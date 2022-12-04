«Треугольник печали» и еще 16 острых сатир на современное общество, которые стоит увидеть

Конечно, сам факт двух подряд побед в Каннах с сатирическими картинами говорит о том, что Эстлунд — мастер если не кино, то лавирования среди неврозов современного медиапространства . Его антикапиталистические киновысказывания становятся большими культурными событиями, которые обязан увидеть воочию на большом экране любой интересующийся пульсом эпохи горожанин. Но нельзя не отметить, что «Треугольник печали» с его приговором классовому обществу был бы ровно так же актуален и сто лет назад, и, вероятно, в следующем веке. Чтобы действительно посмеяться в голос, больше подходит сатирическое кино, изображающее более специфические явления современности. Предлагаем вашему вниманию 16 маст-вотчей последних лет — за точку начального отсчета взяли 2017 год, когда прогремел Трамп и #MeToo, ведь то, что было до этого, уже нельзя в полной мере назвать современностью.