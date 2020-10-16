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Новая русская онкология в новом сингле «Кровостока» — «Зашел, вышел»

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:40

Группа «Кровосток» выпустила новый сингл под названием «Зашел, вышел». Послушать на разных площадках, в том числе Spotify, Appple Music и YouTube, его можно здесь.

«Новая русская онкология в хорошем смысле / В квартирах нарастает лавандос и там киснет / Я не даю ему закиснуть, ******* лавандосику / Эти опухоли служат мне, романтику и бандосику», читает Шило на новом треке.

На ютьюбе также вышел видеоряд к новой песне. Им занимался графдизайнер Франческо Тогонидзе.

Это уже второй сингл группы в 2020 году. Предыдущий — «Дети» — вышел в мае и был посвящен внутреннему ребенку, который есть в каждом из нас. Последний альбом «Кровостока» «ЧБ» увидел свет в 2018 году.

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