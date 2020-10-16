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На Килиманджаро бушует сильнейший лесной пожар. Его не могут потушить уже несколько дней!

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:38

На склонах Килиманджаро — самой высокой горе в Африке — горят леса. Спасатели и волонтеры уже несколько дней пытаются потушить пожар, но безуспешно.

Пожар начался в одном из центров отдыха для альпинистов. Что стало его причиной, пока неизвестно. По версии местных властей, возгорание могло произойти от огня, на котором разогревали еду туристы.

Распространению пожара способствует сильный ветер и сухая трава. С огнем борются спасатели, сотни волонтеров из соседних деревень, а также студенты колледжа Африканской дикой природы. Тем не менее остановить пожар пока не удается.

«Мы все еще боремся с огнем. Это сложнее, чем мы предполагалось. Проблема — сильный ветер, сухая трава и растительность», — написал в своем Twitter министр туризма Танзании Хамиси Кигвангалла.

Ученые обеспокоены тем, что пламя может нарушить уникальную экосистему, которая существует на склонах Килиманджаро.

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