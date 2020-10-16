Французский музыкант и клипмейкер Йоанн Лемуан, также известный под псевдонимом Woodkid, выпустил альбом «S16». Это его первая пластинка за последние семь лет.
Студийный альбом состоит из 11 треков, часть из которых исполнитель представил в течение последних нескольких месяцев. Послушать его можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.
«S16» является продолжением дебютной пластинки Woodkid «The Golden Age» 2013 года, которая была продана тиражом почти 1 млн копий по всему миру и номинирована на две премии «Грэмми». Как пишет Le Monde, «после успеха первого электропоп-опуса исполнитель вернулся с меланхоличным и в высшей степени политическим альбомом».
Несмотря на долгий перерыв, сам музыкант считает, что этот период был для него «достаточно плодотворным». С момента выхода «The Golden Age» Woodkid успел выпустить EP «Louis Vuitton Works One», посвященный креативному директору модного дома Николя Гескьеру, написал музыку для постановки New York City Ballet, а также саундтрек к фильму «Пустыня» Джонаса Куарона, занимался коллаборациями с другими музыкантами и многим другим.
Ранее Woodkid выпустил лирик-видео для своего трека «Pale Yellow», который также вошел в новый альбом. «Трек исследует химию зависимости, а также волю и надежду на противостояние саморазрушению», — рассказывал сам исполнитель.