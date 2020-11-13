«PVL is back»: Скриптонит и Niman выпустили новый EP

Скриптонит и Niman выпустили EP «PVL is back». В альбом вошли четыре трека: «Intro», «Gasoline», «Spice Girls» и «Nice Guy».

Название альбома отсылает к одноименному совместному треку музыкантов, который вышел в 2013 году. Послушать EP можно в Apple Music и в «ВКонтакте».