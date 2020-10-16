МВД Беларуси пригрозило протестующим «гуманным применением» боевого оружия

МВД Беларуси будет «гуманно применять» огнестрельное оружие во время протестов, если их участники начнут активно сопротивляться правоохранителям. Об этом сказал начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков в интервью телеканалу «Беларусь 1»

«Любой, кто поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, — по нему будет применено огнестрельное оружие», — заявил он.

По словам Карпенкова, на митинги в стране выходят радикалы, которые организованы по принципу преступных групп, действовавших в 1990-е. «Они хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей, подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами», — отметил он.

12 октября замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич предупредил, что милиция и внутренние войска могут применить спецсредства и огнестрельное оружие для разгона массовых демонстраций. Протестное движение стало более организованным и крайне радикальным, отметил он.

Протесты против Александра Лукашенко длятся в Беларуси уже более двух месяцев. В первые дни демонстрантов жестоко разгоняли омоновцы и военные, в СИЗО задержанных массово пытали и избивали. По оценке «Медиазоны», самые жесткие задержания произошли 10 августа, когда пострадал как минимум 291 человек, а в отделы милиции отправились более 3000. За все время протестов были задержаны более 10 тыс. демонстрантов, не менее 5 человек погибли от действий силовиков.