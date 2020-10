Google научился искать песни по свисту и пению

Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть приложение Google или голосовой помощник Google Assistant, нажать на иконку микрофона и произнести фразу «What is this song» или «Search for the song». Затем в течение 15 секунд нужно напевать мотив песни.

По словам разработчиков, поиск возможен, потому что у каждой композиции есть что‑то вроде «отпечатка пальца». Алгоритмы переводят мычание человека в такие же «отпечатки» и ищут треки по ним.

Ранее Google решил добавить в карты функцию, с помощью которой можно смотреть загруженность общественных мест по всему миру. Представители корпорации отметили, что во время пандемии возможность заранее узнать, как много людей в супермаркете или ресторане, стала особенно необходима.