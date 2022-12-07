Главные сериалы зимы 2022/2023: Рефн, Триер, Элена Ферранте и много британских шпионов

«Замерзшие»
1 декабря, ivi/Okko
Российский сканди-нуар.
В холодной Карелии находят обледенелый труп жены честного следователя. Подозрение падает как на родственников жертвы, так и на местных бандитов.
Постановщик всех серий — казахстанский режиссер Адильхан Ержанов, за последнее десятилетие прошедший впечатляющий путь от экспериментальных кошмаров для ценителей медленного кино («Чума в ауле Каратас») до драм уровня фестивалей класса «А» («Ласковое безразличие мира» показали в Канне, «Желтую кошку» — в Венеции) и, наконец, жанрового кино, нашедшего аудиторию на российских стримингах (кроме «Замерзших» этой осенью в онлайн-кинотеатрах вышли неовестерн «Голиаф» и боевик «Штурм»). Что ж, можно только порадоваться, что рядовые зрители сериалов — конечные потребители в этой эволюционной цепочке.
Закрученный шпионский триллер с элементами офисного ситкома.
В первом сезоне окутанный сигаретным дымом Гэри Олдман с сальными волосами и дырявыми носками и шпион-блондин в его подчинении (Джек Лоуден) расследовали похищение экстремистами стендап-комика, а в итоге раскрыли заговор в высших эшелонах MI5. Завязка второго сезона включает в себя убийство бывшего британского агента русских разведчиком.
Шоураннер — все еще Уилл Смит, только не актер, а выходец из команды знаменитого сатирика Армандо Ианнуччи. А вот режиссер сезона поменялся: теперь это не постановщик «Черного зеркала» и «Доктора кто» Джеймс Хос, а Джереми Ловеринг, работавший режиссером второго плана с Эдгаром Райтом («Типа крутые легавые», «Прошлой ночью в Сохо») и поставивший пару серий «Шерлока» и шпионских «Призраков». Что ж, это многообещающий выбор вполне в духе главной мысли сериала — «никогда не недооценивайте аутсайдеров». К слову, уже известно, что запущенный в производство третий сезон будет снимать бывший помощник Томаса Альфредсона — выходит, давать шанс авторам второго плана уже что‑то вроде традиции шоу.
«Джордж и Тэмми» («George & Tammy»)
4 декабря, Showtime
Мелодрама в ритме кантри.
Крайне волатильная биография эстрадных звезд XX века. Кантри-певица Тэмми Уайнетт бросает мужа и партнера по сцене ради страдающего алкоголизмом кантри-певца Джорджа Джонса. Впереди их ждут американские горки из взлетов и падений, связанных с карьерой и личной жизнью.
Главный аттракцион — голливудские звезды Джессика Честейн и Майкл Шеннон, вооруженные умопомрачительными прическами и нарядами. Все серии поставил культовый австралиец Джон Хиллкоут («Предложение», «Дорога», «Самый пьяный округ в мире»), так что есть все шансы, что байопик придется по душе даже тем зрителям, которые не относят себя к целевой аудитории слушателей американского кантри.
«Шпион среди друзей» («A Spy Among Friends»)
8 декабря, ITVX/MGM+
Шпионский броманс.
Советский разведчик по имени Ким Филби много лет руководит собственным отделом в MI6 и переправляет государственные тайны в СССР с помощью ничего не подозревающего товарища Николаса Эллиотта. В решающий момент личная дружба оказывается сильнее идейной вражды.
Звезды — не новички в шпионском жанре Гай Пирс («Шпионская игра») и Дэмиан Льюис («Родина»). Первоисточник — вдохновивший ле Карре одноименный нон-фикшен. Сценарист до этого написал несколько серий той же «Родины», а режиссер снял запутанную криминальную драму «Спаси меня». Какой шанс, что перед нами будущая шпионская классика?
«Родня» («Kindred»)
13 декабря, FX/Hulu
Ремейк фильма «Назад в будущее» эпохи движения «Black Lives Matter».
