В прокате идет «Смерть на Ниле» по Агате Кристи, в соцсетях все обсуждают приквел «Властелина колец» от Amazon. Литература — все еще один из главных источников для киноадаптаций. Какие еще громкие экранизации нас ждут в этом году? Выписали по дюжине сериалов и фильмов с подробной информацией, кто за ними стоит.
🛋️ Дюжина сериалов
«Части нее» («Pieces of Her»)
4 марта, Netflix
Мать и дочь оказываются в центре стрельбы в закусочной. Когда мать с внезапной легкостью уничтожает угрозу, дочь начинает переосмыслять всю свою жизнь.
Карин Слотер — крайне продуктивная писательница триллеров и детективов, чьи две дюжины романов были изданы в 120 странах (в том числе в России) суммарным тиражом в 40 миллионов копий. Конкретно «Части нее» на русском не издавались.
Сериальная постановщица Минки Спиро («Заговор против Америки»).
Белла Хиткот в роли дочери, Тони Коллетт в роли матери.
Как ни странно, но современный палп-фикшн, набирающий реальную популярность в соцсетях, а не на литературных премиях, экранизируют не столь часто. Тем более с такой великолепной актрисой, как Тони Коллетт, в главной роли.
«Патинко» («Pachinko»)
25 марта, Apple TV+
Вековая сага о жизни четырех поколений корейских эмигрантов в Японии. Тэги: несчастная любовь, ксенофобия, история XX века.
Одноименный роман Ли Мин-джин — финалист Национальной книжной премии США, бестселлер по версии The New York Times. На русском книга издана под названием «Дорога в тысячу ли».
Шоураннерка — Су Хью («Террор»), режиссеры — Когонада («Колумбус») и Джастин Чон («Синий залив»).
Да, этот сериал — дань моде на азиатское иммигрантское кино в Голливуде (оба прекрасных режиссера шоу — американцы азиатского происхождения). Но, надо сказать, старомодные романы с таким большим временным размахом и впечатляющим количеством действующих лиц — идеальный первоисточник для залипательных сериалов вне всяких трендов.
«Сияющие девушки» («Shining Girls»)
29 апреля, Apple TV+
Бродяга из эпохи Великой депрессии обнаруживает временной портал, который он использует для убийств талантливых девушек XX века. В конце 80-х одна из жертв решает дать ему отпор.
Книга Лорен Бьюкес издана в России под названием «Сияющие». На обложке — комплиментарные цитаты мастеров жанра Стивена Кинга и Гиллиан Флинн.
Две серии, включая пилот, поставила Мишель МакЛарен («Игра престолов», «Во все тяжкие»). Шоураннерка — дебютантка Силка Луиза.
В главной роли — Элизабет Мосс, в роли злодея — Джейми Белл.
Любая большая роль Элизабет Мосс, одной из лучших артисток поколения, — уже событие. Остается лишь надеяться, что этот триллер с феминистским уклоном не пойдет по пути «Рассказа служанки» и не превратится в мыльную оперу.
«Разговоры с друзьями» («Conversations with Friends»)
Май 2022 года, Hulu
Две ирландские студентки вступают в полиаморные отношения с женатой парой.
Дебютный роман Салли Руни («Нормальные люди») сделал ее моментальной литературной звездой. Книга издана в России.
Те же люди, которые делали «Нормальных людей»: режиссер Ленни Абрахамсон, сценаристка Элис Бирч.
В главной роли — дебютантка Элисон Оливер, в роли ее подруги — Саша «Американская милашка» Лейн. Женатую пару играют Джо Элвин («Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча») и Джемайма Кирк («Девочки»).
По сути это духовный сиквел к мелодраме «Нормальные люди», которую все смотрели и обсуждали два года назад.
«Почему не Эванс?» («Why Didn’t They Ask Evans?»)
Весна, BritBox
Пара детективов-любителей расследуют смерть мужчины на поле для гольфа. Главная зацепка — его последние слова: «Почему не Эванс?».
Один из наиболее популярных детективов Агаты Кристи без участия Пуаро и мисс Марпл. Разумеется, издавался в том числе и в России.
Режиссер и сценарист мини-сериала — Хью Лори, который ранее поставил пару серий «Доктора Хауса» и сериал «Немного за сорок».
В роли пары детективов-любителей — Уилл Полтер («Солнцестояние») и Люси Бойнтон («Богемская рапсодия»). На втором плане — британские легенды Эмма Томпсон, Джим Бродбент и сам Лори.
В отличие от очередной версии Пуаро, мисс Марпл или «Десяти негритят», у экранизации «Почему не Эванс?» есть все шансы стать главной версией истории на годы вперед. Тем более что предыдущие телеадаптации этой книги малоизвестны, а на сей раз за дело взялся сам Хью Лори.
