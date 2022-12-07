Главные сериалы зимы 2022/2023: Рефн, Триер, Элена Ферранте и много британских шпионов

Кто в титрах

Шоураннер — все еще Уилл Смит, только не актер, а выходец из команды знаменитого сатирика Армандо Ианнуччи. А вот режиссер сезона поменялся: теперь это не постановщик «Черного зеркала» и «Доктора кто» Джеймс Хос, а Джереми Ловеринг, работавший режиссером второго плана с Эдгаром Райтом («Типа крутые легавые», «Прошлой ночью в Сохо») и поставивший пару серий «Шерлока» и шпионских «Призраков». Что ж, это многообещающий выбор вполне в духе главной мысли сериала — «никогда не недооценивайте аутсайдеров». К слову, уже известно, что запущенный в производство третий сезон будет снимать бывший помощник Томаса Альфредсона — выходит, давать шанс авторам второго плана уже что‑то вроде традиции шоу.