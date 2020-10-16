Рэпер Vacío выпустил новый альбом «индепендент». На нем 13 треков, включая фиты с OFFMi, AP, Ализаде и Весъ.

Пластинку, на которой меланхоличный хип-хоп объединяется с нотками гранжа и панк-рока, можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Vacío — псевдоним молодого рэпера Коли Васильева, уроженца Екатеринбурга, который сейчас живет и творит в Москве. В мае «Афиша Daily» включила его в список главных фрешменов весны.

«Все, что я делаю, базируется на ненависти к бедности и на любви к музыке, миру, и девушкам. Я люблю их и придумываю песни, смотрю на мир и придумываю слова», — объяснял тогда мотивы своего творчества артист.

Кроме сольных релизов Vacío известен как продюсер Feduk, который работал над такими его треками как «Краски» и «Друзья».