«Падение дома Ашеров» («The Fall of the House of Usher»)
В производстве на Netflix
Брат и сестра живут в проклятом семейном поместье, сами стены которого, кажется, медленно убивают их.
Один из самых знаменитых рассказов Эдгара Аллана По, классика готического хоррора. У него уже есть несколько экранизаций, включая популярные версии Жана Эпштейна и Роджера Кормана.
Современный мастер хоррора Майк Флэнаган отвечает за первую половину мини-сериала, а его постоянный оператор Майкл Фимоньяри — за вторую.
В роли четы Ашеров — Фрэнк Ланджелла и Мэри МакДоннелл. В необъявленных ролях — Марк Хэмилл и Карла Гуджино.
Автор «Призраков дома на холме» и «Полуночной мессы» Майк Флэнаган находится на пике творческой формы, так что даже постмодернисткую интерпретацию абсолютной литературной классики в его фирменном исполнении стоит не только заранее прощать, но и приветствовать.
«Жена путешественника во времени» («The Time Traveler’s Wife»)
В производстве на HBO
Трагическая история любви одной женатой пары. Сложность в том, что муж страдает от генетического заболевания, влекущего неконтролируемые путешествия во времени и, как следствие, постоянные расставания и воссоединения с женой.
Бестселлер Одри Ниффенеггер уже имеет одну знаменитую голливудскую экранизацию — речь о фильме 2009 года с Эриком Баной и Рейчел МакАдамс. На русском роман также был издан.
За сценарий новой версии отвечает Стивен Моффат, шоураннер «Шерлока» и «Доктора Кто». Режиссер пилота — Дэвид Наттер («Игра престолов»).
Роуз Лесли («Игра престолов») и Тео Джеймс («Дивергент»).
«Доктор Кто» уже показал, что гуманитарная фантастика про путешествия во времени и горько-сладкую любовь — идеальное поле деятельности для сценариста Стивена Моффата.
«Сила» («The Power»)
В производстве на Amazon Prime
Неожиданно во всех женщинах мира просыпается суперспособность атаковать людей электричеством, в том числе насмерть. Стоит ли уточнять, что гендерный баланс власти в обществе радикально меняется.
Бестселлер Наоми Алдерман называют «„Рассказом служанки“ нашего времени», сама Маргарет Этвуд роман тоже оценила. Книга издана на русском.
Режиссерка пилота и продюссерка — Рид Морано, обладательница «Эмми» за «Рассказ служанки». Среди состава сценаристов нет известных имен, зато все они без исключений женские.
Лесли Манн в роли мэра Сиэттла. Тим Роббинс в роли ее противника-республиканца на посту губернатора штата.
У сериала есть все ингредиенты, чтобы стать источником дискуссий о феминизме уровня «Рассказа служанки», ведь гендерное неравенство все еще остается на повестке дня.
«Рипли» («Ripley»)
В производстве на Showtime
Аферист и серийный убийца Том Рипли начинает свою преступную карьеру в Нью-Йорке 1960-х.
Серия романов Патриции Хайсмит о Томе Рипли не только классика сама по себе, но и источник вдохновения для многих выдающихся экранизаций: среди них версии Рене Клемана, Вима Вендерса, Энтони Мингеллы и Лилианы Кавани.
Новый сериал — полностью авторский проект Стивена Зейллиана («Однажды ночью», «Вся королевская рать», «Ирландец»). Лауреат «Оскара» за сценарий «Списка Шиндлера» поставит и напишет все серии в сезоне.
В заглавной роли — Эндрю Скотт («Шерлок»). Также в ролях Дакота Фэннинг и Джонни Флинн.
Скотту придется играть Рипли после таких звезд, как Ален Делон, Деннис Хоппер, Мэтт Деймон и Джон Малкович. И надо сказать, что даже при таком раскладе он выглядит крайне многообещающим кастингом: присущую герою жестокость он с блеском демонстрировал в «Шерлоке», а необходимую долю ранимости — в «Дряни».
«Лживая взрослая жизнь» («The Lying Life of Adults»)
В производстве на Netflix
Девочка-подросток, взрослеющая в Неаполе 1990-х, разыскивает свою тетю, презираемую родителями. Ведь родители говорят, что девочка с каждым днем все больше похожа на родственницу.
Это последняя на сегодняшний день книга Элены Ферранты, одной из самых прославленных и читаемых писательниц современности. На русском книга вышла в 2020 году.
Режиссер — неаполитанец Эдоардо Де Анджелис.
