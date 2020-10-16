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Население России в этом году сократится на 352 тыс. человек. Это в 11 раз больше, чем в прошлом

Семён Гудошников
Сегодня в 12:05

Правительство вдвое ухудшило прогноз по убыли населения России в 2020 году — до 352,5 тыс. человек. Это в 11 раз больше, чем в предыдущем. Такие выводы содержатся в октябрьской версии проекта единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, пишет РБК.

В прошлой версии правительственного плана ожидалось, что население России сократится за год на 158 тыс. человек, а с 2022 года начнется его прирост. Теперь ожидается, что за пять лет — с 2020 по 2024 год — убыль населения страны составит более 1,2 млн человек, а расти оно начнет только с 2030 года.

Сокращение на 352 тыс. человек в год — не рекорд для современной истории России: с 2000-го по 2006-й страна ежегодно теряла еще больше населения, достигнув максимума в 2002-м — минус 685 тыс. человек. С 2009 по 2017 год наблюдался более незначительный прирост, который в 2013 году составил рекордные для рассматриваемого периода 319,9 тыс. человек.

По мнению замдиректора Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергея Шульгина, новая правительственная оценка выглядит более реалистичной для текущей ситуации. Из‑за пандемии миграция резко затормозилась, а естественная убыль населения значительно ускорилась, в том числе потому, что российские семьи откладывают решение завести ребенка в условиях возросшей неопределенности, отмечает он.

В прошлом году естественная убыль населения России стала рекордной за 11 лет — 259,6 тыс. человек. В Минтруде тогда назвали эту цифру ожидаемой и обещали в следующем году принять дополнительные меры для улучшения демографической динамики.

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