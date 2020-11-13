«PVL is back»: Скриптонит и Niman выпустили новый EP

Скриптонит и Niman выпустили EP «PVL is back». В альбом вошли четыре трека: «Intro», «Gasoline», «Spice Girls» и «Nice Guy».
Название альбома отсылает к одноименному совместному треку музыкантов, который вышел в 2013 году. Послушать EP можно в Apple Music и в «ВКонтакте».
Niman — настоящее имя Ануар Баймуратов — бывший участник группы Jillzay. В состав объединения также входили Скриптонит, 104, Six O, Truwer, Cheenah, Benz и Strong Symphony.
Ранее Скриптонит выпустил клип на трек «Колеса» с альбома «2004». Сама пластинка вышла в декабре 2019 года и оказалась первым релизом, на котором всю музыку музыкант написал самостоятельно.