Как и в случае с «Моей гениальной подругой», в главной роли — неизвестная итальянская актриса-ребенок.
Обе недавние экранизации произведений Ферранте (сериал «Моя гениальная подруга», фильм «Незнакомая дочь») были отличными. Нет смысла сомневаться, что все удастся и авторам будущего сериала.
«Старик» («The Old Man»)
В производстве на FX
После покушения на собственную жизнь шпион-пенсионер вынужден взяться за старое.
Томас Перри — в меру популярный автор многочисленных палп-фикшенов про шпионов и киллеров. До России его проза последний раз добиралась в 1990-е в лице «Ученика мясника».
Шоураннеры — создатели «Черных парусов» Роберт Ливайн и Джонатан И. Стайнберг. Режиссер пилота — автор последней трилогии про «Человека-паука» Джон Уоттс.
Заглавный старик — это Джефф Бриджес, недавно победивший рак (из‑за этого съемки прерывались больше, чем на год). Экранную пару ему составит Джон Литгоу.
Тот случай, когда вполне обыденный первоисточник делает событием актерский ансамбль: фактически это будет дебют лауреата «Оскара» Джеффа Бриджеса на телевидении эпохи стримингов.
«Весь невидимый нам свет» («All the Light We Cannot See»)
В разработке на Netflix
Пути слепой французской девочки и немецкого мальчика-сироты пересекаются в оккупированной нацистами Франции.
Роман Энтони Дорра, совмещающий военный и приключенческий жанры, завоевал Пулитцеровскую премию 2015 года.
Режиссер — Шон Леви («Ночь в музее», «Главный герой»), сценарист — Стивен Найт («Острые козырьки»).
В главной роли — слепая актриса-ребенок, дебютантка. На втором плане — Марк Руффало и Хью Лори.
Шон Леви только на первый взгляд выглядит неочевидным кандидатом на роль режиссера экранизации военного бестселлера. Ведь если кто и сможет идеально соединить голливудский размах постановки с беззаботным духом детства, то это он.
🍿 Чертова дюжина фильмов
«Глубокие воды» («Deep Water»)
В прокате с 18 марта
Пара, живущая в несчастном браке, изводят друг друга изменами и убийствами любовников. Главная интрига — кто из них больший психопат.
Среди работ Патриции Хайсмит «Глубокие воды» — не меньшая классика, чем «Незнакомцы в поезде» или риплиада. Даже удивительно, что этот роман не издавался в России.
Режиссер — Эдриан Лайн («Роковое влечение»), сценарист — Сэм Левинсон («Эйфория»).
Бен Аффлек и Ана де Армас.
«Глубокие воды» станут первой режиссерской работой Лайна, короля жанра эротического триллера, за два десятилетия.
«Ампир V»
В прокате с 31 марта
В черной сатире на современное общество потребления всем заправляет тайное общество элитных кровососов.
Восьмой роман Виктора Пелевина «Empire V. Повесть о настоящем сверхчеловеке» — почти самая популярная работа среднего карьерного периода писателя.
Режиссер «Generation П» Виктор Гинзбург.
Наивного главного героя играет Павел Табаков. Главный же кастинговый аттракцион — рэпер Оксимирон (или просто Мирон Федоров) в роли влиятельного вампира с алым галстуком-бабочкой.
Об актуальности пелевинской сатиры в 2022 году можно спорить, но для всех тех, кто ностальгирует по нулевым, гламурная Москва, обрамленная спецэффектами в стиле Вачовски и Бекмамбетова, — не имеющее конкурентов зрелище за гранью хорошего и плохого вкуса.
«Там, где раки поют» («Where the Crawdads Sing»)
В прокате с 21 июля
После убийства локальной знаменитости подозрение сыщиков падает на босоногую отшельницу, живущую на болоте. В свою очередь, она вспоминает детство.
Роман Делии Оуэнс провел какое‑то невероятное количество недель в списке бестселлеров The New York Times, заняв первые места в двух подряд годовых топах. Разумеется, книга издана и на русском.
Продюсерка картины — Риз Уизерспун, сыгравшая ключевую роль в популярности романа, выбрав его для своего книжного клуба вскоре после публикации. Режиссерка — Оливия Ньюман («Первый поединок»).
В главной роли — Дейзи Эдгар-Джонс из «Нормальных людей».
Фильм входит в очень редкую в наши дни категорию среднебюджетного прокатного кино для взрослых: попробуйте найти еще какой‑нибудь голливудский фильм в этом году с бюджетом в районе 50 миллионов долларов (не 5, как хиты «Сандэнса», и не 200, как фильмы Marvel).
