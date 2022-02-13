В прокате идет «Смерть на Ниле» по Агате Кристи, в соцсетях все обсуждают приквел «Властелина колец» от Amazon. Литература — все еще один из главных источников для киноадаптаций. Какие еще громкие экранизации нас ждут в этом году? Выписали по дюжине сериалов и фильмов с подробной информацией, кто за ними стоит.

🛋️ Дюжина сериалов

«Части нее» («Pieces of Her») 4 марта, Netflix

Мать и дочь оказываются в центре стрельбы в закусочной . Когда мать с внезапной легкостью уничтожает угрозу, дочь начинает переосмыслять всю свою жизнь.

Чем знаменит первоисточник Карин Слотер — крайне продуктивная писательница триллеров и детективов, чьи две дюжины романов были изданы в 120 странах (в том числе в России) суммарным тиражом в 40 миллионов копий. Конкретно «Части нее» на русском не издавались. Кто снимает Сериальная постановщица Минки Спиро («Заговор против Америки»). Кто снимается Белла Хиткот в роли дочери, Тони Коллетт в роли матери. Почему это событие Как ни странно, но современный палп-фикшн, набирающий реальную популярность в соцсетях, а не на литературных премиях, экранизируют не столь часто. Тем более с такой великолепной актрисой, как Тони Коллетт, в главной роли.

«Патинко» («Pachinko») 25 марта, Apple TV+

Вековая сага о жизни четырех поколений корейских эмигрантов в Японии. Тэги: несчастная любовь, ксенофобия, история XX века.

Чем знаменит первоисточник Одноименный роман Ли Мин-джин — финалист Национальной книжной премии США, бестселлер по версии The New York Times. На русском книга издана под названием «Дорога в тысячу ли». Кто снимает Шоураннерка — Су Хью («Террор»), режиссеры — Когонада («Колумбус») и Джастин Чон («Синий залив»). Кто снимается Лауреатка «Оскара» Юн Е Чон («Минари») в роли рассказчицы, корейская суперзвезда Ли Мин Хо (вы никогда о нем не слышали, а у него 30 миллионов подписчиков) в роли рокового мужчины из Японии. Почему это событие Да, этот сериал — дань моде на азиатское иммигрантское кино в Голливуде (оба прекрасных режиссера шоу — американцы азиатского происхождения). Но, надо сказать, старомодные романы с таким большим временным размахом и впечатляющим количеством действующих лиц — идеальный первоисточник для залипательных сериалов вне всяких трендов.

«Сияющие девушки» («Shining Girls») 29 апреля, Apple TV+

Бродяга из эпохи Великой депрессии обнаруживает временной портал, который он использует для убийств талантливых девушек XX века . В конце 80-х одна из жертв решает дать ему отпор.

Чем знаменит первоисточник Книга Лорен Бьюкес издана в России под названием «Сияющие». На обложке — комплиментарные цитаты мастеров жанра Стивена Кинга и Гиллиан Флинн. Кто снимает Две серии, включая пилот, поставила Мишель МакЛарен («Игра престолов», «Во все тяжкие»). Шоураннерка — дебютантка Силка Луиза. Кто снимается В главной роли — Элизабет Мосс, в роли злодея — Джейми Белл. Почему это событие Любая большая роль Элизабет Мосс, одной из лучших артисток поколения, — уже событие. Остается лишь надеяться, что этот триллер с феминистским уклоном не пойдет по пути «Рассказа служанки» и не превратится в мыльную оперу.

«Разговоры с друзьями» («Conversations with Friends») Май 2022 года, Hulu

Две ирландские студентки вступают в полиаморные отношения с женатой парой.

Чем знаменит первоисточник Дебютный роман Салли Руни («Нормальные люди») сделал ее моментальной литературной звездой. Книга издана в России. Кто снимает Те же люди, которые делали «Нормальных людей»: режиссер Ленни Абрахамсон, сценаристка Элис Бирч. Кто снимается В главной роли — дебютантка Элисон Оливер, в роли ее подруги — Саша «Американская милашка» Лейн. Женатую пару играют Джо Элвин («Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча») и Джемайма Кирк («Девочки»). Почему это событие По сути это духовный сиквел к мелодраме «Нормальные люди», которую все смотрели и обсуждали два года назад.

