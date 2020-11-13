перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Александр Лукашенко: в Беларуси из‑за участия в протестах отчислили из вузов 300 студентов 17:47
Илон Маск сдал четыре теста на коронавирус. Два оказались положительными 17:27
«Тотальный диктант» отказались проводить за границей после того, как автором текста стал Глуховский 17:15
Бывшего капитана ФК «Рубин» посадили на 12 лет за создание финансовой пирамиды 17:15
«Хлеб» и Кравц выпустили новый клип «Катя» 17:12
Rotten Tomatoes представил рейтинг лучших сериалов 2020 года
Rotten Tomatoes представил рейтинг лучших сериалов 2020 года 16:53
Instagram изменил интерфейс главной страницы — впервые за несколько лет 16:49
Мишель Гондри снимет фильм о любовном треугольнике между женщиной, мужчиной и черной дырой 16:35
От Франции на «Оскар» могут выдвинуть «Милашек» — вызвавший споры фильм о тверкающих школьницах 16:28
В Москве начали готовить к сносу микрорайон Камушки 16:09
«Академия звука» объявила финалистов музыкального конкурса 16:08
Premier Моргенштерн на премии GQ слово в слово повторил речь Оксимирона
Моргенштерн на премии GQ слово в слово повторил речь Оксимирона 16:07
«Атака кота»: SP4K и ЛСП выпустили совместный трек 15:26
Майк Шинода из Linkin Park записал ремикс на песню Deftones «Passenger» 15:24
Правительство продлило налоговые каникулы малому бизнесу 15:18
Meduza/YouTube На «Оскар» от России выдвинули фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского
На «Оскар» от России выдвинули фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского 15:02
Run the Jewels выпустили песню «No Save Point» — саундтрек к игре Cyberpunk 2077 14:54
В Петербурге разобрали мемориал врачам, погибшим от COVID-19 14:45
Miyagi & Andy Panda выпустили клип «Yamakasi». Он посвящен их родному Владикавказу 14:40
СМИ: у Дзюбы вымогали 5 млн долларов за видео с мастурбацией. Футболист отказался давать деньги 13:58
Отключить рекламу

«Тотальный диктант» отказались проводить за границей после того, как автором текста стал Глуховский

Анастасия Цой
Сегодня в 17:15

Россотрудничество отказалось поддерживать проект «Тотальный диктант» в 2021 году: обычно оно предоставляет площадки в культурных центрах за границей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ведомства Евгений Примаков.

Он объяснил решение «вескими причинами», но сами причины не назвал. «Никакого отношения к оптимизации нашей работы это решение не имеет, сам по себе проект «Тотальный диктант» хороший и интересный. Но не в 2021 году и не для агентства (Федерального агентства по делам соотечественников — Прим. ред.)», — заявил Примаков.

Заявление последовало после того, как объявили автора текста для следующего «Тотального диктанта». Им стал писатель Дмитрий Глуховский (серия «Метро», «Текст»), который открыто критикует российские власти. Например, он делал это на шоу «вДудь».

Глуховский уверен, что ведомство отказалось поддерживать проект именно из‑за его политических убеждений. По его словам, изначально в посте Примакова говорилось, что писатель — русофоб.

Запись действительно была отредактирована, сейчас этих слов в ней нет. Писатель добавил, что считает себя патриотом, а не русофобом: «Любить родину не значит нахваливать власть. Это значит желать стране лучшего, в том числе находя определенные недостатки и предлагая пути к их исправлению».

Организаторы «Тотального диктанта» заявили, что сожалеют о позиции агентства: «Проект был и остается вне политики — это наш основной принцип. Среди авторов «Тотального диктанта» были люди, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов на происходящее сегодня в России.

Объединяло и объединяет этих людей одно — любовь к русскому языку, писательский талант и желание трудиться вместе с нами над повышением уровня грамотности в современном мире».

Следующий «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля 2021 года. В этом году диктант перенесли на октябрь из‑за пандемии коронавируса, писали его онлайн. Автором текста был Андрей Геласимов.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Цой
Еще один байопик о легендарном рок-музыканте
инди
Антоха MC
Главная звезда доброго рэпа в России
исторический
Дорогие товарищи!
Драма Андрея Кончаловского про расстрел рабочей демонстрации
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Евгений Примаков
Дмитрий Глуховский
Андрей Геласимов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить