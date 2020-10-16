На Килиманджаро бушует сильнейший лесной пожар. Его не могут потушить уже несколько дней!

На склонах Килиманджаро — самой высокой горе в Африке — горят леса. Спасатели и волонтеры уже несколько дней пытаются потушить пожар, но безуспешно.

Пожар начался в одном из центров отдыха для альпинистов. Что стало его причиной, пока неизвестно. По версии местных властей, возгорание могло произойти от огня, на котором разогревали еду туристы.