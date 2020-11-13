В России за сутки выявили почти 22 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявили 21 983 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это рекордное значение за все время пандемии (предыдущее было 9 ноября). Также это на 375 заражений больше, чем накануне.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, республике Карелия, Архангельской области, Красноярском крае, Свердловской, Воронежской и Ростовской областях.
Число смертей чуть меньше, чем днем ранее — 411 за последние 24 часа. С начала эпидемии скончались 32 443 пациента. Выздоровели за сутки 18 735 человек, за весь период — 1 406 903. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось в России до 1 880 551.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 52,7 млн человек, почти 1,3 млн из них умерли, более 34 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (10,5 млн), на втором — Индия (8,7 млн), на третьем — Бразилия (5,7 млн).