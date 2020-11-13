Моргенштерн все-таки записал трек с Lil Pump. О нем он говорил в интервью Дудю

Рэпер Моргенштерн записал совместную песню с американским хип-хоп-исполнетелем Lil Pump — выход этого трека ранее активно обсуждался, в частности, Алишер говорил о нем в интервью Юрию Дудю.
Трек называется «Watafuk?!». Послушать его можно в «ВКонтакте», Spotify, Apple Music и на ютьюбе.
Моргенштерн рассказывал в интервью Дудю, почему не выпускает фит с Lil Pump. Он отметил, что трек не выходит, потому что «еще рано», а также призвал «не забывать, кто он такой, верить или не верить, решать вам».
Lil Pump был одним из немногих американских артистов, пришедших поддержать Дональда Трампа в день выборов. Он выступил с речью, а президент по ошибке назвал его «маленьким сутенером».