В России за сутки выявили почти 22 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявили 21 983 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это рекордное значение за все время пандемии (предыдущее было 9 ноября). Также это на 375 заражений больше, чем накануне.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, республике Карелия, Архангельской области, Красноярском крае, Свердловской, Воронежской и Ростовской областях.