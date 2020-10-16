Карты Google будут показывать информацию о загруженности разных общественных мест

Карты Google будут показывать пользователям по всему миру, в том числе и в России, информацию о загруженности разных общественных мест: супермаркетов, ресторанов и так далее. Об этом говорится в блоге компании.

Там отмечается, что во время пандемии коронавируса эта функция стала необходима, так как она позволяет «принимать более эффективные решения, куда и когда идти».

Карты будут показывать загруженность не только заведений общественного питания, а также различных магазинов, аптек, заправок и так далее, но и парков, пляжей и других мест на открытом воздухе. Информация будет доступна «по ходу движения», то есть пользователю не придется вбивать то или иное место в поисковую строку, чтобы посмотреть, насколько оно занято.

Кроме того, пользователь увидит, какие меры безопасности действуют в том или ином месте. Например, требуют ли там носить маски и перчатки.

В конце августа «Афиша Daily» писала о том, что сервис начал показывать сигналы светофоров.