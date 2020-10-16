Студийный альбом состоит из 11 треков, часть из которых исполнитель представил в течение последних нескольких месяцев. Послушать его можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

Французский музыкант и клипмейкер Йоанн Лемуан, также известный под псевдонимом Woodkid, выпустил альбом «S16». Это его первая пластинка за последние семь лет.

«S16» является продолжением дебютной пластинки Woodkid «The Golden Age» 2013 года, которая была продана тиражом почти 1 млн копий по всему миру и номинирована на две премии «Грэмми». Как пишет Le Monde, «после успеха первого электропоп-опуса исполнитель вернулся с меланхоличным и в высшей степени политическим альбомом».

Несмотря на долгий перерыв, сам музыкант считает, что этот период был для него «достаточно плодотворным». С момента выхода «The Golden Age» Woodkid успел выпустить EP «Louis Vuitton Works One», посвященный креативному директору модного дома Николя Гескьеру, написал музыку для постановки New York City Ballet, а также саундтрек к фильму «Пустыня» Джонаса Куарона, занимался коллаборациями с другими музыкантами и многим другим.

Ранее Woodkid выпустил лирик-видео для своего трека «Pale Yellow», который также вошел в новый альбом. «Трек исследует химию зависимости, а также волю и надежду на противостояние саморазрушению», — рассказывал сам исполнитель.