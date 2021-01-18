Станислав Зельвенский — о новом французском народном хите на Netflix, в котором звезда «1+1» Омар Си играет наследника легендарного грабителя Арсена Люпена.
Пока заинтересованная общественность обсуждает расовую чистоту героев нетфликсовских «Бриджертонов», европейские и даже американский топы того же сервиса штурмует французский сериал «Люпен», в котором тоже содержится политический жест: современного Арсена Люпена, икону французской поп-литературы, играет Омар Си, звезда западноафриканского происхождения. Впрочем, подзаголовок сериала скромно уточняет: «В тени Арсена» — речь идет всего лишь о его наследнике. И превращение «джентльмена-грабителя» времен Belle Époque, редко расстающегося с моноклем и цилиндром, в чернокожего сына иммигранта, предпочитающего худи и кепарик, заденет разве что совсем упертых: Франция гордится объединяющими способностями своей культуры, и авантюрные романы Мориса Леблана для роли общего культурного знаменателя подходят как нельзя лучше.
Аналогия с «Шерлоком» насколько напрашивается, настолько и неточна: британский апдейт был куда более остроумен (не всегда, может быть, себе на пользу). Но в чем‑то авторы «Люпена» используют схожую стратегию, помещая сюжетные ходы и персонажей Леблана в сегодняшний контекст, пусть и в более чем вольной манере. Так, знаменитое «ожерелье королевы», пропавшее колье Марии-Антуанетты, играющее центральную роль в этом сериале (и много где еще), в одной из первых леблановских новелл Люпен стащил еще в нежном возрасте шести лет.
Героя зовут Ассан Диоп, и он (как и Арсен) подростком остался сиротой. В 1995 году его отца, работавшего шофером у олигарха Пеллегрини (Эрве Пьер; мадам Пеллегрини играет Николь Гарсия), работодатель обвинил в краже у него пресловутого ожерелья, и тот вскоре повесился в камере. Люпен в похожей ситуации выяснил, что его отец — жулик; сериальный папа, возможно, невиновен. Четверть века спустя колье всплывает вновь, и дочь Пеллегрини (Клотильда Эсме), с которой у Ассана тоже сложные отношения, выставляет его на аукцион — и герой решает украсть драгоценность, а заодно разобраться со своим прошлым.
Иначе говоря, история про то, как Ассан мстит противному богачу. Из флешбэков мы узнаем, что в юности он до дыр зачитал томик Леблана, свое единственное наследство, и стал фанатом Люпена, а со временем сам начал элегантно воровать. У Ассана есть (откровенно, недописанный пока) сообщник, антиквар с блошиного рынка (Антуан Гуй), есть любовь всей жизни по имени Клэр (Людивин Санье), с которой они, впрочем, разошлись, и есть их сын, подросток Рауль (Рауль — в книгах второе имя и любимый псевдоним часто меняющего обличья Люпена). Полицейские, как положено, дураки, за исключением одного (Суфьян Герраб), который тоже фанат Мориса Леблана.
Это вполне легкомысленное, естественно, зрелище, но комедии и фантомасовщины в нем поменьше, чем в традиционных экранизациях Леблана (последняя из которых — никчемный фильм начала нулевых с Роменом Дюрисом в заглавной роли), а мелодрамы — побольше. Похоже на кино бессоновской фабрики, этот честный коммерческий конвейер, Голливуд с национальным колоритом — пилот и еще пару серий поставил как раз бессоновский ученик Луи Летерье («Перевозчик», «Иллюзия обмана»). Французы с удовольствием торгуют видами Парижа с высоты птичьего полета, и действие, разумеется, стартует в Лувре, но источники вдохновения понятны — что‑то подсмотрено у Финчера, что‑то украдено из «Аферы Томаса Крауна». Собственное сведено к карикатуре: у журналистки-правдорубки собачку зовут Жаккюз.
Зато в идейном смысле осовременить Арсена Люпена оказалось очень просто: старый из принципа обносил аристократов, новый — их потомков. В одном из самых воздушных эпизодов Ассан ворует сокровища у богатой старушки не просто так, а в отместку за Бельгийское Конго. Омар Си прославился сентиментальным альянсом с крупной буржуазией в «1+1», здесь он с таким же естественным обаянием обеспечивает народный реванш: грабь награбленное. Неудивительно, что у шоу такие высокие рейтинги, особенно на родине. Впрочем, первым делом стоило бы раскулачить сам «Нетфликс»: сервис почему‑то выпустил только половину недлинного сезона, и ждать восстановления справедливости нам теперь придется какое‑то неопределенное время.