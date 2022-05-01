После провала тренировочной миссии талантливого шпиона-блондина Ривера Картрайта (Джек Лоуден), несмотря на родство с легендой разведки, отправляют на работу в Слау-хаус, пристанище «медленных лошадей» MI5. Картрайт привык участвовать в погонях, слежках и задержаниях с сопротивлением (как в миссии из пролога), а ныне в трухлявом офисе вынужден сидеть часами на корточках, ковыряясь в чьем-то вонючем мусоре. Лишь время от времени приходится подниматься по лестнице, отзываясь на сердитый топот начальника — списанного в утиль ветерана по имени Джексон Лэмб играет окутанный сигаретным дымом Гэри Олдман с сальными волосами и дырявыми носками .

К счастью для героя и зрителей, обстоятельства сложились таким образом, что именно сотрудники Слау-хауса обладают всеми козырями для распутывания громкого случая из новостей. Британские националисты похитили стендап-комика пакистанского происхождения и грозятся казнить его на следующий день. Очевидно, что вскоре сидения на корточках снова сменятся отчаянными погонями, где счет идет на секунды. Надо только найти зацепку в том самом мусоре.

«Медленные лошади» обладают тремя важнейшими козырями, необходимыми для первоклассного жанрового развлечения. Это атмосферность, быстрый темп и непринужденный юмор. Главный британский оператор своего времени Дэнни Коэн («Король говорит!», «Это Англия») заставляет неприятные запахи Слау-хауса, намеченные в первом абзаце этой рецензии, чуть ли не буквально просачиваться сквозь экран — перестрелки и погони на свежем воздухе после такого смотрятся особенно живо. Телевизионный режиссер Джеймс Хоуз (самые напряженные серии в истории «Доктора Кто» и «Черного зеркала») от начальных до финальных титров не дает угаснуть чувству реальной опасности, пока сценарист Уилл Смит (из команды сатирика Армандо Ианнуччи) пунктуально поставляет сюжетные повороты, переворачивающие как минимум раз в серию все с ног на голову. Предательств, шантажа, двойных рокировок точно мало не покажется.

«Медленные лошади» — экранизация серии романов Мика Херрона, а настоящую жизнь в любую экранизацию может вдохнуть лишь удачный кастинг. Учитывая, что завязка сериала предполагает объединение эксцентриков-аутсайдеров в (дис)функциональную команду героев, здесь это особенно важно. Ансамбль не подкачал: все обитатели Слау-хауса (не только Лоуден и Олдман), как на подбор, забавные и бесстыжие: и выскочка Оливия Кук, и задрот Кристофер Чунг, и растяпа Дастин Демри-Бернс (после «Стас все сдаст» и «Все мои друзья меня ненавидят» это наш любимчик). Кристин Скотт Томас и Джонатан Прайс в роли зловещих важных шишек из MI5, разумеется, также держат марку.