перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Экс-президента Франции Николя Саркози обвинили в создании преступной группировки 20:03
Кэти Мелуа выпустила новый альбом «Album No. 8» 19:34
ЦДК ЦДК выпустил в прокат документальный фильм «Woman». В нем собраны истории 2000 женщин
ЦДК выпустил в прокат документальный фильм «Woman». В нем собраны истории 2000 женщин 19:10
Ученые измерили самый короткий промежуток времени 18:27
В американском городе поставили статую Иисуса. Жители приняли ее за бездомного и позвонили в полицию 18:17
МВД Беларуси пригрозило протестующим «гуманным применением» боевого оружия 18:16
«Победа» закупит распорки для рта, чтобы тренировать улыбку у бортпроводников 17:56
GQ Russia/YouTube Директор «Яндекса» объяснил сотрудникам срыв сделки с «Тинькофф»
Директор «Яндекса» объяснил сотрудникам срыв сделки с «Тинькофф» 17:39
Россия возобновила авиасообщение с Кубой и Сербией 17:31
Вышел первый трейлер «Пищеблока» — сериала про пионеров-вампиров по роману Алексея Иванова 17:01
Амир Ванн выпустил клип на трек «Keep Your Distance» 16:42
Юлия Цветкова обратилась в ЕСПЧ из‑за штрафа за пост в защиту ЛГБТ 16:41
@tzparks/Twitter На Килиманджаро бушует сильнейший лесной пожар. Его не могут потушить уже несколько дней!
На Килиманджаро бушует сильнейший лесной пожар. Его не могут потушить уже несколько дней! 16:38
Сериал «Эпидемия» вошел в топ-100 ТВ-проектов IMDb 16:36
Devika Shawty из объединения Dopeclvbworld выпустила альбом «Плохая примета» 16:21
Google научился искать песни по свисту и пению 15:47
The Guardian: западная разведка считает, что отравление Навального — дело рук ФСБ 15:40
«Яндекс.Музыка» Big Russian Boss и Young P&H издали свои архивы
Big Russian Boss и Young P&H издали свои архивы 15:40
Иван Дорн и Монеточка: вышел альбом каверов на песни «Мумий Тролля» 15:26
В Таиланде заблокировали Change.org после петиции о запрете королю находиться в Германии 15:22
Отключить рекламу

МВД Беларуси пригрозило протестующим «гуманным применением» боевого оружия

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:16

МВД Беларуси будет «гуманно применять» огнестрельное оружие во время протестов, если их участники начнут активно сопротивляться правоохранителям. Об этом сказал начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков в интервью телеканалу «Беларусь 1»

«Любой, кто поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, — по нему будет применено огнестрельное оружие», — заявил он.

По словам Карпенкова, на митинги в стране выходят радикалы, которые организованы по принципу преступных групп, действовавших в 1990-е. «Они хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей, подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами», — отметил он.

12 октября замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич предупредил, что милиция и внутренние войска могут применить спецсредства и огнестрельное оружие для разгона массовых демонстраций. Протестное движение стало более организованным и крайне радикальным, отметил он.

Протесты против Александра Лукашенко длятся в Беларуси уже более двух месяцев. В первые дни демонстрантов жестоко разгоняли омоновцы и военные, в СИЗО задержанных массово пытали и избивали. По оценке «Медиазоны», самые жесткие задержания произошли 10 августа, когда пострадал как минимум 291 человек, а в отделы милиции отправились более 3000. За все время протестов были задержаны более 10 тыс. демонстрантов, не менее 5 человек погибли от действий силовиков.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
драма
Лето 85-го
Гомосексуальный роман на морском курорте Нормандии от Франсуа Озона
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
драма
Гипноз
Психологический триллер Валерия Тодоровского
трагикомедия
Удалить историю
Сатирическая комедия про общество потребления

Другие материалы по темам

Теги
МВД
ФСИН
Люди
Александр Лукашенко
Николай Карпенков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить