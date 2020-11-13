«Тотальный диктант» отказались проводить за границей после того, как автором текста стал Глуховский

Россотрудничество отказалось поддерживать проект «Тотальный диктант» в 2021 году: обычно оно предоставляет площадки в культурных центрах за границей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ведомства Евгений Примаков.

Он объяснил решение «вескими причинами», но сами причины не назвал. «Никакого отношения к оптимизации нашей работы это решение не имеет, сам по себе проект «Тотальный диктант» хороший и интересный. Но не в 2021 году и не для агентства (Федерального агентства по делам соотечественников — Прим. ред.)», — заявил Примаков.

Заявление последовало после того, как объявили автора текста для следующего «Тотального диктанта». Им стал писатель Дмитрий Глуховский (серия «Метро», «Текст»), который открыто критикует российские власти. Например, он делал это на шоу «вДудь».

Глуховский уверен, что ведомство отказалось поддерживать проект именно из‑за его политических убеждений. По его словам, изначально в посте Примакова говорилось, что писатель — русофоб.

Запись действительно была отредактирована, сейчас этих слов в ней нет. Писатель добавил, что считает себя патриотом, а не русофобом: «Любить родину не значит нахваливать власть. Это значит желать стране лучшего, в том числе находя определенные недостатки и предлагая пути к их исправлению».

Организаторы «Тотального диктанта» заявили, что сожалеют о позиции агентства: «Проект был и остается вне политики — это наш основной принцип. Среди авторов «Тотального диктанта» были люди, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов на происходящее сегодня в России.

Объединяло и объединяет этих людей одно — любовь к русскому языку, писательский талант и желание трудиться вместе с нами над повышением уровня грамотности в современном мире».

Следующий «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля 2021 года. В этом году диктант перенесли на октябрь из‑за пандемии коронавируса, писали его онлайн. Автором текста был Андрей Геласимов.