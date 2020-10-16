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Прокуратура заподозрила РАНХиГС в экстремизме

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:39

Никулинская прокуратура Москвы потребовала от Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) отчитаться о сотрудничестве преподавателей с иностранными НКО и об участии студентов в «антироссийских кампаниях». Об этом свидетельствует официальный запрос ведомства от 4 октября, который оказался в распоряжении профсоюза «Университетская солидарность».

Прокуратура требует предоставить информацию в рамках «проверки исполнения законодательства научными и образовательными организациями». От академии в том числе потребовали данные о противодействии экстремизму. Речь идет, в частности, о мероприятиях, направленных на:


  • «разжигание этносепаратизма»;
  • подготовку наблюдателей и мониторинг нарушений на выборах;
  • «идеологическую обработку россиян, в первую очередь молодежи, и создание в этой среде проамериканских групп влияния»;
  • «формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России»;
  • «фальсификацию мировой и российской истории для достижения геополитических интересов антироссийских сил».

Кроме того, вуз обязали предоставить данные о студентах, принимавших участие в несанкционированных митингах, а также о тех, кто участвовал в программах для дальнейшего обучения в других странах или работы за пределами страны. Помимо прочего, прокуратура запросила информацию об участии в «антироссийских информационно-пропагандистских кампаниях, а также в мероприятиях, направленных на подрыв международного авторитета России и доверия международного сообщества к проводимой РФ внешней и внутренней политике, а также создание ей имиджа государства-агрессора».

Пока неизвестно, проводится ли аналогичная проверка в других вузах. То, что РАНХиГС необходимо отчитаться перед прокуратурой, «достоверно известно», рассказали «МБХ медиа» в профсоюзе «Университетская солидарность».

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