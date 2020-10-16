Россия возобновила авиасообщение с Кубой и Сербией 15 октября. С Японией полеты возобновят 1 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу Росавиации.

О планах восстановить авиасообщение с этими тремя странами стало известно пару дней назад. Сообщалось, что рейсы из Москвы в Белград, Кайо-Коко и Санта Клару будут осуществляться два раза в неделю. В Японию из России еженедельно будут летать три рейса, два из Москвы и один из Владивостока.

Россия начала возобновлять международное авиасообщение с 1 августа. Сейчас из страны можно также улететь в Беларусь, Великобританию, Египет, Казахстан, Киргизию, Мальдивы, ОАЭ, Танзанию, Турцию, Швейцарию и Южную Корею.