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«Почему не Эванс?» («Why Didn’t They Ask Evans?») Весна, BritBox

Пара детективов-любителей расследуют смерть мужчины на поле для гольфа. Главная зацепка — его последние слова: «Почему не Эванс?».

Чем знаменит первоисточник Один из наиболее популярных детективов Агаты Кристи без участия Пуаро и мисс Марпл. Разумеется, издавался в том числе и в России. Кто снимает Режиссер и сценарист мини-сериала — Хью Лори, который ранее поставил пару серий «Доктора Хауса» и сериал «Немного за сорок». Кто снимается В роли пары детективов-любителей — Уилл Полтер («Солнцестояние») и Люси Бойнтон («Богемская рапсодия»). На втором плане — британские легенды Эмма Томпсон, Джим Бродбент и сам Лори. Почему это событие В отличие от очередной версии Пуаро, мисс Марпл или «Десяти негритят», у экранизации «Почему не Эванс?» есть все шансы стать главной версией истории на годы вперед. Тем более что предыдущие телеадаптации этой книги малоизвестны, а на сей раз за дело взялся сам Хью Лори.

«Падение дома Ашеров» («The Fall of the House of Usher») В производстве на Netflix

Брат и сестра живут в проклятом семейном поместье , сами стены которого, кажется, медленно убивают их.

Чем знаменит первоисточник Один из самых знаменитых рассказов Эдгара Аллана По, классика готического хоррора. У него уже есть несколько экранизаций, включая популярные версии Жана Эпштейна и Роджера Кормана. Кто снимает Современный мастер хоррора Майк Флэнаган отвечает за первую половину мини-сериала, а его постоянный оператор Майкл Фимоньяри — за вторую. Кто снимается В роли четы Ашеров — Фрэнк Ланджелла и Мэри МакДоннелл. В необъявленных ролях — Марк Хэмилл и Карла Гуджино. Почему это событие Автор «Призраков дома на холме» и «Полуночной мессы» Майк Флэнаган находится на пике творческой формы, так что даже постмодернисткую интерпретацию абсолютной литературной классики в его фирменном исполнении стоит не только заранее прощать, но и приветствовать.

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«Жена путешественника во времени» («The Time Traveler’s Wife») В производстве на HBO

Трагическая история любви одной женатой пары. Сложность в том, что муж страдает от генетического заболевания, влекущего неконтролируемые путешествия во времени и, как следствие, постоянные расставания и воссоединения с женой.

Чем знаменит первоисточник Бестселлер Одри Ниффенеггер уже имеет одну знаменитую голливудскую экранизацию — речь о фильме 2009 года с Эриком Баной и Рейчел МакАдамс. На русском роман также был издан. Кто снимает За сценарий новой версии отвечает Стивен Моффат, шоураннер «Шерлока» и «Доктора Кто». Режиссер пилота — Дэвид Наттер («Игра престолов»). Кто снимается Роуз Лесли («Игра престолов») и Тео Джеймс («Дивергент»). Почему это событие «Доктор Кто» уже показал, что гуманитарная фантастика про путешествия во времени и горько-сладкую любовь — идеальное поле деятельности для сценариста Стивена Моффата.

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«Сила» («The Power») В производстве на Amazon Prime

Неожиданно во всех женщинах мира просыпается суперспособность атаковать людей электричеством, в том числе насмерть. Стоит ли уточнять, что гендерный баланс власти в обществе радикально меняется .

Чем знаменит первоисточник Бестселлер Наоми Алдерман называют «„Рассказом служанки“ нашего времени», сама Маргарет Этвуд роман тоже оценила. Книга издана на русском. Кто снимает Режиссерка пилота и продюссерка — Рид Морано, обладательница «Эмми» за «Рассказ служанки». Среди состава сценаристов нет известных имен, зато все они без исключений женские. Кто снимается Лесли Манн в роли мэра Сиэттла. Тим Роббинс в роли ее противника-республиканца на посту губернатора штата. Почему это событие У сериала есть все ингредиенты, чтобы стать источником дискуссий о феминизме уровня «Рассказа служанки», ведь гендерное неравенство все еще остается на повестке дня.

