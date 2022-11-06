Балагов не первый. Вот еще 10 известных режиссеров, чьи сериальные пилоты были забракованы

Мало кто знает, но оригинальный, неудачный пилот «Игры престолов» поставил лауреат «Оскара» Том Маккарти («В центре внимания»). Шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс показали его своему приятелю, сценаристу Крейгу Мейзину (тому самому создателю «Чернобыля» и «Одних из нас»), и тот заявил, что эпизод никуда не годится . Важные сюжетные линии (вроде того факта, что Серсея и Джейме — брат и сестра) были непонятны зрителю, а половина актерских работ (например, Тэмзин Мерчант в роли Дейнерис) вызывали недоумение. Переснять пришлось до 90 процентов материала, однако часть кадров осталась в финальном продукте: этим объясняется непривычно светлый цвет волос Тириона или, например, то обстоятельство, что Санса и Кейтлин Старк не появляются в одном и том же кадре (Мишель Фэйрли, как и Эмилия Кларк, заменила другую актрису и снималась в своих сценах в одиночестве).