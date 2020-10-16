«Кинопоиск HD» опубликовал первый трейлер сериала «Пищеблок» по роману Алексея Иванова.

События шоу разворачиваются в 1980 году в пионерском лагере «Буревестник» на берегу Волги. В лагере течет размеренная жизнь: утренние линейки, страшные истории у костра и первые влюбленности. Пока однажды пионер по имени Валерка не замечает, что его сосед пьет кровь другого мальчика. Выясняется, что среди пионеров есть вампиры и именно они — самые послушные и ответственные ребята смены.