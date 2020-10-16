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The Guardian: западная разведка считает, что отравление Навального — дело рук ФСБ

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:40

Спецслужбы ФРГ, Франции и Великобритании предполагают, что за отравлением Алексея Навального стоит Федеральная служба безопасности России (ФСБ). Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

На основании этих выводов страны ЕС и Великобритания внесли в санкционный список главу ФСБ Александра Бортникова, пишет издание. Он, по мнению государств, «оказывал поддержку» людям, которые были причастны к отравлению российского оппозиционера.

Как отметили два собеседника газеты, по их мнению, Навального отравила Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). Они считают, что операция проводилась не для того, чтобы убить политика, а с целью сделать ему недвусмысленное предупреждение и вынудить его покинуть страну.

Источники в беседе с центром «Досье» Михаила Ходорковского заявили, что «Новичок» для отравления оппозиционера был выбран неслучайно. По их словам, ФСБ имеет доступ к разным ядам, многие из которых неизвестны. Если бы служба хотела убить Навального, она бы это сделала, подчеркнули собеседники центра.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а через два дня перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября политика вывели из медицинской комы, сейчас он проходит курс реабилитации в Берлине.

Анализы, проведенные в немецкой, французской и шведской лабораториях, показали, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичков». Позже ОЗХО установила, что речь идет о новом виде «Новичка», который формально не относится к запрещенным, но структурно близок к веществам из этой группы.

15 октября ЕС и Великобритания из‑за ситуации вокруг Навального ввели санкции в отношении шестерых россиян, а также Государственного НИИ органической химии и технологии, где разрабатывали упомянутое отравляющее вещество.

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