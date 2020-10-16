«Пророчество ясно»: появился трейлер второго сезона «Темных начал» по книге Филипа Пулмана

Телеканал HBO выпустил трейлер второго сезона «Темных начал», основанного на книге «Чудесный нож» — второй из серии Филипа Пулмана.
В продолжении сериала Лира Белаква встретится в параллельном мире с Уиллом Парри. Вместе они будут скрываться от Магистериума в одном из множества миров и столкнутся с призраками.
К своим ролям вернутся Дафни Кин, Джеймс МакЭвой, Рут Уилсон и Лин-Мануэль Миранда. Также к ним присоединяться Эндрю Скотт, Теренс Стэмп, Джейд Аноука и Симона Кирби. Премьера второго сезона — 16 ноября на HBO Max.