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«Рипли» («Ripley») В производстве на Showtime

Аферист и серийный убийца Том Рипли начинает свою преступную карьеру в Нью-Йорке 1960-х.

Чем знаменит первоисточник Серия романов Патриции Хайсмит о Томе Рипли не только классика сама по себе, но и источник вдохновения для многих выдающихся экранизаций: среди них версии Рене Клемана, Вима Вендерса, Энтони Мингеллы и Лилианы Кавани. Кто снимает Новый сериал — полностью авторский проект Стивена Зейллиана («Однажды ночью», «Вся королевская рать», «Ирландец»). Лауреат «Оскара» за сценарий «Списка Шиндлера» поставит и напишет все серии в сезоне. Кто снимается В заглавной роли — Эндрю Скотт («Шерлок»). Также в ролях Дакота Фэннинг и Джонни Флинн. Почему это событие Скотту придется играть Рипли после таких звезд, как Ален Делон, Деннис Хоппер, Мэтт Деймон и Джон Малкович. И надо сказать, что даже при таком раскладе он выглядит крайне многообещающим кастингом: присущую герою жестокость он с блеском демонстрировал в «Шерлоке», а необходимую долю ранимости — в «Дряни».

«Лживая взрослая жизнь» («The Lying Life of Adults») В производстве на Netflix

Девочка-подросток, взрослеющая в Неаполе 1990-х , разыскивает свою тетю, презираемую родителями. Ведь родители говорят, что девочка с каждым днем все больше похожа на родственницу.

Чем знаменит первоисточник Это последняя на сегодняшний день книга Элены Ферранты, одной из самых прославленных и читаемых писательниц современности. На русском книга вышла в 2020 году. Кто снимает Режиссер — неаполитанец Эдоардо Де Анджелис. Кто снимается Как и в случае с «Моей гениальной подругой», в главной роли — неизвестная итальянская актриса-ребенок. Почему это событие Обе недавние экранизации произведений Ферранте (сериал «Моя гениальная подруга», фильм «Незнакомая дочь») были отличными. Нет смысла сомневаться, что все удастся и авторам будущего сериала.

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«Старик» («The Old Man») В производстве на FX

После покушения на собственную жизнь шпион-пенсионер вынужден взяться за старое.

Чем знаменит первоисточник Томас Перри — в меру популярный автор многочисленных палп-фикшенов про шпионов и киллеров. До России его проза последний раз добиралась в 1990-е в лице «Ученика мясника». Кто снимает Шоураннеры — создатели «Черных парусов» Роберт Ливайн и Джонатан И. Стайнберг. Режиссер пилота — автор последней трилогии про «Человека-паука» Джон Уоттс. Кто снимается Заглавный старик — это Джефф Бриджес, недавно победивший рак (из‑за этого съемки прерывались больше, чем на год). Экранную пару ему составит Джон Литгоу. Почему это событие Тот случай, когда вполне обыденный первоисточник делает событием актерский ансамбль: фактически это будет дебют лауреата «Оскара» Джеффа Бриджеса на телевидении эпохи стримингов.

«Весь невидимый нам свет» («All the Light We Cannot See») В разработке на Netflix

Пути слепой французской девочки и немецкого мальчика-сироты пересекаются в оккупированной нацистами Франции.

Чем знаменит первоисточник Роман Энтони Дорра, совмещающий военный и приключенческий жанры, завоевал Пулитцеровскую премию 2015 года. Кто снимает Режиссер — Шон Леви («Ночь в музее», «Главный герой»), сценарист — Стивен Найт («Острые козырьки»). Кто снимается В главной роли — слепая актриса-ребенок, дебютантка. На втором плане — Марк Руффало и Хью Лори. Почему это событие Шон Леви только на первый взгляд выглядит неочевидным кандидатом на роль режиссера экранизации военного бестселлера. Ведь если кто и сможет идеально соединить голливудский размах постановки с беззаботным духом детства, то это он.

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🍿 Чертова дюжина фильмов

«Глубокие воды» («Deep Water») В прокате с 18 марта

Пара, живущая в несчастном браке, изводят друг друга изменами и убийствами любовников . Главная интрига — кто из них больший психопат.

