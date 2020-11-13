Моргенштерн на премии GQ слово в слово повторил речь Оксимирона

Моргенштерн на церемонии вручения премии GQ вышел за наградой и в благодарственной речи слово в слово повторил речь Оксимирона, которую тот произнес восемь лет назад. Это заметил телеграм-канал Sneakerhead.

Алишер начал свою речь со слов: «99% из тех, кто в зрительном зале, не знают, кто я такой. <…> Это хорошо и правильно. Год назад я жил на окраине Лондона в комнате с тараканами, клопами и одной мышью, которая жила в духовке. Рядом со мной снимал комнату татуировщик из Прибалтики по имени Саня». И далее также продолжил по тексту Оксимирона.