Молодая темнокожая писательница при мистических обстоятельствах перемещается из современного Лос-Анджелеса на плантацию в позапрошлом веке.
Авторка романа-первоисточника — лауреатка главной фантастической премии «Хьюго» Октавия Батлер. Среди постановщик сезона — наша любимица Яница Браво. Шоураннер — драматург, лауреат стипендии Макартура Бренден Джейкобс-Дженкинс, дебютирующий в сериалах (если не считать работы продюсером-консультантом над «Хранителями»).
«Литвиненко» («Litvinenko»)
15 декабря, ITVX
Конспирологический детектив в типичном для британского телевидения сухом официально-деловом стиле.
Бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко, получивший политическое убежище в Великобритании, попадает в больницу с диагнозом «отравление радиоактивным полонием». Англичане начинают расследование, которое продлится десять лет.
В заглавную роль эффектно перевоплотился Дэвид Теннант, но не менее важно, что и офицеров Скотленд-Ярда играют прекрасные характерные артисты Нил Маскелл («Утопия») и Марк Боннар («Катастрофа»). Сценарист Джордж Кей ранее создал нетфликсовский суперхит «Люпен», так что можно предположить, что и новый мини-сериал по известным событиях из новостей скучать не заставит.
«1923»
18 декабря, Paramount+
Не слишком ревизионистский вестерн.
Сиквел приквела: брат главного героя сериала «1883», который, в свою очередь был пра-пра-прадедушкой главного героя «Йеллоустона» возглавляет клан Даттонов и пытается сохранить ранчо во времена Великой депрессии.
Номинировавшийся на «Оскар» сценарист Тейлор Шеридан за последние пять лет построил впечатляющую телефраншизу на базе сериала «Йеллоустон». Оригинальное шоу уже превосходит рейтинги соответствующих сезонов «Игры престолов», а в его спин-оффах снимаются бо́льшие звезды, чем в основном ансамбле. В частности, в «1923» главные роли сыграли Харрисон Форд и Хелен Миррен. Успех Шеридана легко объясним тем, что он снимает не иначе как смесь мыльной оперы и вестерна для большой американской аудитории любителей кантри-музыки (не имеем в виду никакого негатива).
«Я ненавижу Сьюзи» («I Hate Suzie Too»), 2-й сезон
22 декабря, HBO Max/Sky
Психологическая комедия про актрису на грани нервного срыва.
В первом сезоне героиня Билли Пайпер, актриса одной роли в сайфай сериале (сама Пайпер — бывшая звезда «Доктора Кто»), пыталась спасти карьеру и личную жизнь после слива крамольных фото в сеть. Главный челлендж второго сезона — участие бойкой героини в танцевальном реалити-шоу вкупе со всеми взлетами и падениями, которые оно предполагает.
Пайпер создала сериал вместе с драматургом Люси Приббл («Тайный дневник девушки по вызову»), и это не автобиографическая история, но очевидно, что материал две женщины, давно лавирующие в телеиндустрии, сами глубоко прожили.
Фэнтези-боевик с магией, мечами, кувалдами и топорами.
За 1200 лет до событий «Ведьмака» в очень фантазийной версии восточной Европы пересекаются пути эльфийки с татуированным лицом (Мишель Йео) и бродяжничающей бардессы (София Браун). Вскоре состоится война Сопряжения сфер, после которой в мире появятся первые ведьмаки.
«Ведьмак: Происхождение» — очередной приквел-спинофф, в котором задействованы бо́льшие звезды, чем в оригинально сериале. Да, мы беремся утверждать, что икона гонконгского кино Мишель Йео, идущая в этом году на «Оскар» за «Все везде и сразу», круче Генри Кавилла. При этом постановщицы и шоураннер мини-сериала на четыре эпизода известны в основном работой над предыдущими сезонами «Ведьмака».
«Искатели сокровищ» («Detectorists»), рождественский спешел
26 декабря, BBC Two
Умиротворяющее драмеди про обаятельных лопухов.
