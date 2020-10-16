«Тинькофф» и «Яндекс» отказались от слияния

«Тинькофф» прекратил переговоры с «Яндексом» о продаже своего бизнеса. Об этом говорится в сообщении TCS Group, материнской компании банка, размещенном на Лондонской бирже. Причины отмены сделки не уточняются.

По словам источника Forbes, близкого к участникам переговоров, Олег Тиньков хотел активно участвовать в бизнесе, что не одобрили в «Яндексе». «Сделка уже много раз разваливалась, переговоры идут и прекращаются, и снова идут. Такой процесс непростой», — рассказал другой собеседник издания, близкий к «Яндексу».

Ранее The Bell со ссылкой на источники писал, что переговоры Тинькова и «Яндекса» идут тяжело, и бизнесмен рассматривает вариант продажи банка МТС. Сегодня в «Тинькофф» заявили, что не ведут ни с кем переговоры, и банк «будет развиваться дальше самостоятельно».

О возможной сделке «Яндкеса» и «Тинькофф» стало известно в конце сентября. Предполагалось, что акционерный капитал банка могут продать IT-компании за 5,48 млрд долларов.