«Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком, «Идол» с The Weeknd, продолжение «Моей гениальной подруги», авторские проекты Альфонсо Куарона и Роуэна Аткинсона — собрали для вас самые ожидаемые новинки стримингов.

«Retreat» FX

Закрытие «Нетфликсом» потрясающего сайфая «ОА» на самом интересном месте — все еще величайшая сериальная трагедия десятилетия. Новый сериал от тех же создателей «Retreat» может не только приглушить фанатскую боль, но и оказаться не менее замечательной вещью. Это герметичный детектив, где действие происходит в ретрите для богачей, а расследование ведет зумерша по имени Дарби Харт. Зал Батманглидж и Брит Марлинг, как и в случае с «ОА», выступят режиссером и сценаристкой соответственно, последняя также сыграет одну из главных ролей. Самым ожидаемым сериалом года это шоу делает не жанр и не сюжет, а именно уникальная авторская интонация — этим создателям всякий раз удается сделать что‑то по-настоящему магическое и невиданно свежее на самом ровном месте.

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«Счастливая долина» («Happy Valley»), 3-й сезон BBC One

Не все зрители еще в курсе, что «Счастливая долина» — главный полицейский боевик нашего времени, самый психологичный, самый жестокий, самый реальный . Сара Ланкашир в главной роли сияет, как бриллиант, а сценаристка и режиссерка Салли Уэйнрайт умудряется повышать ставки и наращивать напряжение в каждом новом эпизоде. Третий сезон, который выйдет через шесть лет после второго, не станет исключением. Сержантка Кейвуд готовится к выходу на пенсию, но планы путает найденный на дне резервуара труп. Следы вновь указывают на главного злодея сериала Томми Ли Ройса (потрясающе гадкий Джеймс Нортон), который, напомним, приходится биологическим отцом приемному сыну главной героини — сам сын за прошедшие годы успел возмужать. Это тот редкий случай, когда многосезонное повествование — не просто дань производственному конвейеру, а сильный художественный прием, берущий на вооружение само течение времени и возрастные изменения на лицах актеров. Ручная работа не поддается тиражированию — третий сезон станет для сериала финальным.

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«Репетиция» («The Rehearsal») HBO

Про игровой сериал Нейтана Филдера с Эммой Стоун (см. наш прошлогодний список ожидаемого) так ничего и не слышно, зато появилась новость, что канал HBO заказал его новый реалити-проект, где простые люди будут репетировать свои реальные жизни под чутким руководством Филдера . Кажется, у такого реалити-шоу есть шансы выйти на экранах первым. Напомним, почему любые проекты Филдера вызывают ни с чем не сравнимое предвкушение. Он заработал по-настоящему культовую славу благодаря своему ироническому сериалу «Нейтан спешит на выручку», в котором приходил с безумными бизнес-планами к незадачливым индивидуальным предпринимателям. Это было ни на что не похожее шоу, где начисто стиралась граница между уморительной иронией и трогательной искренностью, а уровень авторского воображения бил все рекорды, несмотря на формальные рамки жанра реалити. Так и концепция новой передачи «Репетиция» звучит идеально в духе Филдера.

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«Спираль» («Uzumaki») Adult Swim

Долгострой «Спираль» — экранизация легендарной манги мастера хоррора Дзюндзи Ито (в последние пару лет его наконец-то начали издавать на русском) не менее именитым аниме-режиссером Хироси Нагахамой («Знаток муси», «Детройт, город метала»). В «Спирали» рассказывается сюрреалистическая история одного городка, люди которого становятся одержимы спиралями вплоть до членовредительства: кто‑то вырезает спираль из собственного внутреннего уха, кто‑то ломает все свои кости, чтобы самому стать спиралью. Нагахама раньше никогда не снимал хоррор, но за продолжительную карьеру успел доказать, что умеет работать вообще с любыми жанрами (например, его последним сериалом была супергероика «Отражение», придуманная совместно с самим Стэном Ли). При этом в выдающейся экзистенциальной драме «Цветы зла» этот режиссер уже раскрывал самые мрачные проявления человеческой психологии. «Спираль», спродюсированная американским каналом Adult Swim, должна была выйти на экраны сначала в 2020 году, а потом в 2021-м (тизер-трейлер и вовсе был опубликован в 2019-м), но из‑за производственных трудностей сроки затянулись. Дело в том, что аниматоры поставили перед собой невыполнимую доселе задачу: достигнуть детализации каждого отдельного кадра, не уступающую статичному оригиналу из печатной манги (да, это черно-белое аниме!). Именно благодаря сумасшедшим амбициям гениев вроде Нагахамы зрители и получают время от времени по-настоящему особенные произведения.