Бывалый (Тоби Джонс) и салага (Макензи Крук, создатель сериала), увлекающиеся поиском кладов с металлоискателями, из раза в раз нелепо бодались с конкурентами, жертвовали личной жизнью ради дурацкого хобби и неторопливо проходили в метре от заветного золота. Для зрителей они про этом успели стать родными, и потому традиционное для британского телевидения рождественское воссоединение — настоящий праздник.
Разумеется, это все еще целиком авторский проект режиссера, сценариста и артиста Макензи Крука. Кажется, не было автора, который за последнее десятилетие изображал на малом экране хрупкую мужественность с большей нежностью.
«Госизмена» («Treason»)
26 декабря, Netflix
Мрачный и серьезный шпионский триллер.
Разведчик британской MI6 случайно встречает русскую шпионку, с которой когда‑то тесно общался. Теперь ему придется всем доказывать, что он не двойной агент, — в том числе собственной жене.
Главные роли в шпионско-любовном треугольнике играют такие звезды, как Чарли Кокс («Сорвиголова»), Ольга Куриленко («К чуду») и Уна Чаплин («Игра престолов»). Автор сценария — номинант на «Оскар» за «Шпионский мост» Мэтт Чарман, постановщицы — опытные нетфликсовские ремесленницы из трупп «Ведьмака» и «Песочного человека». Пожалуй, не самый интригующий шпионский сериал сезона, но тоже выдерживающий планку качества.
«Королевство. Исход» («The Kingdom Exodus»)
Декабрь, «Кинопоиск»/Okko
Смесь процедурала про работу врачей и макабрической комедии.
Пережив четверть века назад съемки сериала Ларса фон Триера в своих стенах, госпиталь «Королевство» снова принимает в своих стенах лунатиков, демонов и нейрохирургов. Все будет жутко и при этом жутко смешно.
Ларс фон Триер возродил свой культовый сериал из 90-х и снова написал и поставил все серии. Его соавторы Мортен Арнфред и Нильс Версель тоже вернулись, а к актерскому составу наряду с выжившими участниками оригинального ансамбля присоединились Александр Скарсгард и Уиллем Дэфо.
«Romantic Getaway»
1 января, Sky
Британская комедия-ограбление.
Женатая пара, которой не хватает средств на оплодотворение с помощью ЭКО, решают ограбить своего противного офисного начальника. Так как современное ограбление происходит в электронном виде, муж случайно переводит на свой счет не 50 штук, а все 500. Самым скучными в мире Бонни и Клайду приходится пуститься в бега.
Рамеш Ранганатхан и Кэтрин Райан хорошо известны зрителям британских телевикторин; на втором плане появляется Джонни Вегас из культового бриткома «Идеал».
«Лживая взрослая жизнь» («The Lying Life of Adults»)
4 января, Netflix
Драма женского взросления.
Девочка-подросток, взрослеющая в Неаполе 1990-х, разыскивает свою тетю, презираемую родителями. Ведь родители говорят, что девочка с каждым днем все больше похожа на родственницу.
Роман «Лживая взрослая жизнь» — последняя на сегодняшний день книга Элены Ферранты, одной из самых прославленных и читаемых писательниц современности. Обе недавние экранизации произведений Ферранте (сериал «Моя гениальная подруга», фильм «Незнакомая дочь») были отличными. Нет смысла сомневаться, что все удастся и неаполитанцу Эдоардо Де Анджелису, автору будущего сериала.
«Ковбой из Копенгагена» («Copenhagen Cowboy»)
5 января, Netflix
Заторможенный неоновый нуар, мутирующий в оккультный хоррор.
Отступница становится на путь мести против главы зловещего копенгагенского криминала.
«Ковбой из Копенгагена» — целиком авторский проект радикального датского режиссера Николаса Виндинга Рефна, чей «Драйв» по сравнению с последними работами выглядит уже без пять минут «Форсажем» в плане доступности для восприятия широким зрителем. В общем, одного этого имени знать достаточно. В этот раз в проекте (первом за много лет на датском языке) снялись неизвестные в мировом контексте артисты, разве что Златко Бурича фанаты помнят по рефновской трилогии «Дилер», а остальные зрители могли видеть в недавнем «Треугольнике печали».
