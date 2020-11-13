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«Больной — не больной»: Дмитрий Песков высказался об отравлении Навального

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:36

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Алексеем Навальным, заявил, что «больной — не больной». Слова чиновника приводит «Интерфакс».

В интервью RT Песков отметил, что российские власти заинтересованы в расследовании отравления Навального, но наталкиваются «на глухую стену непонимания». Пресс-секретарь уточнил, что оппозиционный политик, по его мнению, сам не хочет расследования.

«Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет. И что больной — не больной. Тоже там много вопросов. И если он больной, то насколько и как быстро его болезнь может проходить и возвращаться обратно. Вопросов больше, чем ответов», — сказал Песков.

Кроме того, по словам Пескова, России никто не захотел помогать в расследовании, а Берлин «достаточно жестко» высказался в отношении российских властей. «Мы не согласны с этими высказываниями», — заявил Песков.

В октябре Евросоюз и Великобритания ввели санкции против России из‑за отравления политика Алексея Навального. В санкционный список попали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, еще четыре человека, а также научный институт, в котором в советское время разрабатывали «Новичок».

12 ноября Россия ввела ответные санкции против Германии и Франции из‑за отравления Алексея Навального. Они будут действовать в том числе в отношении руководящих лиц в администрациях глав двух европейских государств.

Власти России не верят в отравление, совершенное на территории страны, и отрицают наличие химического оружия: МИД в конце сентября заявил, что отравление Алексея Навального могло быть постановкой. А в Кремле сообщили, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.

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