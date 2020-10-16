Ведущую новостей уволили из‑за камео в фильме с Адамом Сэндлером. Она появилась в образе Харли Квинн

Ведущая Элейна Пинто рассказала о том, как потеряла работу на австралийской телевизионной службе новостей 7News. Поводом для этого стало камео в очередном фильме с комиком Адамом Сэндлером.
Пинто появилась в роли самой себя в картине «Хеллоуин Хьюби». Она предстала в костюме Харли Квинн из «Отряда самоубийц» и рассказала о праздновании Хеллоуина в городе Салеме.
Эпизод с появлением Пинто был коротким, однако этого хватило, чтобы руководство 7News расторгло контракт с телеведущей. «Я по ошибке нарушила свой контракт со станцией и понимаю, почему руководство решило меня уволить. Я глубоко разочарована и опечалена. Я надеялась, все будет иначе», — написала Пинто.
Фильм рассказывает о добродушном жителе Салема Хьюби Дюбуа, который очень любит Хеллоуин и является вечным объектом насмешек для окружающих. Ежегодно при наступлении Дня всех святых Хьюби следит за порядком в городе, чем порядком надоедает полицейским. Однако все меняется, когда во время праздника начинают пропадать люди.
Адам Сэндлер исполнил в картине главную роль, а поставил картину Стивен Брилл. Также в фильме снялись Стив Бушеми, Рей Лиотта и Роб Шнайдер. Лента вышла на Netflix.