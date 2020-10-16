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Чиновника обвинили в получении взятки. Он решил доказать невиновность справкой из казино

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:14

Бывший чиновник Минпромторга Владимир Потапкин, которого Следственный комитет обвиняет в получении взятки в размере 80 млн рублей, придумал необычный способ доказать собственную невиновность: для этого он решил показать выписку из казино.

Как пишет РБК, Потапкин работал директором департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга. Он получил многомиллионную взятку от местного лесопромышленника «Азия лес», утверждает гособвинение, а посредником при передаче денег выступил юрист Антон Толмачев, который уехал за рубеж и находится в розыске.

По версии обвинения, в обмен на 80 млн рублей Потапкин поспособствовал тому, чтобы предприятию лесопромышленника выделили субсидии на полмиллиарда рублей.

Сам чиновник отрицает подобные обвинения и заявляет в суде, что не получал никаких денег. Потапкин заявил, что Толмачев страдал зависимостью от азартных игр и «проигрывал все деньги, которые к нему попадали», а потому брать его в посредники было бы глупо.

Как уточняется в материале, Толмачев играл в онлайн-казино, делал ставки в букмекерских конторах и увлекался онлайн-играми Mail.ru. На его счетах нашли «расходы, имеющие признаки оплаты игровых ставок» на сумму около 340 млн рублей. Онлайн-казино, в свою очередь, предоставило данные о расходах Толмачева на сумму 443,5 млн рублей. Юрист выиграл около 159,8 млн, так что его чистый проигрыш составил 283,7 млн рублей.

Именно эту информацию и собирается предоставить Потапкин в качестве аргументации своей невиновности. Защита чиновника отмечает, что «в деле нет ничего, что бы подтверждало факт договоренности о взятке», а сторона обвинения «делает вид, что не замечает» аргументов Потапкина.

Владимира Потапкина задержали в июне прошлого года. Изначально дело о превышении им полномочий расследовало хабаровское управление ФСБ, но впоследствии его передали в СК.

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