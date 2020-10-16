Беларусь объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к свержению конституционного строя. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

Максимальное наказание, которое может грозить по этой статье, — до пяти лет лишения свободы. На прошлой неделе Тихановскую объявили в розыск на территории России.

Светлана Тихановская участвовала в выборах президента Беларуси. По официальным данным, она набрала только 10% голосов. Многие белорусы уверены, что выборы были сфальсифицированы. Страны Евросоюза не признали Александра Лукашенко президентом.

Тихановская была вынуждена уехать из страны из‑за угроз в отношении ее семьи. Позже она объявила о формировании Координационного совета, который должен обеспечить транзит власти в стране. Сейчас все члены его президиума либо арестованы, либо покинули страну.

Тихановская встречается с американскими дипломатами и лидерами европейских государств. В частности, она провела встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.