Чем знаменит первоисточник Среди работ Патриции Хайсмит «Глубокие воды» — не меньшая классика, чем «Незнакомцы в поезде» или риплиада. Даже удивительно, что этот роман не издавался в России. Кто снимает Режиссер — Эдриан Лайн («Роковое влечение»), сценарист — Сэм Левинсон («Эйфория»). Кто снимается Бен Аффлек и Ана де Армас. Почему это событие «Глубокие воды» станут первой режиссерской работой Лайна, короля жанра эротического триллера, за два десятилетия.

«Ампир V» В прокате с 31 марта

В черной сатире на современное общество потребления всем заправляет тайное общество элитных кровососов.

Чем знаменит первоисточник Восьмой роман Виктора Пелевина «Empire V. Повесть о настоящем сверхчеловеке» — почти самая популярная работа среднего карьерного периода писателя. Кто снимает Режиссер «Generation П» Виктор Гинзбург. Кто снимается Наивного главного героя играет Павел Табаков. Главный же кастинговый аттракцион — рэпер Оксимирон (или просто Мирон Федоров) в роли влиятельного вампира с алым галстуком-бабочкой. Почему это событие Об актуальности пелевинской сатиры в 2022 году можно спорить, но для всех тех, кто ностальгирует по нулевым, гламурная Москва, обрамленная спецэффектами в стиле Вачовски и Бекмамбетова, — не имеющее конкурентов зрелище за гранью хорошего и плохого вкуса.

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«Там, где раки поют» («Where the Crawdads Sing») В прокате с 21 июля

После убийства локальной знаменитости подозрение сыщиков падает на босоногую отшельницу , живущую на болоте. В свою очередь, она вспоминает детство.

Чем знаменит первоисточник Роман Делии Оуэнс провел какое‑то невероятное количество недель в списке бестселлеров The New York Times, заняв первые места в двух подряд годовых топах. Разумеется, книга издана и на русском. Кто снимает Продюсерка картины — Риз Уизерспун, сыгравшая ключевую роль в популярности романа, выбрав его для своего книжного клуба вскоре после публикации. Режиссерка — Оливия Ньюман («Первый поединок»). Кто снимается В главной роли — Дейзи Эдгар-Джонс из «Нормальных людей». Почему это событие Фильм входит в очень редкую в наши дни категорию среднебюджетного прокатного кино для взрослых: попробуйте найти еще какой‑нибудь голливудский фильм в этом году с бюджетом в районе 50 миллионов долларов (не 5, как хиты «Сандэнса», и не 200, как фильмы Marvel).

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«Серый человек» («The Gray Man») Июль, Netflix

Сверхпрофессиональный агент ЦРУ сражается со своим бывшим коллегой, перешедшем на темную сторону.

Чем знаменит первоисточник У триллера Марка Грини «Серый человек» есть на только звание бестселлера The New York Times, но и десять сиквелов. Увы, ни одна книга серии еще не издана в России. Кто снимает Братья Руссо, постановщики ситкома «Замедленное развитие» и последних частей «Мстителей». Кто снимается Райан Гослинг — герой, Крис Эванс — злодей, Ана де Армас — красотка, Билли Боб Торнтон — опытный союзник. Идеально. Почему это событие Пожалуй, это не удивительно с таким актерским составом и режиссерами, но все равно упомянем факт: боевик «Серый человек» — самый дорогой проект в истории «Нетфликса» и стримингов в принципе, его бюджет превышает 200 миллионов долларов.

«Мы» В прокате с 8 сентября

В XXXII веке безымянный инженер, живущий в цифровой антиутопии, впервые открывает в себе человеческие чувства после встречи с безымянной женщиной.

Чем знаменит первоисточник Роман Евгения Замятина, опубликованный на английском в 1920-е и не публиковавшийся в СССР до перестройки, повлиял на всех последующих антиутопистов — от Хаксли до Оруэлла и Воннегута. Кто снимает 29-летний дебютант Гамлет Дульян. Кто снимается В главных ролях — Егор Корешков (дилогия «Горько!») и Елена Подкаминская. На втором плане — Филипп Янковский и Юрий Колокольников. Почему это событие Да, эстетика трейлера выглядит рекламно-сериально, совсем не для большого экрана. Да, среди продюсеров числятся братья Андреасяны. Но все равно это веха — первая отечественная экранизация одного из популярнейших и влиятельнейших русских романов XX века (ранее по нему был снят телефильм в ГДР).