«Revenger»
5 января, Crunchyroll
Самурайский аниме-детектив.
Пара наемников расследуют заказные убийства членов великого самурайского клана Сацума. Раскрывается неожиданно масштабный заговор.
Режиссер Масая Фудзимори («Чудовищные происшествия») ничем особенным не прославился, зато за сценарий отвечает культовый аниме-драматург Гэн Уробути («Девочка-волшебница Мадока», «Психопаспорт», «Судьба: Начало»).
«Буровая» («The Rig»)
6 января, Amazon Prime
Производственный хоррор.
Шотландские работники буровой станции в Северном море обнаруживают себя окутанными таинственным туманом и отрезанными от внешнего мира. Сверхъестественные силы и чисто человеческие конфликты, как и полагается по законам холодного жанра (см. также «Нечто», «Террор»), ставят под угрозу выживание героев.
Постановщик — востребованный ТВ-специалист Джон Стриклэнд, ранее за хоррорами вроде как не замеченный. Шоураннер — дебютант. Самое узнаваемое лицо на экране — Иэн Глен, Джорах Мормонт из «Игры престолов».
«Кайна в великом снежном море» («Kaina of the Great Snow Sea»)
12 января, Crunchyroll
Причудливая аниме-постапокалиптика.
В заснеженном мире то ли далекого будущего, то ли далекой галактики люди выживают, укрываясь среди корней гигантских деревьев. Сюжет начинает закручиваться с того момента, когда корневой житель случайно встречает девушку с поверхности планеты.
Создатель аниме-сериала — культовый мангака-фантаст Цутому Нихэй («Рыцари Сидонии», «Блейм!»), за трехмерную анимацию отвечает студия Polygon (те же вышеуказанные экранизации Нихэя).
«Дом с прислугой» («Servant»), 4-й сезон
13 января, Apple TV+
Готический хоррор с элементами семейного ситкома.
Роскошный готический дом посреди тихой филадельфийской улочки все еще населяет эксцентричное семейство Тернер (мамочка с бокалом красного, флегматичный шеф-повар-перфекционист, нервный шурин). Их жизнь больше всего усложняет няня (потрясающая Нелл Тайгер Фри в роли то ли ведьмы, то ли святой), нанятая для ухода за мертвым младенцем и между делом его воскрешающая.
Разумеется, М.Найт Шьямалан и Тони Басгэллоп все еще в деле и обещают в финальном сезоне раскрыть все многочисленные секреты развесистого повествования. Но мы смотрим сериал не ради этих (сомнительных) обещаний, а ради полюбившихся героев — все главные артисты (Лорен Амброуз, Тоби Кеббелл, Руперт Гринт), как и полагается ситкомной труппе, тоже вернутся на экран.
«Король огненной охоты» («Hikari no Ou»)
14 января, Wowow
Постапокалиптическое аниме-фэнтези.
После последней войны человечества в мире распространилась инфекция, из‑за которой люди самовозгораются в присутствии любых источников огня. Теперь для выживания им необходимо охотится на таинственных лесных духов огня, похожих на огромных черных медведей. Главные герои — сельская девочка и столичный студент.
Сценарист сериала — режиссер «Призрака в доспехах» Мамору Осии, на этот раз неожиданно решивший заняться не киберпанком, а фэнтези в духе «Принцессы Мононоке» Миядзаки.
«Одни из нас» («The Last of Us»)
15 января, HBO
Постапокалиптическое американское роуд-муви с монстрами и зомби.
Суровый наемник берется перевезти девочку из карантинной зоны на другой конец континента. Дело в том, что подросток демонстрирует иммунитет к зомби-вирусу и может помочь разработать вакцину. Ситуацию осложняет непосредственный норов девочки.
