20 режиссерок, за которыми нужно следить прямо сейчас

Зельда Адамс и Тоби Поузер

© zeldadams/Instagram*, J. Vespa/Getty Images

Да, формально, семья DIY-хоррормейкеров по фамилии Адамс состоит из трех человек — папы (Джон Адамс), мамы (Тоби Поузер) и дочери (Зельды Адамс). Но большую часть этой креативной единицы все-таки составляют женщины, да и субъективно главная звезда здесь — Зельда. Сочетание в ее взгляде хрупкой обыденности и потусторонней интенсивности (см. картину «Хэллбендер») лучше всего иллюстрирует, почему именно Адамсы — один из самых диких и свежих голосов в сегодняшнем жанровом кино.

Анна Биллер

© Архив фотобанка/FOTODOM

Иногда кино будущего — не что‑то откровенно футуристическое, а нечто, радикально переосмысляющее прошлое. В своих ретро-пастишах Анна Биллер с большой любовью и эрудицией смотрит на 60-е и 70-е, но при этом переосмысляет визуальные клише и гендерные стереотипы с постмодернистско-феминистической позиции. После шедеврального антихоррора «Колдунья» Биллер взяла передышку от кино и написала роман про Синюю Бороду, который будет опубликован в следующем году.

Яница Браво

© Theo Wargo/Getty Images

Яница Браво начинала с короткометражки, в которой Майкл Сера совершал самосожжение в инвалидном кресле, ее полнометражным дебютом стала история о противном руководителе актерского воркшопа на грани нервного срыва, а последняя, прорывная работа «Зола» — экранизация твиттер-треда про приключения двух стриптизерш во Флориде. Одним словом, речь идет о главной жизнеописательнице эксцентриков и аутсайдеров , населяющих одноэтажную Америку в XXI веке.

Виктория Винсент

© vewnt/Facebook*

Актуальный кинематограф — это не только фестивали, прокат и стриминги, но и ютьюб, и даже тикток . Именно на ютьюбе собирают миллионы просмотров мультфильмы Виктории Винсент, которые выходят с завидной регулярностью — в этом году, например, уже было две премьеры: «Котополис» (саркастичный нуар про котов-подростков, живущих в антиутопии) и «День рождения» (про юных хулиганов, выполняющие все пункту из списка «дел сорванцов»). Несмотря на единоличное производство, в плане экспрессивности дизайнов и ракурсов мультфильмы Винсент пугающе близко подходят к работам студии Масааки Юасы, а в плане юношеской искренности часто и переплевывают всех конкурентов.

Вера Дрю

© Tibrina Hobson/Getty Images

Вера Дрю прошла полный карьерный путь в сфере американской альтернативной комедии: начинала стажеркой на «Шоу Эрика Андре», была технической работницей на передаче «Нейтан спешит на выручку», в конце концов доросла до монтажерки «Кто есть Америка?» Саши Барона Коэна и режиссерки великой франшизы «О кино» Тима Хайдекера и Грегга Теркингтона. В следующем месяце на кинофестивале в Торонто состоится премьера ее автобиографического режиссерского дебюта «Народный Джокер», в котором сама режиссерка сыграет клоунессу, разбирающуюся со своей гендерной идентичностью , а бывшие комики-работодатели помогут ей воплотить самые безумные антиюмористические идеи в жизнь.

Лена Данэм

© Jenny Anderson/Getty Images

Наш вброс: после великого полнометражного приговора поколению миллениалов «Крошечная мебель» карьера Лены Данэм пошла не самым оптимальным путем. Да, сериал «Девочки» познакомил максимально широкую аудиторию с ее токсичным чувством юмора и способностью фиксировать дух времени, но вскоре после первого сезона история стала походить не на приговор поколению, а просто на рядовую мелодраму. Зато в 2022 году Данэм триумфально вернулась в полнометражное кино — с ни на что не похожей эксцентричной секс-комедией «Острая палка» и детско-юношеской работой про средневековую принцессу «Кэтрин по прозвищу Птичка».

