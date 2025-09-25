Умер английский мультиинструменталист Дэнни Томпсон. Музыканту было 86 лет. О его смерти сообщил Independent.
Артист скончался 23 сентября дома в Рикмансворте. По словам его представителей, Томпсон умер мирно. В сообщении Дэнни назвали «музыкантом, которого любили и которым восхищались все, с кем он работал».
«Его творчество не имеет себе равных по качеству, а также по невероятно разнообразному кругу музыкантов, с которыми он работал», — подчеркнули близкие Томпсона.
Дэнни Томпсон родился 4 апреля 1939 года в Тинмуте, графство Девон. Он переехал в Лондон еще ребенком и выучился играть на гитаре, мандолине, трубе и тромбоне в школьные годы. Контрабас стал любимым инструментом молодого музыканта.
Томпсон играл в клубах Сохо уже в возрасте 16 лет. В 60-х артист играл на электробас-гитаре в туре Роя Орбисона, а затем стал участником группы Pentangle, вместе с которой совершил революцию в британской фолк-музыке. Он расширял границы фолка и добавлял ему джазовое или блюзовое звучание.
В середине 70-х коллектив распался, и Томпсон стал реже появляться на публике, хотя и сотрудничал с Табби Хейесом, Стэном Трейси, Джун Табор, Ником Дрейком и The Blind Boys of Alabama. Дэнни столкнулся с алкоголизмом, но в 80-х его карьера сессионного музыканта вышла на новый этап. В то время он работал с Кейт Буш.
В 1987 году Томпсон выпустил первый альбом под собственным именем. «В нем можно было услышать нити музыкальной жизни Томпсона, переплетенные по его собственному замыслу — мелодические линии английских народных мелодий, сыгранные так, словно их исполнял музыкант из Нового Орлеана», — написал про него The Guardian.
За свою долгую карьеру Томпсон сотрудничал с множеством артистов, таких как Ричард Томпсон, Алексис Корнер, ABC, Ричард Барбиери, Тим Бакли, Грэм Коксон, Марианна Фейтфулл, Мэри Хопкин, Джон Мартин, Род Стюарт, Дэва Премал, Эрик Бибб.