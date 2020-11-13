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На «Оскар» от России выдвинули фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского

Анастасия Цой
Сегодня в 15:02

На «Оскар» от России выдвинули фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя российского оскаровского комитета Владимира Меньшова.

Картина Кончаловского посвящена событиям в Новочеркасске 1962 года. Тогда жители города протестовали против снижения зарплат рабочим и повышения цен на продукты. Мирную демонстрацию расстреляли боевыми патронами. Погибли 26 человек.

Главные роли в фильме исполнили Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова и Андрей Гусев. «Дорогие товарищи!» уже вышли в российский прокат. Посмотреть трейлер можно здесь.

Фильм получил специальный приз жюри на 77-м Венецианском кинофестивале. Подробнее о черно-белой ленте можно прочитать в рецензии «Афиши Daily».

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