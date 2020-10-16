В России за сутки выявили 15 150 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1396 заболевших больше, чем было зафиксировано вчера — пока что это самое большое значение за все время пандемии.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской областях, Красноярском крае, Архангельской области, а также в Ханты-Мансийском АО.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 369 313. За последние сутки вылечились 8485 человек, за все время — более миллиона. За сутки умерли 232 пациента, за все время — 23 723.
По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире число заразившихся коронавирусом превысило 38,9 млн человек, более миллиона из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (7,9 млн). На втором и третьем — Индия (7,3 млн) и Бразилия (5,1 млн).