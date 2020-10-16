Авиакомпания «Победа» закупит распорки для рта, чтобы тренировать улыбку у бортпроводников. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию с портала госзакупок и слова представителей лоукостера.

«Безупречная улыбка бортпроводника — наш стандарт. Мы растем, а все тренажеры индивидуальные. С учетом стратегии роста у нас большой набор в собственную школу. Хотим, чтобы навыком шикарной улыбки обладали все выпускники школы без исключения», — заявили в пресс-службе авиаперевозчика.