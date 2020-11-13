Кизару выпустил новый альбом «Born to Trap». На фитах Smokepurpp и Tory Lanez

Российский рэпер Кизару выпустил новый альбом под названием «Born to Trap». На разных площадках его можно послушать здесь.

На пластинке 18 треков, среди них — фиты с рэперами Smokepurpp, Tory Lanez и Hoodrich Pablo Juan. «Я очень много сидел над текстами, и для меня самое приятное — находить и открывать новое в их построении. Это как пирамида», — говорит рэпер в описании к альбому на Apple Music.

К выходу альбома объединение Kizaru Haunted Family запустило акцию вместе со Spotify. Как говорится в паблике музыканта, 14 ноября любой желающий может бесплатно набить себе татуировку-призрак Haunted Family в московских и петербургских тату-студиях. Тем, кто «не решился набить настоящее тату», там же сделают временное, говорится в посте.