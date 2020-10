Срыв сделки «Тинькофф» и «Яндекса», новый сингл «Кровостока» и другие новости дня

В России за сутки выявили 15 150 случаев коронавируса — самое большое значение за все время пандемии. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 1 369 313.

На фоне пандемии население России в этом году может сократиться на 352 тыс. человек — в 11 раз больше, чем в прошлом. Такой прогноз дает правительство страны.

Россия возобновила авиасообщение с Кубой и Сербией. К тому же с 1 ноября запустят рейсы в Японию.

«Тинькофф» прекратил переговоры с «Яндексом» о продаже своего бизнеса. Все из‑за того, что стороны не смогли согласовать условия сделки.

Западные спецслужбы полагают, что за отравлением Алексея Навального стоит ФСБ. Они уверены, что операция проводилась не для того, чтобы убить политика.

Беларусь объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск. Между тем МВД республики пригрозило протестующим «гуманным применением» огнестрельного оружия.

Прокуратура запросила у РАНХиГС данные о противодействии экстремизму. Например, от вуза требуют информацию о сотрудничестве с иностранными НКО и об участии студентов в «антироссийских кампаниях».

Килиманджаро охватил сильнейший пожар, который не могут потушить уже несколько дней. Что стало его причиной, пока неизвестно.

СК обвинил экс-директора одного из департаментов Минпромторга в получении 80 млн рублей взятки. Чиновник решил доказать невиновность справкой из казино.

«Победа» закупит распорки для рта, чтобы тренировать улыбку у бортпроводников. Вы только посмотрите, как странно они выглядят.

Google научился искать песни по свисту и пению. Теперь будет гораздо проще найти тот трек, что вертится на языке. А карты поисковика теперь будут показывать пользователям по всему миру данные о загруженности общественных мест.

Ведущая новостей Элейна Пинто потеряла работу, снявшись в фильме «Хеллоуин Хьюби» с Адамом Сэндлером и Стивом Бушеми. Там она появилась в образе Харли Квинн из «Отряда самоубийц».

«Кровосток» выпустил новый сингл «Зашел, вышел», ATL — песню «Браслеты» про современную Россию. Также вышла романтическая баллада Ланы Дель Рей «Let Me Love You Like a Woman».

Иван Дорн, Монеточка и другие записали альбом каверов на песни «Мумий Тролля». Vacío выпустил новую пластинку «Индепендент». Woodkid представил первый за 7 лет альбом «S16».

HBO выпустил трейлер второго сезона «Темных начал», основанного на книге «Чудесный нож». «Кинопоиск HD» опубликовал первый трейлер сериала «Пищеблок» по роману Алексея Иванова.

20–22 октября Adobe проведет креативную онлайн-конференцию Adobe MAX — впервые бесплатно и онлайн. Среди спикеров — Уэс Андерсон, Гвинет Пэлтроу, Зак Брафф и другие.