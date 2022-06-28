Рассказываем про два новых шоу, идеально подходящих для моментального поднятия настроения. Серии по 10–15 минут, никакой общественно-политической повестки, только анархия, несуразица и старое доброе английское дуракаваляние. Такое описание подходит «Человеку против пчелы» Роуэна Аткинсона, а также «Элли и Наташе».

Завязка столь гениально простая, что целиком раскрывается в названии: неловкого мужчину средних лет, работающего хаусситтеромСпециально обученный (но не в этом сериале) человек, который следит за домом на время отъезда хозяев по аналогии с няней-бебиситтером., так раздражает жужжание одной пчелы (на самом деле шмеля), что в процессе борьбы с насекомым он ненароком уничтожает весь дом, который ему поручили сторожить.

Легко представить питчинг «Человека против пчелы» в офисе «Нетфликса»: что, если мы снимем новый сезон «Мистера Бина» , только назовем героя Роуэна Аткинсона как‑нибудь по-другому и нам не придется платить отчисления каналу ITV. Конечно же, продюсеры не просчитались: Аткинсон, несмотря на последние серьезные роли вроде комиссара Мегрэ, ничуть не растерял хватку в физической комедии; он все еще легко производит впечатление мистера Бина по жизни. Да и конкурентов помоложе, которых мог бы задействовать стриминг, у него не появилось: несколько лет назад «Нетфликс» выпускал ситком в поджанре немой буффонады «Помпиду», но тот, несмотря на специфическое обаяние Мэтта Лукаса, не взлетел. Аткинсон же с порога (буквального) так смешно здоровается, держит в руках смартфон и сжимает губы, что сопротивляться никто не будет в силах. Все-таки жанр немой комедии — по-настоящему элитный, доступный лишь избранным мастерам.

Сто лет назад это был Чарли Чаплин со своим Бродягой — у него Аткинсон заимствует классовую осознанность: не зря в конце концов главным противником хаусситтера оказывается не шмель, а бесстыдно богатые работодатели, заставившие учтивого бедолагу спать в адской прачечной комнате. Полвека назад грустную немую комедию делал Жак Тати в картинах про месье Юло — легко представить, что модернистский дом из «Человека против пчелы», наполненный пугающими футуристическими гаджетами и предметами абстрактного искусства, мог бы быть одной из восхитительных локаций «Времени развлечений» .

Есть у Аткинсона и исключительные, неповторимые черты. Для мастера слэпстика он на редкость часто полагается не на телесные гэги, а на гримасы — именно невероятная экспрессия лица артиста заставляет хохотать даже от самых банальных приколов (его сосредоточенное лицо, путающее горелки на плите, невозможно пересказать и нельзя игнорировать). При этом уровень кринжа и даже тревоги, который вызывает сюжет сериала, — испытание не для слабонервных: скажем, незабываемая реставрация бесценного полотна Мондриана при помощи кетчупа в первой серии — это лишь цветочки. Бесконечно мучиться в аду разрушений и фейлов, впрочем, никому не придется: все эпизоды сезона за вычетом титров длятся в сумме часа полтора и смотрятся как сцены одного полнометражного фильма. Как будто создатели специально оставили возможность делать перерывы каждые 10 минут из‑за кринжа, но при этом знали, что искренний смех сквозь ладони не оставит шанса отвернуться из происходящего до самого конца.