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После оскароносной автобиографической драмы «Рома» Альфонсо Куарон возвращается в жанровое кино — причем многосерийное. Он выступит сценаристом и режиссером всех шести эпизодов триллера «Дисклеймер» для Apple. Сюжет такой: журналистка, расследующая корпоративные секреты (Кейт Бланшетт), сталкивается с писателем, раскрывающим ее собственный скелет в шкафу (Кевин Клайн). В съемках задействованы сразу два легендарных оператора: Эмманюэль Любецки («Древо жизни», «Гравитация») и Брюно Дельбоннель («Фауст», «Внутри Льюина Дэвиса») . В былые времена такой трансфер большого режиссера на малый экран сам по себе был бы сенсацией, а во времена стриминговой гонки вооружений выглядит вполне обыденно. Мы живем в новой кинематографической реальности: когда авторы свободно чередуют полнометражные и многосерийные проекты, при этом ни на секунду не жертвуя высотой стиля и художественной целостностью.

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«The Gallows Pole» BBC One

Шейн Медоус — редкий режиссер, который не просто успешно выступил в телевизионном формате, но чей талант расцвел небывалым образом на малом экране. Сериальное продолжение его главного фильма «Это Англия» оказалось на порядок тоньше и психологичнее оригинала, а последняя работа «Чужие грехи» и вовсе выглядела как полноценный карьерный пик опытного мастера. Грядущий сериал «The Gallows Pole» уже на уровне заявки демонстрирует небывалую для Медоуса амбициозность: он впервые снимет костюмированную драму. Это будет история реальной банды фальшивомонетчиков в Англии XVIII века , в главных ролях задействованы как постоянные актеры Медоуса (Майкл Соча, Томас Тургус), так и новые звезды (Джордж МакКей из «1917», Том Берк из «Сувенира»). Сюжетная завязка звучит как идеальный материал для этого автора — он, как никто другой, может довести анархию и свободу бандитской жизни до душераздирающего финала.

«Идол» («The Idol») HBO

Секты и музыкальная индустрия, таинственный гуру (The Weeknd) и юная старлетка (Лили-Роуз Депп), автор «Эйфории» Сэм Левинсон в качестве создателя и мамблкорщица Эми Сеймец в кресле режиссера. «Идол» выглядит как заведомо идеальный поп-культурный хит , и тем страшнее, что буквально все здесь может пойти не так. Все-таки The Weeknd еще непроверенный актер, особенно на главную роль; Лили-Роуз Депп в основном знаменита как дочь своего отца; Левинсон ничего серьезнее подростковой мелодрамы пока не писал, а Сеймец может быть довольно невыносима (ее пандемийная драма «Она умрет завтра» — пик претенциозности). И все равно комбинация из ультрасвежей тематики и востребованных лиц исполнителей заставляет задрать ожидания до небес и надеяться на большую художественную удачу.

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«Моя гениальная подруга» («My Brilliant Friend»), 3-й сезон HBO/Rai

Телеэкранизация «Неаполитанских романов» Элены Ферранте — уникальное явление в мировом кинематографе. Это беспрецедентный по подробности повествования кинороман взросления, сочетающий в себе размах бесконечной мыльной оперы и психологическую достоверность серьезной литературы. В третьем сезоне, поставленном по роману «Те, кто уходит, и те, кто остается», зрителей ждут серьезные перемены: режиссера Саверио Костанцо заменит Даниеле Лукетти («Порочная связь»). При этом актрисы, играющие главных героинь, заменяться в связи с переходом в новый возраст не будут (вопреки изначальному плану). Эти продюсерские решения заставляют слегка поволноваться за итоговый результат (в масштабах всего цикла), но, как ни крути, новый сезон мы все равно будем ждать, затаив дыхание, — настолько высокую планку ожиданий задали предыдущие серии.

«Время победы: Взлет династии Лейкерс» («Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty») HBO

Тема кухни баскетбольного менеджмента может прозвучать как слишком специфическая для настоящего хита, однако в руках Адама МакКея даже такие нишевые сюжеты, как известно, способны расцветать в универсальные человеческие трагикомедии. За «Игру на понижение» про кризис на рынке недвижимости он выиграл «Оскар», экологическая сатира «Не смотрите наверх» побила рекорды «Нетфликса», а «Наследники», где он поставил пилот и выступил исполнительным продюсером (во «Времени победы» будет так же), — и вовсе лучший сериал на современном телевидении. Интересный факт: из‑за «Времени победы» МакКей прекратил свое многолетнее сотрудничество с Уиллом Ферреллом — последний обиделся на режиссера за то, что тот взял на главную роль не его, а их общего друга Джона Си Райли ( этим звездный актерский состав не ограничивается — в ансамбле присутствуют также Эдриен Броди и Джейсон Сигел ). Как ни крути, а Си Райли — это гениальный кастинг (у этого великолепного артиста серьезные главные роли в дефиците), ради которого не жалко пожертвовать и бизнес-партнерством. Зрители в данном случае будут только в выигрыше.

