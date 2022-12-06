Журнал Time признал актрису Мишель Йео иконой 2022 года

«Йео имеет дополнительный вес в гонке за наградами киноакадемии в этом году: понимание того, что ее победа будет воспринята азиатами повсюду как и их победа тоже. Ни одна азиатка не выигрывала в номинации за лучшую женскую роль», — пояснила журналистка.