© Vivien Killilea/Getty Images

Не все зрители в курсе, но режиссерским дебютом ярчайшей инди-звезды поколения Греты Гервиг была душераздирающая мамблкор-мелодрама «Ночи и выходные», а комедия взросления «Леди Берд» была уже вторым фильмом. В дальнейшем Гервиг стала делать все более голливудское по духу кино: будь то костюмированный хит проката и оскаровский номинант «Маленькие женщины» или потенциальный китч-блокбастер «Барби». Интеллект и изысканный вкус делают любую новую работу Гервиг обязательной к просмотру, но иногда все-таки хочется, чтобы она вернулась к своим инди-корням и сняла что‑то настолько же сырое и настоящее, как ее дебют.

Роуз Гласс

© Sylvain Lefevre/Getty Images

Ярчайший хоррор-дебют последних лет «Святая Мод» моментально поместил англичанку Роуз Гласс в центр внимания всей мировой киноиндустрии. Ее следующей работой на студии A24 станет драма про бодибилдершу, где главную роль зависимой от стероидов психопатки сыграет Кристен Стюарт . Вполне вероятно, нас ждет настоящая поп-культурная сенсация, о которой вы впервые услышали уже сейчас.

Китти Грин

© Jim Spellman/Getty Images

Австралийка Китти Грин не только оперативно, но и очень точно и тревожно изобразила на экране мир повседневного сексуального насилия эпохи Вайнштейна — «Ассистентка» стала ее игровым дебютом после нескольких документальных работ (про украинских феминисток; про убийство 6-летней королевы красоты). Будущий триллер «Отель „Рояль“» расскажет о двух путешественницах (Джессика Хенвик из «Матрицы-4» и Джулия Гарнер из «Ассистентки»), устраивающихся на работу в бар под руководство начальника-сексиста (Хьюго Уивинг из первых трех «Матриц»).

Саэла Дэвис и Анна Роуз Холмер

© Matt Winkelmeyer/Getty Images, Francois G. Durand/Getty Images

Минималистичный триллер «Приступы» был показан на венецианском кинофестивале 2015 года и получил широкое одобрение фанатов жанра, однако второй фильм Анны Роуз Холмер пришлось ждать целых семь лет — режиссеркам явно все еще труднее находить финансирование на авторские проекты, чем режиссерам. Показанные на последних Каннах «Божьи создания», вероятно, вызовут больший фурор, чем дебют: в главных ролях заняты Эмили Уотсон и Пол Мескаль из «Нормальных людей», прокатчик — A24 . Самое занятное здесь то, что монтажерка Саэла Дэвис теперь повышена до звания полноценной сорежиссерки, — уже по «Приступам» было понятно, что Анна Роуз Холмер лучше многих конкурентов понимает, что монтаж в триллере — чуть ли не самое главное.

© Ilya S. Savenok/Getty Images

Миранда Джулай — режиссерка, перформанс-артистка, разработчица мобильных приложений и писательница, в каждой из перечисленных сфер, пожалуй, приблизившаяся вплотную к статусу классика, но так и не добившаяся широкого признания. Что касается ее полнометражных работ («Я и ты и все, кого мы знаем», «Будущее», «Каджиллионер»), то уже сейчас можно со всей уверенностью заявить, что новую искренность и постиронию в XXI веке наши потомки будут изучать именно по ним.

Даша Некрасова

© Arturo Holmes/Getty Images

Уроженка Минска, американка Даша Некрасова сыграла несколько ролей в мамблкорах (из них маст-си — «Wobble Palace», ремейк «Аталанты» для ироничных миллениалов), завоевала славу благодаря провокационному подкасту «Red Scare» (диапазон гостей — от философа-коммуниста Славоя Жижека до ультраправого проповедника теорий заговора Алекса Джонса), а в прошлом году дебютировала в режиссуре с джалло про квартиру педофила Джеффри Эпштейна «Ужас на 61-й улице». Многих провокации Некрасовой откровенно раздражают, но ни у кого не получается ее игнорировать.

