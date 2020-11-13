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Александр Лукашенко: в Беларуси из‑за участия в протестах отчислили из вузов 300 студентов

Анастасия Цой
Сегодня в 17:47

В Беларуси из‑за участия в протестах отчислили из вузов 300 студентов. Об этом заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко сказал, что получает множество писем от родителей отчисленных студентов. В них, по его словам, белорусы пишут, что голосовали за него и готовы «воевать и бороться за него», а их детям «забили головы».

Лукашенко добавил, что не все отчисленные студенты «отмороженные», есть и «способные». Он поручил чиновникам выработать механизм восстановления в вузах «под гарантии». Какие гарантии, он не уточнил. Решать, кого возвращать, будет специальная комиссия, в которую войдут представители учебных заведений.

В конце октября Александр Лукашенко потребовал отчислять студентов, участвующих в протестах: «Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза».

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