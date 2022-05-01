Неплохой способ провести длинные выходные — за просмотром сериалов. Рассказываем про две приятные британские новинки апреля: шпионский триллер «Медленные лошади» с Гэри Олдманом и экранизацию романа Агаты Кристи «Почему не Эванс?» от Хью Лори.
«Медленные лошади»
«Slow Horses»
После провала тренировочной миссии талантливого шпиона-блондина Ривера Картрайта (Джек Лоуден), несмотря на родство с легендой разведки, отправляют на работу в Слау-хаус, пристанище «медленных лошадей» MI5. Картрайт привык участвовать в погонях, слежках и задержаниях с сопротивлением (как в миссии из пролога), а ныне в трухлявом офисе вынужден сидеть часами на корточках, ковыряясь в чьем-то вонючем мусоре. Лишь время от времени приходится подниматься по лестнице, отзываясь на сердитый топот начальника — списанного в утиль ветерана по имени Джексон Лэмб играет окутанный сигаретным дымом Гэри Олдман с сальными волосами и дырявыми носками.
К счастью для героя и зрителей, обстоятельства сложились таким образом, что именно сотрудники Слау-хауса обладают всеми козырями для распутывания громкого случая из новостей. Британские националисты похитили стендап-комика пакистанского происхождения и грозятся казнить его на следующий день. Очевидно, что вскоре сидения на корточках снова сменятся отчаянными погонями, где счет идет на секунды. Надо только найти зацепку в том самом мусоре.
«Медленные лошади» обладают тремя важнейшими козырями, необходимыми для первоклассного жанрового развлечения. Это атмосферность, быстрый темп и непринужденный юмор. Главный британский оператор своего времени Дэнни Коэн («Король говорит!», «Это Англия») заставляет неприятные запахи Слау-хауса, намеченные в первом абзаце этой рецензии, чуть ли не буквально просачиваться сквозь экран — перестрелки и погони на свежем воздухе после такого смотрятся особенно живо. Телевизионный режиссер Джеймс Хоуз (самые напряженные серии в истории «Доктора Кто» и «Черного зеркала») от начальных до финальных титров не дает угаснуть чувству реальной опасности, пока сценарист Уилл Смит (из команды сатирика Армандо Ианнуччи) пунктуально поставляет сюжетные повороты, переворачивающие как минимум раз в серию все с ног на голову. Предательств, шантажа, двойных рокировок точно мало не покажется.
«Медленные лошади» — экранизация серии романов Мика Херрона, а настоящую жизнь в любую экранизацию может вдохнуть лишь удачный кастинг. Учитывая, что завязка сериала предполагает объединение эксцентриков-аутсайдеров в (дис)функциональную команду героев, здесь это особенно важно. Ансамбль не подкачал: все обитатели Слау-хауса (не только Лоуден и Олдман), как на подбор, забавные и бесстыжие: и выскочка Оливия Кук, и задрот Кристофер Чунг, и растяпа Дастин Демри-Бернс (после «Стас все сдаст» и «Все мои друзья меня ненавидят» это наш любимчик). Кристин Скотт Томас и Джонатан Прайс в роли зловещих важных шишек из MI5, разумеется, также держат марку.
В конечном итоге это легкое, ни к чему не обязывающее приключение — не Ле Карре, а скорее что‑то вроде «Гарри Поттера» для взрослых. Судя по трейлеру, показанному в конце финального эпизода, второй сезон уже снят, и хочется пожелать, чтобы все остальные книги серии тоже были экранизированы (через пару недель выходит уже восьмая). Благо, заделов на будущее и нераскрытых загадок создатели оставили прилично. Отдельная причина для надежды на успешную франшизу — тот факт, что Олдман обмолвился, будто это может быть его последняя роль. Что ж, «Медленные лошади» — далеко не худший способ уйти на пенсию, что бы себе не думали начальники, вечно недооценивающие лузеров из трухлявого офиса.
«Почему не Эванс?»
«Why Didn’t They Ask Evans?»
С живописной валлийской скалы насмерть падает турист, который перед смертью сообщает проходившему мимо молодому человеку таинственную фразу «Почему не Эванс?». Сын бедного викария, мечтающий открыть собственный магазин подержанных авто (Уилл Поултер демонстрирует армейскую закалку), объединяет усилия с подругой детства — дочерью лорда (Люси Бойнтон, в разы более жизнерадостная и задорная, чем она же в недавнем «Досье „Ипкресс“»), чтобы распутать дело (несчастный случай? Убийство? Самоубийство?), опираясь на эту и некоторые другие зацепки. Любительское расследование с костюмированными перевоплощениями, не до конца продуманными авантюрами и флиртом с подозреваемыми проходит весело и непринужденно, как чистая мечта.
Хью Лори выступает в качестве режиссера и сценариста уютного детектива по Агате Кристи, где сам по привычке играет зловещего доктора, появляющегося в качестве одного из основных подозреваемых под занавес. Не сказать, что это художественно утонченное зрелище, скорее приторно симпатичное. Но Лори определенно обладает более чем необходимым остроумием для последовательного расписывания детективной интриги и постановки ромкома, вызывающего искреннюю улыбку. Для удовлетворения чистой зрительской англомании (а для чего еще существует стриминг с говорящим названием BritBox?), пожалуй, большего и не нужно.
В отличие от компьютерно-пижонских фильмов про Пуаро Кеннета Браны, жанровую составляющую мини-сериала «Почему не Эванс?» не затмевает невыносимый голливудский лоск антуража и актеров, а потому извилины зрителя могут быть полностью заняты разгадыванием детектива одновременно с героями. Формально скромное, а на деле — редкое и необходимое удовольствие для любителей сериалов всех бекграундов и возрастов.