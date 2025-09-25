Умер английский мультиинструменталист Дэнни Томпсон

Томпсон играл в клубах Сохо уже в возрасте 16 лет. В 60-х артист играл на электробас-гитаре в туре Роя Орбисона, а затем стал участником группы Pentangle, вместе с которой совершил революцию в британской фолк-музыке. Он расширял границы фолка и добавлял ему джазовое или блюзовое звучание.