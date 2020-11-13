Кизару выпустил новый альбом «Born to Trap». На фитах Smokepurpp и Tory Lanez

Российский рэпер Кизару выпустил новый альбом под названием «Born to Trap». На разных площадках его можно послушать здесь.
На пластинке 18 треков, среди них — фиты с рэперами Smokepurpp, Tory Lanez и Hoodrich Pablo Juan. «Я очень много сидел над текстами, и для меня самое приятное — находить и открывать новое в их построении. Это как пирамида», — говорит рэпер в описании к альбому на Apple Music.
К выходу альбома объединение Kizaru Haunted Family запустило акцию вместе со Spotify. Как говорится в паблике музыканта, 14 ноября любой желающий может бесплатно набить себе татуировку-призрак Haunted Family в московских и петербургских тату-студиях. Тем, кто «не решился набить настоящее тату», там же сделают временное, говорится в посте.
Предыдущий, четвертый альбом Кизару вышел в августе 2019 года. Он назывался «Karmageddon».
Кизару живет в Барселоне. Он был вынужден уехать из России из‑за преследования со стороны Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Его подозревали в продаже наркотиков. По словам самого артиста, ему удалось сбежать уже после задержания и улететь в Барселону.
«Потом меня подали в список Интерпола, я отсидел четыре месяца в испанской тюрьме», ― рассказывал Кизару в интервью «Афише Daily».