Шоураннер — создатель «Чернобыля» Крэйг Мазин, а вот с режиссерами все сложнее. Поставить пилотную серию изначально пригласили лауреата второстепенного конкурса Каннского кинофестиваля Кантемира Балагова. Балагов проработал на съемочной площадке два месяца, однако недавно заявил, что в итоге покинул проект из‑за творческих разногласий и его эпизод не покажут зрителям. Другие эпизоды поставят иранский сказочник Али Аббаси («На границе миров») и боснийка Ясмила Жбанич, чья историческая драма «Куда ты идешь, Аида?» номинировалась на «Оскар». Надеемся, что хотя бы этим выдающимся режиссерам продюсеры дадут шанс самовыразиться, а не приведут к общему безликому знаменателю. Иначе зачем вообще их было приглашать?
«Дзюндзи Ито: Маньяк» («Junji Ito: Maniac»)
19 января, Netflix
Макабрический манга-хоррор, настолько чудовищный и жуткий, что остается только нервно смеяться.
Подростки один за другим копируют самоубийство знаменитости, после чего их головы превращаются в воздушные шары, летающие по городу и подстрекающие к суициду новых жертв. Это синопсис лишь одной из пары десятков безумных историй, которые легли в основу сериала.
Мангака Дзюндзи Ито, которого в заголовке прозвали «маньяком», — непревзойденный гений жанра, чья библиография является настоящей кладезью абсурдных, жестоких и шокирующих сюжетов. Главная загвоздка — в адекватном переносе сверхдетализированных рисунков художника в анимацию. Честно говоря, в прошлый раз студии Deen это удалось так себе, поэтому снова стараемся не задирать ожиданий, а воспринимать альманах как разогрев пере поистине ожидаемой экранизацией «Спирали» Ито рукой гениального Хироси Нагахамы (дата премьеры переносится уже несколько лет, поскольку режиссер хочет, чтобы каждый кадр аниме не уступал по качеству панелями из манги).
«Shrinking»
27 января, Apple TV+
Психотерапевтическая комедия.
Остро переживающий потерю супруги психотерапевт решает попробовать радикальный новый метод работы — брутальную честность. Помочь он, разумеется, хочет в основном себе, но меняет жизни всех пациентов.
Главного героя и его старшего коллегу играют большие голливудские звезды — Джейсон Сигел и Харрисон Форд. Шоураннеры Бретт Голдстин и Билл Лоуренс известны как, соответственно, звезда и создатель мегахита Apple «Тед Лассо». Судя по всему, и здесь стоит ждать чего‑то воодушевляющего и душеспасительного, а не жестоко деконструирующего институт терапии, как, скажем, «Психиатр по соседству».
«Нолли» («Nolly»)
Февраль, ITVX
Драма о закулисье мыльных опер.
Звезду популярнейшего сериала для домохозяек Ноэль Гордон увольняют без объяснения причин. Она, будучи яркой и сильной женщиной, просто так этого не оставляет.
Величайший теледраматург нашего времени Расселл Т.Дэвис («Доктор кто», «Это грех») объединил усилия с большой звездой Хеленой Бонэм Картер. Надо ли еще что‑то знать, чтобы просмотр стал обязательным? Ведь этот автор просто не умеет писать не душераздирающе и не остроумно, а эта артистка не может играть нехаризматичных героинь.
«Темные начала», 3-й сезон (5 декабря, HBO/«Амедиатека»)
«Роковой патруль», 4-й сезон (8 декабря, HBO Max)
«Маленькая Америка», 2-й сезон (9 декабря, Apple TV+)
«Эмили в Париже», 3-й сезон (21 декабря, Netflix)
«Джек Райан», 3-й сезон (21 декабря, Amazon Prime)
«Звездные войны: Бракованная партия» (4 января, Disney+)
«Мэр Кингстауна», 2-й сезон (15 января, Paramount+)
«Чудотворцы», 4-й сезон (16 января, TBS)
«Флэш», финальный сезон (8 февраля, The CW)
«Ты», 4-й сезон (9 февраля, Netflix)
«Карнивал Роу», 2-й сезон (17 февраля, Amazon Prime)