«Кинопоиск HD» опубликовал первый трейлер сериала «Пищеблок» по роману Алексея Иванова.
События шоу разворачиваются в 1980 году в пионерском лагере «Буревестник» на берегу Волги. В лагере течет размеренная жизнь: утренние линейки, страшные истории у костра и первые влюбленности. Пока однажды пионер по имени Валерка не замечает, что его сосед пьет кровь другого мальчика. Выясняется, что среди пионеров есть вампиры и именно они — самые послушные и ответственные ребята смены.
Режиссером сериала выступил Святослав Подгаевский, а сценарист Александр Тагал адаптировал для проекта книгу Иванова. В главных ролях — Петр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина и Илья Коробко.
Всего снимут 8 серий по 50 минут. Премьера сериала намечена на июнь 2021 года.
Роман «Пишеблок» вышел в ноябре 2018 года. «Афиша Daily» рассказывала, как Иванов постепенно превращается в нашего собственного Стивена Кинга и почему это скорее хорошо.