Келли Рейхардт

© John Phillips/Getty Images

Секрет достижения статуса безоговорочного классика — в постоянстве: все инди-драмы Рейхардт за последние три десятилетия рассказывали о конфликте маленького (американского) человека и капиталистической махины вокруг него; были созданы в сотрудничестве с постоянными соавторами (продюсер Ларри Фессенден, писатель Джонатан Реймонд, актриса Мишель Уильямс); непременно получали блестящую критику . Впрочем, даже в рамках своего строжайшего стиля Рейхардт в последнее время делает эстетические открытия: ее недавняя каннская премьера «Появление» рассказывает не о представителях рабочего класса, а о скульпторке.

Екатерина Селенкина

© katyaselenkina/Instagram*

Режиссерка и перформанс-артистка Екатерина Селенкина училась у мэтра «медленного кино» Джеймса Беннинга, а ее дебютная картина «Обходные пути» была представлена на высоколобой Неделе критики в Венеции. Но было бы ошибкой помещать ее в гетто кино для узкой аудитории эстетов, ведь «Обходные пути» — фактически экзистенциальный триллер про наркодилера . В идеальном мире Селенкина построит карьеру мастера трансцендентального саспенса по образцу Пола Шрейдера.

Миа Хансен-Лев

© Pascal Le Segretain/Getty Images

На первый взгляд Миа Хансен-Лев — генераторка интеллигентских французских мелодрам, которых во все времена, скажем честно, было в избытке. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что ее подход к рассказу историй любви такой душераздирающе антидраматический , а ход времени на экране такой ужасающе неумолимый, что иначе как жанровыми деконструкциями эти мелодрамы не назвать. Как и полагается французской режиссерке, Хансен-Лев из года в год получает стабильное финансирование и слоты в каннской программе, что не может не радовать.

Джоанна Хогг

© Stefania D'Alessandro/Getty Images

Как и у многих режиссерок ее поколения, карьера Джоанны Хогг сложилась не сразу: многие годы она работала над телевизионными мыльными операми, а в полнометражной режиссуре дебютировала лишь в 47 лет. Зато теперь она наверстывает упущенное семимильными шагами, снимая шедевр за шедевром : будь то ледяная семейная драма «Архипелаг», ода элитной недвижимости «Выставка» или автобиографическая дилогия «Сувенир». Если и грядущая венецианская премьера «Вечная дочь» окажется шедевром, то это будет мировой рекорд, с которым мало кто может тягаться.

Джейн Шенбрун

© Mila Matveeva/janeschoenbrun.com

Джейн Шенбрун — небинарная постановщица, использующая местоимения «они» и «она», чей хоррор взросления «Мы отправимся на всемирную выставку» произвел настоящий фурор в среде кинолюбителей, выросших на скримерах с ютьюба, ролевых играх в соцсетях и дискорд-серверах с анонимными друзьями . Следующий фильм Шенбрун «Я видела, как светится телевизор» спродюсирует уже студия A24 и лично Эмма Стоун, но пока что хочется наверстать упущенное и любым способом посмотреть удаленный с вимео-канала полнометражный дебют режиссерки «Самовнушенная галлюцинация». Пожалуйста, дайте знать, если у вас сохранилась копия!

Амалия Ульман

© Laurent KOFFEL/Getty Images

Аргентинка Амалия Ульман — еще одна художница, пришедшая в кино после опытов с перформансами, инсталляциями и постинтернет-искусством . Еще полнометражным дебютом стала тру-крайм-комедия «Планета» про дуэт испанских мошенниц, состоящий из матери и дочери. В этом кино присутствовала энергия подлинного нигилизма и хаоса вкупе с глубоким чувством экономического реализма. Пожалуй, ради чего‑то такого и стоит продолжать следить за новым кино.

*Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.