«Серый человек» («The Gray Man»)
Июль, Netflix
Сверхпрофессиональный агент ЦРУ сражается со своим бывшим коллегой, перешедшем на темную сторону.
У триллера Марка Грини «Серый человек» есть на только звание бестселлера The New York Times, но и десять сиквелов. Увы, ни одна книга серии еще не издана в России.
Братья Руссо, постановщики ситкома «Замедленное развитие» и последних частей «Мстителей».
Райан Гослинг — герой, Крис Эванс — злодей, Ана де Армас — красотка, Билли Боб Торнтон — опытный союзник. Идеально.
Пожалуй, это не удивительно с таким актерским составом и режиссерами, но все равно упомянем факт: боевик «Серый человек» — самый дорогой проект в истории «Нетфликса» и стримингов в принципе, его бюджет превышает 200 миллионов долларов.
«Мы»
В прокате с 8 сентября
В XXXII веке безымянный инженер, живущий в цифровой антиутопии, впервые открывает в себе человеческие чувства после встречи с безымянной женщиной.
Роман Евгения Замятина, опубликованный на английском в 1920-е и не публиковавшийся в СССР до перестройки, повлиял на всех последующих антиутопистов — от Хаксли до Оруэлла и Воннегута.
29-летний дебютант Гамлет Дульян.
В главных ролях — Егор Корешков (дилогия «Горько!») и Елена Подкаминская. На втором плане — Филипп Янковский и Юрий Колокольников.
Да, эстетика трейлера выглядит рекламно-сериально, совсем не для большого экрана. Да, среди продюсеров числятся братья Андреасяны. Но все равно это веха — первая отечественная экранизация одного из популярнейших и влиятельнейших русских романов XX века (ранее по нему был снят телефильм в ГДР).
«Белый шум» («White Noise»)
2022 год, Netflix
Отец семейства изучает в университете Гитлера, пока жена ведет домохозяйство и воспитывает многочисленных детей. Жизнь усложняет локальная экологическая катастрофа.
Роман «Белый шум» стал прорывной работой Дона Делилло, принесшей ему мировую славу и Национальную книжную премию США.
Набивший руку на брачных историях Ной Баумбах.
Муж и жена — Адам Драйвер и Грета Гервиг (первая роль за шесть лет!).
Все звезды в экранизации сошлись идеально: Баумбаху, одному из беспощаднейших сатириков своего поколения («Гринберг» — его самый смешной и лучший фильм), иронично-постмодернистский режим работы куда больше идет к лицу, чем исповедальный (как в «Брачной истории»).
«Телефон мистера Харригана» («Mr. Harrigan’s Phone»)
2022 год, Netflix
Оказавшись в кармане подростка, телефон покойного мистера Харригана становится проводником в мир кровожадных призраков.
«Телефон мистера Харригана» — одна из повестей, включенных в новейший сборник Стивена Кинга (в России опубликован как «Будет кровь»). До анонса экранизации это произведение едва ли было чем‑то примечательно по сравнению с другими пунктами бесконечной кинговской библиографии.
Режиссер — недавно переквалифицировавшийся в жанровика Джон Ли Хэнкок («Дьявол в деталях»). Среди продюсеров — король кэмпа Райан Мерфи и крестный отец низкобюджетного хоррора Джейсон Блум.
В роли мистера Харригана — живая легенда Дональд Сазерленд. В роли юноши — Джейден Мартелл из «Оно».
Разумеется, это не единственная экранизация Кинга, которая нас ждет в этом году (когда вообще последний раз его экранизации были в дефиците?). Как минимум, еще будет «Воспламеняющая взглядом» и «Жребий Салема». Но в отличие от двух последних картин, «Телефон мистера Харригана» не повторная экранизация, не ремейк, что автоматически делает его более ожидаемым событием.
«Чудо» («The Wonder»)
2022 год, Netflix
Английская медсестра прибывает в ирландскую глубинку, чтобы расследовать случай таинственной девочки, обходящейся длительное время без пищи.
Неоготический роман «Чудо» написала Эмма Донохью, авторка «Комнаты». По популярности, конечно, к тому мегабестселлеру он не приблизился, но экранизация все может изменить. На русском книга уже опубликована.
Режиссер — чилийский мелодраматург Себастьян Лелио («Неповиновение», «Глория»).
В главной роли — Флоренс Пью.
Учитывая авторский и актерский состав, фильм можно заранее назвать безотказным магнитом для всевозможных наград.
«На Западном фронте без перемен» («Im Westen nichts Neues»)
2022 год, Netflix
Простой немецкий солдат, представитель «потерянного поколения», переживает события Первой мировой, бессмысленной и беспощадной.
