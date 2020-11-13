На «Оскар» от России выдвинули фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского

На «Оскар» от России выдвинули фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя российского оскаровского комитета Владимира Меньшова.

Картина Кончаловского посвящена событиям в Новочеркасске 1962 года. Тогда жители города протестовали против снижения зарплат рабочим и повышения цен на продукты. Мирную демонстрацию расстреляли боевыми патронами. Погибли 26 человек.

Главные роли в фильме исполнили Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова и Андрей Гусев. «Дорогие товарищи!» уже вышли в российский прокат. Посмотреть трейлер можно здесь.

Фильм получил специальный приз жюри на 77-м Венецианском кинофестивале. Подробнее о черно-белой ленте можно прочитать в рецензии «Афиши Daily».