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Роскомнадзор призвал выкладывать видео на российских платформах, а не на ютьюбе

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:01

Роскомнадзор призвал российские СМИ и информационные ресурсы размещать видео на отечественных платформах. Об этом говорится на сайте ведомства.

Роскомнадзор обосновал свою рекомендацию тем, что администрация видеохостинга «целенаправленно» блокирует российский контент.

«Участились случаи применения администрацией видеохостинга YouTube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов. Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации», — говорится в заявлении Роскомнадзора.

В ведомстве призвали «размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN)».

В Роскомнадзоре в конце октября уже заявляли, что американские интернет-компании — Google (YouTube), Facebook и Twitter — ограничивают доступ к материалам 20 российских СМИ. Среди них — РИА «Новости», Russia Today, Sputnik и «Россия 1».

Роскомнадзор подготовил ответные меры и уже передал их в Госдуму и Совет Федерации. В чем их суть, не уточняется, но ведомство называет их «действенными» и «своевременными», а также предлагает их внести в российское законодательство.

Пользователям мультимедийного сервиса Okko, входящего в экосистему Сбера, уже с 10 ноября эксклюзивно в подписке доступна новая комедия «Как Надя пошла за водкой» с Евгением Цыгановым и Яной Трояновой. Неспешная, глубокая, рассудительная картина «Как Надя пошла за водкой» рассказывает историю о современной жизни обыкновенных сестер — Нади и Вали, которым приходится искать свое счастье.

Надя (Надежда Игошина) — красивая и легкомысленная любительница тусовок, Валя (Евгения Соляных) — серьезная, умная, старшая сестра, привыкшая поучать всех вокруг. После очередного похода в ночной клуб, Надя привела домой Алексея (Евгений Цыганов), который оказался женат, но несчастлив в браке. Стервозная жена (Яна Троянова) полностью контролировала всю его жизнь и каждый шаг. Сестры решили, что сначала они заполучат Алексея к себе, а потом? Впрочем, так далеко они еще не заглядывали…

Фильм театрального и кинорежиссера Владимира Мирзоева доступен в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox и на сайте okko.tv.

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