«Белый шум» («White Noise») 2022 год, Netflix

Отец семейства изучает в университете Гитлера, пока жена ведет домохозяйство и воспитывает многочисленных детей. Жизнь усложняет локальная экологическая катастрофа .

Чем знаменит первоисточник Роман «Белый шум» стал прорывной работой Дона Делилло, принесшей ему мировую славу и Национальную книжную премию США. Кто снимает Набивший руку на брачных историях Ной Баумбах. Кто снимается Муж и жена — Адам Драйвер и Грета Гервиг (первая роль за шесть лет!). Почему это событие Все звезды в экранизации сошлись идеально: Баумбаху, одному из беспощаднейших сатириков своего поколения («Гринберг» — его самый смешной и лучший фильм), иронично-постмодернистский режим работы куда больше идет к лицу, чем исповедальный (как в «Брачной истории»).

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«Телефон мистера Харригана» («Mr. Harrigan’s Phone») 2022 год, Netflix

Оказавшись в кармане подростка, телефон покойного мистера Харригана становится проводником в мир кровожадных призраков .

Чем знаменит первоисточник «Телефон мистера Харригана» — одна из повестей, включенных в новейший сборник Стивена Кинга (в России опубликован как «Будет кровь»). До анонса экранизации это произведение едва ли было чем‑то примечательно по сравнению с другими пунктами бесконечной кинговской библиографии. Кто снимает Режиссер — недавно переквалифицировавшийся в жанровика Джон Ли Хэнкок («Дьявол в деталях»). Среди продюсеров — король кэмпа Райан Мерфи и крестный отец низкобюджетного хоррора Джейсон Блум. Кто снимается В роли мистера Харригана — живая легенда Дональд Сазерленд. В роли юноши — Джейден Мартелл из «Оно». Почему это событие Разумеется, это не единственная экранизация Кинга, которая нас ждет в этом году (когда вообще последний раз его экранизации были в дефиците?). Как минимум, еще будет «Воспламеняющая взглядом» и «Жребий Салема». Но в отличие от двух последних картин, «Телефон мистера Харригана» не повторная экранизация, не ремейк, что автоматически делает его более ожидаемым событием.

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«Чудо» («The Wonder») 2022 год, Netflix

Английская медсестра прибывает в ирландскую глубинку, чтобы расследовать случай таинственной девочки, обходящейся длительное время без пищи .

Чем знаменит первоисточник Неоготический роман «Чудо» написала Эмма Донохью, авторка «Комнаты». По популярности, конечно, к тому мегабестселлеру он не приблизился, но экранизация все может изменить. На русском книга уже опубликована. Кто снимает Режиссер — чилийский мелодраматург Себастьян Лелио («Неповиновение», «Глория»). Кто снимается В главной роли — Флоренс Пью. Почему это событие Учитывая авторский и актерский состав, фильм можно заранее назвать безотказным магнитом для всевозможных наград.

«На Западном фронте без перемен» («Im Westen nichts Neues») 2022 год, Netflix

Простой немецкий солдат, представитель «потерянного поколения», переживает события Первой мировой , бессмысленной и беспощадной.

Чем знаменит первоисточник Роман Эриха Марии Ремарка — абсолютная классика антивоенной литературы. Кто снимает Режиссер — немец Эдвард Бергер (хоррор-сериал «Террор», мелодрама «Вся моя любовь»). Для военного кино — идеальный жанровый опыт. Кто снимается В главной роли — дебютант Феликс Каммерер. В роли старшего фронтового товарища — Даниэль Брюль. Почему это событие Существует уже две экранизации романа — голливудская версия 1930 года, завоевавшая «Оскар» в категории «Лучший фильм», и телефильм 1979 года. Новую картину отличает тот простой факт, что это впервые будет адаптация на аутентичном немецком, а не на английском.

