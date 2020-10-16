Ведущую новостей уволили из‑за камео в фильме с Адамом Сэндлером. Она появилась в образе Харли Квинн

Ведущая Элейна Пинто рассказала о том, как потеряла работу на австралийской телевизионной службе новостей 7News. Поводом для этого стало камео в очередном фильме с комиком Адамом Сэндлером.

Пинто появилась в роли самой себя в картине «Хеллоуин Хьюби». Она предстала в костюме Харли Квинн из «Отряда самоубийц» и рассказала о праздновании Хеллоуина в городе Салеме.

Эпизод с появлением Пинто был коротким, однако этого хватило, чтобы руководство 7News расторгло контракт с телеведущей. «Я по ошибке нарушила свой контракт со станцией и понимаю, почему руководство решило меня уволить. Я глубоко разочарована и опечалена. Я надеялась, все будет иначе», — написала Пинто.