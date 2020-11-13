Моргенштерн на премии GQ слово в слово повторил речь Оксимирона

Моргенштерн на церемонии вручения премии GQ вышел за наградой и в благодарственной речи слово в слово повторил речь Оксимирона, которую тот произнес восемь лет назад. Это заметил телеграм-канал Sneakerhead.
Алишер начал свою речь со слов: «99% из тех, кто в зрительном зале, не знают, кто я такой. <…> Это хорошо и правильно. Год назад я жил на окраине Лондона в комнате с тараканами, клопами и одной мышью, которая жила в духовке. Рядом со мной снимал комнату татуировщик из Прибалтики по имени Саня». И далее также продолжил по тексту Оксимирона.
Моргенштерн получил награду в номинации «Музыкант года». Рэпера номинировали «за дерзость, сарказм, рекорды прослушиваний, антирекорд самого задизлайканного клипа и альбом «Легендарная пыль». Он обошел Little Big, Cream Soda, Tesla Boy и Шарлота.
Сегодня, 13 ноября, вышел совместный трек Моргенштерна с американским рэпером Lil Pump. Он называется «Watafuk?!».
Моргенштерн говорил об этой коллаборации в недавнем интервью Юрию Дудю. В нем же он объяснял популярность Оксимирона.