«Цветы Шанхая» («Blossoms Shanghai») WeTV

Золотая эпоха стриминга наступила не только в США: например, на китайском сервисе WeTV представит свой авторский сериал легендарный Вонг Карвай — он ничего не снимал со времен «Великого мастера» 2013 года. Это будет ностальгическая, величественная сага о становлении миллионера на фоне экономического бума в Шанхае 90-х . Красочный и музыкальный трейлер смотрится столь же сочно, как и все классические работы режиссера, поэтому главная здесь интрига — кто возьмется показывать этот сериал для международной аудитории.

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Это должно было случиться: мастер семейного готического кино Тим Бертон снимет сериал по «Семейке Аддамс» . Шоу «Уэнсдей», как видно из названия, сфокусируется на взрослении дочери Аддамс, ныне ученицы в старшей школе, которая пытается совладать со своими сверхъестественными способностями. Ее сыграет юная Дженна Ортега, в ролях Гомеса и Мортиши — Луис Гусман и Кэтрин Зита-Джонс. Надеемся, такой удивительный повод станет полноценным камбэком Бертона и возвращением к успехам 90-х и нулевых.

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«Клуб полуночников» («The Midnight Club») Netflix

Несмотря на то что шоураннером и режиссером снова выступает мастер хоррора Майк Флэнаган, «Клуб полуночников» — это не сиквел «Полуночной мессы», созвучность названий — чистое совпадение. Более того, сериалы довольно сильно отличаются друг от друга (но не беспокойтесь, это все еще хоррор). Если «Месса» была психологическим романом в духе самых серьезных и взрослых произведений Стивена Кинга, то «Клуб» — пример подросткового хоррора по типу тех работ Кинга, где он сочетал саспенс с историями взросления . Сериал Флэнагана расскажет про нескольких пациентов детского хосписа, которые начинают замечать зловещие странности после смерти одного из друзей. Очевидно, что дальше все будет разворачиваться очень жутко и трагично — по-другому этот режиссер чисто физически не умеет снимать.

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«Игра на выживание», 2-й сезон Premier

Первый сезон отечественного триллера «Игра на выживание» пару лет назад оказался неожиданным хитом — по числу остроумных твистов и смелости жанровых ремиксов не уступающим ведущим корейским конкурентам (да, даже «Игре в кальмара»). Во втором сезоне к главным ролям вернутся бойкая Линда Лапиньш и демонический Игорь Верник, на посту режиссера все еще удалой Карен Оганесян. Нет оснований сомневаться в том, что и на этот раз они целиком захватят воображение зрителя, взяв на вооружение популярные голливудские тропы и доведя их до невиданной концентрации.

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«Человек против пчелы» («Man vs. Bee») Netflix

Все гениальное просто. Великий клоун нашего времени Роуэн Аткинсон («Мистер Бин») сыграет мужчину, который вступает в ожесточенную войну против одной пчелы на территории роскошного поместья. Кажется, такая универсально понятная завязка — прекрасная возможность для «Нетфликса» запустить новую поп-культурную сенсацию, однако их прошлая попытка сыграть в жанре бессловесной комедии (недооцененный «Помпиду» с Мэттом Лукасом) с треском провалилась. Что ж, на Аткинсона все-таки надежд поболей, чем на Лукаса, — по ощущениям, зрители по его клоунаде успели соскучиться.

«Лунный рыцарь» («Moon Knight») Disney+

Прошлогодний фантастический антиситком «ВандаВижен» доказал, что экранизации комиксов «Марвел» могут быть не только высокотехнологичными и зрелищными, но и глубоко причудливыми и художественно смелыми. Следующие сериалы киновселенной («Сокол и Зимний Солдат», «Локи»), увы, ставки несколько снизили, зато в грядущем году есть кандидат, который сможет посостязаться в чистой странности с самыми чудными кинокомиксами. Египетский фестивальный постановщик Мохамед Диаб и режиссерский хоррор-дуэт Бенсона и Мурхеда — настоящая команда мечты, но главный аттракцион здесь — это Оскар Айзек , играющий заглавную вариацию на тему Джекилла и Хайда с сумасшедшим высоким акцентом. Компанию на экране ему составит неотразимый Итан Хоук. Если кому‑то и под силу привнести в мир супергероев истинный драматизм и эксцентричность, то этим выдающимся актерам.

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