21 января на Apple TV+ начал выходить третий сезон готического «Дома с прислугой» М.Найта Шьямалана и Тони Басгэллопа. Кто‑то будет жаловаться на отсутствие прогресса в запутанном сюжете (секты, кровавые ритуалы, оживающая кукла-реборн), а мы же утверждаем, что готовы следить за этим зрелищем буквально до бесконечности.

Роскошный готический дом посреди тихой филадельфийской улочки все еще населяет эксцентричное семейство Тернеров. Дороти (Лорен Амброуз) — мамочка с бокалом красного, уверенно балансирующая между домашней жизнью на грани нервного срыва и работой телерепортеркой. Шон (Тоби Кеббелл) — флегматичный шеф-повар-перфекционист, служащий якорем для жены и вместе с тем не замечающий тараканов в собственной голове (в этом сезоне он ударяется в религию). Джулиан (Руперт Гринт) — нервный шурин, недавно закодировавшийся и обзаведшийся девушкой; все безумные планы по спасению семьи исходят обычно от него. Истинная же звезда сериала — это Нелл Тайгер Фри в роли пронзающей взглядом нянечки Лиэнн, общающейся со своими скелетами в шкафу ( на самом деле, с одним обгоревшим скелетом между стен ) и дарящей происходящему в семейной жизни иррациональное, потустороннее измерение. Кто она — ведьма, святая или просто жертва сектантов-садистов — вопрос открытый. Но ответ на него не столь важен после того, как Лиэнн объявила, что считает Тернеров своей настоящей семьей. Приоритеты нынче сместились: малыш Джерико вот-вот начнет ходить, поэтому озаботиться стоит не о решении вселенских тайн, а о вызове мастера по уплотнению лестничной ограды и установке заглушек в розетки.

В финале прошлого сезона «Дома с прислугой» с его визитами чертов из табакерки и демонстрацией зрителям жестоких ритуалов во всей их ужасающей красе напряжение достигало каких‑то немыслимых высот. Однако в итоге оно обернулось пшиком — и премьера нового сезона возвращает все на круги своя. Кто‑то скажет, что так обходиться со зрительскими ожиданиями — непростительный проступок создателей, но на самом деле в таком устройстве сериала и лежит его обаяние и эстетическое изящество. Новый сезон красноречивее всего показывает, что устроен этот неординарный саспенсовый сериал вовсе не как типичный готический хоррор, а скорее как семейный ситком — недаром серии здесь длятся всего по полчаса. Режиссер М.Найт Шьямалан и сценарист Тони Басгэллоп оказываются способны надстраивать тревожащий душу саспенс над самыми банальными бытовыми сюжетами. Скажем, первая половина третьего сезона включает в себя следующие эпизоды: выходную поездку семьи к океану, винную посиделку мамаш из чатика, участие в «еде вместо бомб» в ближайшем парке, визит мужа на час, оказывающегося харассером, чересчур пышный дворовой фестиваль. Для зрителей, особо чувствительным к семейным отношениям и повседневным социальным интеракциям, многие из этих сюжетов априори прозвучат как хорроры; убедить всех остальных в ужасающей природе «обычной» жизни создателям удается при помощи кинематографических средств: не затихающего скрежета струнной хоррор-музыки, бесконечных сцен-обманок на ровном месте, жутких субъективных видений и флэшбеков. Басгэллоп и Шьямалан находят в происходящим поразительно много смешного — стоит лишь отпустить навязанные жанром ожидания. Натравленные колдовством чайки на отказывающего во внимании мужчину — это остроумная пародия на «Птиц» Хичкока, в которой Шьямалан легким движением руки превращает непостижимый ужас природы в ромком. Оборачивающийся расчлененкой суетливый эпизод на кухне — это, разумеется, не хоррор, а слэпстик. По законам комедийного жанра телесные повреждения не имеют видимых последствий в сюжете: в следующих сериях лицо исклеванное Руперт Гринта идеально чистое, а про лишившуюся пальца в кухонном измельчителе героиню второго плана и вовсе не вспоминают. И тем не менее непоколебимость драматургического статуса-кво — всего лишь иллюзия.

В настоящую трагедию «Дом с прислугой» превращает невозможность вернуться к подлинной нормальности. Ситкомное обнуление сюжета и ставок в каждой серии и сезоне — всего лишь тонкая ширма, под которой прячется истинное положение вещей. А оно таково: самое страшное, самое непоправимое событие уже произошло до начала сериала. Значит, заданный исходными данными пилотной серии статус-кво, к которому изо всех сил пытается вернуться герои в каждом последующем эпизоде, уже содержит в себе расходящуюся трещину, болезненную ненормальность . Благодаря этому концептуальному противоречию на отчаянные попытки ситкомной семьи, столкнувшейся с немыслимой трагедией (смертью младенца), вернуться к некой воображаемой нормальности можно смотреть бесконечно. Бесконечная смотрибельность этого сериала определяется не только его концептуальным изяществом, но и большим формальным ремеслом всех задействованных постановщиков. В новом сезоне к чете Шьямалан (М.Найт и его дочь Ишана) присоединяются такие многообещающие хоррормейкеры, как Карло Мирабелла-Дэвис («Глотай»), Дилан Холмс Уилльямс (заваленная призами короткометражка «The Devil’s Harmony») и дуэт Селин Хелд и Логана Джорджа («Поверхность»). Этим постановщикам есть что доказывать миру, и они умудряются в замкнутом месте действия сериала продолжать находить новые визуальные ракурсы (новинка сезона — нависающая над героями с потолка камера) и отвлеченные виньетки (хит сезона — одинокий танец Лиэнн в домашнем уголке для аэробики). Работа с саспенсом и атмосферой эти увлеченных людей носит очень формалистский, игривый характер, что простых зрителей может раздражать, а для ценителей жанра — наоборот, самое то.

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Шьямалан и сам не скрывает, что подходил к работе над сериалом не со стороны типичного придумывания триллера с твистом и шок-развязкой, а с точки зрения бесконечного ситкома. Накануне запуска проекта он начал выписывать все возможные замкнутые сюжеты эпизодов (про поездку на море, про дворовой фестиваль и так далее) на доске — в итоге набралось около четырех десятков удачных вариантов. Так что следующий, четвертый по счету сезону станет для сериала, увы, последним . Неужели эту производственную модель нельзя было продолжать до бесконечности и тем самым дарить преданным зрителям неограниченное наслаждение? Ответ на этот вопрос мы получили лично от Шьямалана, с которым во время пресс-конференции по случаю премьеры третьего сезона у нас произошел следующий диалог: — Я большой поклонник «Дома с прислугой», но моя девушка говорит, что я дурак, потому что в сериале ничего никогда не произойдет. [М. Найт Шьямалан смеется.] Но для меня это лучшее свойство сериала, ведь это как наблюдать за импровизацией отличного джазового музыканта, который выдерживает саспенс на протяжении долгого времени. Мне все равно, если ничего не произойдет, я наслаждаюсь самим процессом. Мой вопрос такой. Если бы вам было жизненно необходимо, если бы вам приставили пистолет к виску, смогли бы вы снять 100 сезонов «Дома с прислугой», выдерживая тот же уровень саспенса? — [Смеется.] Не уверен насчет сотни. Но с пистолетом у виска… может быть, десяток сезонов? После этого им пришлось бы нажать на курок. Я бы уже кричал: «У меня нет идей!» Вообще мне очень нравится идея того, что «ничего не происходит». А вашей подруге хочу передать: самая главная вещь, которая может произойти в любой истории во все времена, непременно происходит до того, как эта история началась.

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