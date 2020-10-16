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Иван Дорн и Монеточка: вышел альбом каверов на песни «Мумий Тролля»

Анастасия Цой
Сегодня в 15:26

К 20-летию альбома «Точно ртуть алоэ» группы «Мумий Тролль» вышел сборник «Карнавала.Нет ХХ лет». Каверы на песни Ильи Лагутенко записали Иван Дорн, Монеточка, МС Сенечка, Kate NV, «Сансара», Mirèle, «ГШ», Максим Свобода и другие.

«Мне сказали, что Илья (Лагутенко. — Прим. ред.) хотел бы услышать в моем исполнении «Карнавала.Нет», с чем я спорить не стал. Конечно же, загорелся, когда сам Илья это видит в моем исполнении. Значит, это не просто так! Я сделал трек острым, оставил хитовость, не углубился, как сказал Илья, в «перемудреж». Весь продакшен я сделал сам: живые гитары, инструментал, вокал — все сам, в кои-то веки», — рассказал Иван Дорн в комментарии Apple Music.

«Точно ртуть алоэ» — третий альбом группы «Мумий Тролль», вышедший 5 февраля 2000 года. Сегодня, 16 октября, музыканты отпразднуют 20-й день рождения пластинки онлайн-концертом в VR. Зрители услышат все песни со знаменитой пластинки.

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