«Воланд» В прокате с 1 января 2023 года

Москва, 1930-е. Скандальный писатель начинает новый роман, персонажи которого основаны на реальных людях из его окружения. Среди них демонический Воланд, похожий на знакомого иностранца . Проблема в том, что вскоре граница между реальностью и вымыслом стирается.

Чем знаменит первоисточник «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова регулярно оказывается около вершин всевозможных списков величайших романов XX века. Кто снимает Это второй полный метр Михаила Локшина, режиссера «Серебряных коньков». Кто снимается По отечественным меркам ансамбль чрезвычайно звездный. Воланд — Аугуст Диль, мастер — Евгений Цыганов, Маргарита — Юлия Снигирь. На втором плане — Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник и Марат Башаров (да, он все еще снимается в большом кино). Почему это событие Любая попытка адаптировать «Мастера и Маргариту» обречена быть событием, а такая радикально-постмодернистская — и подавно. Существует городская легенда, согласно которой все экранизации романа прокляты и обречены на провал (ее приверженцы перечисляют безвременные смерти актеров из версий 1994-го и 2005-го года). Что ж, будет еще один шанс проверить достоверность легенды на практике.

«Соловей» («The Nightingale») В прокате с 12 января 2023 года

Две сестры-француженки пытаются сохранить жизнь и достоинство в оккупированной нацистами Франции .

Чем знаменит первоисточник Бестселлер Кристин Ханны завоевал славу благодаря феминистской оптике, через которую показывается героизм обычных жен и дочерей в военные годы. Книга издана на русском. Кто снимает Это шестая и самая амбициозная режиссерская работа актрисы Мелани Лоран. Кто снимается Главные роли играют сестры Фэннинг, Дакота и Эль. Почему это событие Дело не только в популярности первоисточника и таланте постановщицы, но и в том простом факте, что экранный дуэт знаменитых сестер Фэннинг — сам по себе аттракцион. Обе актрисы в разное время демонстрировали выдающийся драматический потенциал, но еще ни разу фактически не играли в одних и тех же сценах одновременно.

«Чудесная история Генри Шугара» («The Wonderful Story of Henry Sugar») В производстве на Netflix

Главный герой рассказа «Чудесная история Генри Шугара» — современный Робин Гуд, кумир сирот во всем мире и гроза владельцев казино .

Чем знаменит первоисточник Остальные сюжеты из одноименного сборника Роальда Даля делятся на причудливо фантастические и автобиографические (про становление писателем, про службу пилотом на войне). На русском данный сборник недоступен. Кто снимает Уэс Андерсон. Ранее он уже экранизировал «Бесподобного мистера Фокса» Даля. Кто снимается Как и все предыдущие фильмы Андерсона, особенно последние, ансамбль блещет звездами. Среди них Бенедикт Камбербатч, Дев Пател, Бен Кингсли, Ричард Айоади, Рэйф Файнс. Что удивительно, лишь последний ранее принимал участия в картине режиссера. Почему это событие Любая новая работа Уэса Андерсона, абсолютного классика современного американского кино, — это событие. К сожалению, пока что неизвестно, анимация это или игровое кино; и планирует ли режиссер адаптировать все истории из сборника (или ограничится заглавной). Игровой фильм-альманах наподобие «Французского вестника» был бы, конечно, идеальным вариантом.

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«Астронавт» («Spaceman») В производстве на Netflix

Первый в истории космонавт из независимой Чехии отправляется в полет к облаку межгалактической пыли. Там он неожиданно знакомится с гигантским пауком , чье общество ему оказывается комфортней, чем компания собственной жены, оставшейся на Земле.

Чем знаменит первоисточник Роман «Астронавт из Богемии» Ярослава Кальфара обладает поистине неповторимым по уровни чистой странности синопсисом. Книга издана на многих языках, но не на русском. Кто снимает Юхан Ренк — бывший рэпер, режиссер клипов New Order, фильма «Скачивая Нэнси» и сериала «Чернобыль». Кто снимается В главной роли — великий трагикомик Адам Сэндлер. В роли жены — Кэри Маллиган. Неназванную роль (хочется верить, что паука-инопланетянина) играет замечательный Пол Дано. Почему это событие Сочетание первоисточника, постановщика и звезды практически гарантирует, что нас ждет восхитительное в своей эксцентричности зрелище.