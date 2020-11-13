Роскомнадзор призвал выкладывать видео на российских платформах, а не на ютьюбе

Роскомнадзор призвал российские СМИ и информационные ресурсы размещать видео на отечественных платформах. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Участились случаи применения администрацией видеохостинга YouTube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов. Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации», — говорится в заявлении Роскомнадзора.

В ведомстве призвали «размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN)».

В Роскомнадзоре в конце октября уже заявляли, что американские интернет-компании — Google (YouTube), Facebook и Twitter — ограничивают доступ к материалам 20 российских СМИ. Среди них — РИА «Новости», Russia Today, Sputnik и «Россия 1».

Роскомнадзор подготовил ответные меры и уже передал их в Госдуму и Совет Федерации. В чем их суть, не уточняется, но ведомство называет их «действенными» и «своевременными», а также предлагает их внести в российское законодательство.

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