Роман Эриха Марии Ремарка — абсолютная классика антивоенной литературы.
Режиссер — немец Эдвард Бергер (хоррор-сериал «Террор», мелодрама «Вся моя любовь»). Для военного кино — идеальный жанровый опыт.
В главной роли — дебютант Феликс Каммерер. В роли старшего фронтового товарища — Даниэль Брюль.
Существует уже две экранизации романа — голливудская версия 1930 года, завоевавшая «Оскар» в категории «Лучший фильм», и телефильм 1979 года. Новую картину отличает тот простой факт, что это впервые будет адаптация на аутентичном немецком, а не на английском.
«Воланд»
В прокате с 1 января 2023 года
Москва, 1930-е. Скандальный писатель начинает новый роман, персонажи которого основаны на реальных людях из его окружения. Среди них демонический Воланд, похожий на знакомого иностранца. Проблема в том, что вскоре граница между реальностью и вымыслом стирается.
«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова регулярно оказывается около вершин всевозможных списков величайших романов XX века.
Это второй полный метр Михаила Локшина, режиссера «Серебряных коньков».
По отечественным меркам ансамбль чрезвычайно звездный. Воланд — Аугуст Диль, мастер — Евгений Цыганов, Маргарита — Юлия Снигирь. На втором плане — Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник и Марат Башаров (да, он все еще снимается в большом кино).
Любая попытка адаптировать «Мастера и Маргариту» обречена быть событием, а такая радикально-постмодернистская — и подавно. Существует городская легенда, согласно которой все экранизации романа прокляты и обречены на провал (ее приверженцы перечисляют безвременные смерти актеров из версий 1994-го и 2005-го года). Что ж, будет еще один шанс проверить достоверность легенды на практике.
«Соловей» («The Nightingale»)
В прокате с 12 января 2023 года
Две сестры-француженки пытаются сохранить жизнь и достоинство в оккупированной нацистами Франции.
Бестселлер Кристин Ханны завоевал славу благодаря феминистской оптике, через которую показывается героизм обычных жен и дочерей в военные годы. Книга издана на русском.
Это шестая и самая амбициозная режиссерская работа актрисы Мелани Лоран.
Дело не только в популярности первоисточника и таланте постановщицы, но и в том простом факте, что экранный дуэт знаменитых сестер Фэннинг — сам по себе аттракцион. Обе актрисы в разное время демонстрировали выдающийся драматический потенциал, но еще ни разу фактически не играли в одних и тех же сценах одновременно.
«Чудесная история Генри Шугара» («The Wonderful Story of Henry Sugar»)
В производстве на Netflix
Главный герой рассказа «Чудесная история Генри Шугара» — современный Робин Гуд, кумир сирот во всем мире и гроза владельцев казино.
Остальные сюжеты из одноименного сборника Роальда Даля делятся на причудливо фантастические и автобиографические (про становление писателем, про службу пилотом на войне). На русском данный сборник недоступен.
Уэс Андерсон. Ранее он уже экранизировал «Бесподобного мистера Фокса» Даля.
Как и все предыдущие фильмы Андерсона, особенно последние, ансамбль блещет звездами. Среди них Бенедикт Камбербатч, Дев Пател, Бен Кингсли, Ричард Айоади, Рэйф Файнс. Что удивительно, лишь последний ранее принимал участия в картине режиссера.
Любая новая работа Уэса Андерсона, абсолютного классика современного американского кино, — это событие. К сожалению, пока что неизвестно, анимация это или игровое кино; и планирует ли режиссер адаптировать все истории из сборника (или ограничится заглавной). Игровой фильм-альманах наподобие «Французского вестника» был бы, конечно, идеальным вариантом.
«Астронавт» («Spaceman»)
В производстве на Netflix
Первый в истории космонавт из независимой Чехии отправляется в полет к облаку межгалактической пыли. Там он неожиданно знакомится с гигантским пауком, чье общество ему оказывается комфортней, чем компания собственной жены, оставшейся на Земле.
Роман «Астронавт из Богемии» Ярослава Кальфара обладает поистине неповторимым по уровни чистой странности синопсисом. Книга издана на многих языках, но не на русском.
Юхан Ренк — бывший рэпер, режиссер клипов New Order, фильма «Скачивая Нэнси» и сериала «Чернобыль».
В главной роли — великий трагикомик Адам Сэндлер. В роли жены — Кэри Маллиган. Неназванную роль (хочется верить, что паука-инопланетянина) играет замечательный Пол Дано.
Сочетание первоисточника, постановщика и звезды практически гарантирует, что нас ждет восхитительное в своей эксцентричности зрелище.