Станислав Зельвенский — о новом французском народном хите на Netflix, в котором звезда «1+1» Омар Си играет наследника легендарного грабителя Арсена Люпена.

Пока заинтересованная общественность обсуждает расовую чистоту героев нетфликсовских «Бриджертонов», европейские и даже американский топы того же сервиса штурмует французский сериал «Люпен», в котором тоже содержится политический жест: современного Арсена Люпена, икону французской поп-литературы, играет Омар Си, звезда западноафриканского происхождения. Впрочем, подзаголовок сериала скромно уточняет: «В тени Арсена» — речь идет всего лишь о его наследнике. И превращение «джентльмена-грабителя» времен Belle Époque, редко расстающегося с моноклем и цилиндром, в чернокожего сына иммигранта, предпочитающего худи и кепарик, заденет разве что совсем упертых: Франция гордится объединяющими способностями своей культуры, и авантюрные романы Мориса Леблана для роли общего культурного знаменателя подходят как нельзя лучше. Аналогия с «Шерлоком» насколько напрашивается, настолько и неточна: британский апдейт был куда более остроумен (не всегда, может быть, себе на пользу). Но в чем‑то авторы «Люпена» используют схожую стратегию, помещая сюжетные ходы и персонажей Леблана в сегодняшний контекст, пусть и в более чем вольной манере. Так, знаменитое «ожерелье королевы», пропавшее колье Марии-Антуанетты, играющее центральную роль в этом сериале (и много где еще), в одной из первых леблановских новелл Люпен стащил еще в нежном возрасте шести лет.

Героя зовут Ассан Диоп, и он (как и Арсен) подростком остался сиротой. В 1995 году его отца, работавшего шофером у олигарха Пеллегрини (Эрве Пьер; мадам Пеллегрини играет Николь Гарсия), работодатель обвинил в краже у него пресловутого ожерелья, и тот вскоре повесился в камере. Люпен в похожей ситуации выяснил, что его отец — жулик; сериальный папа, возможно, невиновен. Четверть века спустя колье всплывает вновь, и дочь Пеллегрини (Клотильда Эсме), с которой у Ассана тоже сложные отношения, выставляет его на аукцион — и герой решает украсть драгоценность, а заодно разобраться со своим прошлым. Иначе говоря, история про то, как Ассан мстит противному богачу. Из флешбэков мы узнаем, что в юности он до дыр зачитал томик Леблана, свое единственное наследство, и стал фанатом Люпена, а со временем сам начал элегантно воровать. У Ассана есть (откровенно, недописанный пока) сообщник, антиквар с блошиного рынка (Антуан Гуй), есть любовь всей жизни по имени Клэр (Людивин Санье), с которой они, впрочем, разошлись, и есть их сын, подросток Рауль (Рауль — в книгах второе имя и любимый псевдоним часто меняющего обличья Люпена). Полицейские, как положено, дураки, за исключением одного (Суфьян Герраб), который тоже фанат Мориса Леблана.

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