miyagi & Andy Panda выпустили клип «Yamakasi». Он посвящен их родному Владикавказу

Осетинские рэперы MiyaGi & Andy Panda выпустили клип на трек «Yamakasi» — главный сингл в их одноименном альбоме. Мини-фильм погружает в атмосферу беспокойных улиц родного для музыкантов Владикавказа.

Ролик срежиссировал Егор Тарасов — ранее он уже работал с дуэтом над клипами «Там Ревели Горы», Minor и «Мало Нам». Производством видео занималась команда FMT Jetlag.

«Мы помнили об осетинских традициях, а также о значимых для артистов событиях, и очень тщательно относились ко всем деталям. Внимательный зритель обязательно найдет спрятанные в клипе пасхалки», — написали FMT Jetlag о «Yamakasi».

Мини-фильм снимался в течение нескольких недель в Северной Осетии. В съемках также принимали участие фанаты Miyagi & Andy Panda.

Альбом «Yamakasi» вышел в июле этого года. Он получил свое название от французского криминального боевика о группе паркурщиков, которые занимаются ограблениями ради спасения жизни ребенка.