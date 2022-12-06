Журнал Time признал актрису Мишель Йео иконой 2022 года

Американский журнал Time выбрал актрису Мишель Йео, известную по фильмам «Все везде и сразу» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», иконой 2022 года. Об этом сообщила публикация на сайте издания.
В ней журналистка Марайя Эспада отметила, что в Лос-Анджелесе «каждый хочет встретить ее (Мишель Йео — Прим. ред.), пожать ей руку и запомниться ей». «Факт того, что все это ново для Йео — поразителен», — написала она.
Малазийская актриса начала сниматься в экшн-фильмах в Гонконге еще в середине 1980-х, участвовала в «бондиане» и таких крупных кинопроектах как «Мемуары гейши» и «Безумные богатые азиаты», а также сотрудничала с Marvel.
Тем не менее, Йео никогда не рассматривали как актрису первого эшелона, поразились в Time. «Она откровенна в том, почему: азиатским актерам долгое время предлагали стереотипные или несущественные роли», — пояснило издание.
Роль актрисы в «Все везде и сразу» редактор журнала назвала «откровением», позволившим Йео «продемонстрировать все свои таланты» — и в боевых искусствах, и в драматическом мастерстве. Эспада пророчит Йео «Оскар» за этот фильм.
«Йео имеет дополнительный вес в гонке за наградами киноакадемии в этом году: понимание того, что ее победа будет воспринята азиатами повсюду как и их победа тоже. Ни одна азиатка не выигрывала в номинации за лучшую женскую роль», — пояснила журналистка.
Сама актриса призналась, что завидует возможностям, которые есть у других голливудских актрис ее возраста — Кейт Бланшетт, Оливии Колман, Хелен Миррен. Йео заявила, что вложила всю душу в роль Эвелин Ванг во «Все везде и сразу», поскольку подобная возможность проявить себя может и не появиться вновь.