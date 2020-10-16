В России за сутки выявили 15 150 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1396 заболевших больше, чем было зафиксировано вчера — пока что это самое большое значение за все время пандемии.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской областях, Красноярском крае, Архангельской области, а также в Ханты-Мансийском АО.