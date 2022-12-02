Новые российские сериалы: Ивлеева в монастыре, сканди-нуар, «Сексуальное просвещение» дома

«Монастырь»
Тусовщица Мария (Настя Ивлеева) живет в свое удовольствие, развлекаясь на деньги богатых друзей. Однажды на вечеринке в Арабских Эмиратах она подмешивает экстази в напиток подруги Ангелины (Мария Абашова), что заканчивается групповым сексом. Наутро Машу выгоняют из отеля, подруга не берет трубку, а видео секса оказывается в сети. Муж Ангелины (Джаник Файзиев) по видеозвонку выглядит доброжелательно, но почему‑то после ее возвращения в Россию посылает за Машей угрожающего вида мужчин, от которых она на всякий случай сбегает. Путь-дорожка выводит ее к стенам мужского монастыря, где девушка встречает неортодоксального священника Варсонофия (Филипп Янковский) и его беспокойного сына Юру (Марк Эйдельштейн).
Абсолютно гениальная идея — отправить бойкую и прямолинейную звезду «Орла и решки» в место, где она выглядит неуместней всего (жаль, что мы, видимо, уже не дождемся российского сериала о Дане Милохине в доме престарелых). Правда, «Монастырь» не комедия положений, а нечто среднее между триллером и религиозной драмой (к слову, довольно уважительной, несмотря на скандалы). Ивлеева очень органична в роли, созвучной ее публичному образу, Янковский хорош в роли мудрого священника и ослепленного душевной раной отца, а оператор Сергей Трофимов («Ночной дозор», «Нулевой пациент») с одинаковым смаком снимает и зарубежные тусовки, и молельные службы. Портит сериал только чувство предсказуемости после трех эпизодов. К финалу вавилонская блудница наверняка исправится (на своих условиях), а отец отпустит травму прошлого и примет сына таким, какой он есть, а не каким ему хочется его видеть. Но дождемся финала.
В.Г.
«Замерзшие»
Не первая (см. как минимум «Мертвое озеро») попытка снять сканди-нуар на негостеприимной российской земле. Однако в этот раз почва дала любопытные всходы. Возможно, дело в постановщике — классном казахском режиссере Адильхане Ержанове, который собаку съел на триллерах («Черный, черный человек», «Штурм»). По сюжету в Карелии находят обледенелый труп жены (Ирина Вербицкая) следователя Евгения Рудина (Артем Быстров) как раз в тот день, когда они всей семьей отмечали день рождения его пасынка Артема (Максим Карушев). Первым делом подозрение падает на биологического отца мальчика Сергея (Даниил Воробьев), но также без внимания не остается местный мафиози Моргунов (Семен Стругачев), который точит зуб на Рудина. Впрочем, вскоре выяснится, что на следователя точат зуб слишком много людей, потому что он пересажал половину города. Так что полицейскому и его боевой напарнице Марии (Елена Тронина) будет непросто расследовать убийство, особенно учитывая то, что трупы вокруг будут только множиться.
Е.Т.
«Лэйт Найт Скул»
Старшеклассник Илья (Алексей Лукин) спокойно учился в Лондоне, пока его матери с работой в госкорпорации (Мария Миронова) мягко не намекнули вывести родственный актив из недружественного государства. Попав в московскую гимназию, парень первым делом публично встает на защиту девушки Иры (Иванка Осина-Фридман), чьи обнаженные фото из мести слили в сеть. Илье так удачно удается разрулить ситуацию, что одноклассники предлагает ему стать ведущим подпольного ток-шоу «Лэйт Найт Скул», где школьники собираются обсуждать свои насущные проблемы: сталкинг, депрессию и, конечно же, секс.
Netflix в России официально недоступен, но теперь у нас есть «Сексуальное просвещение» дома. «Лэйт Найт Скул», прямо скажем, не чета заморскому хиту: сериал получился слишком схематичным и местами не избежал бумерского бубнежа в своих посылах. Например, линия о романе между учителем и ученицей получилась на удивление невнятной, как будто творческая группа так и не определилась, можно взрослому крутить роман с подростком или все-таки нет. Но в целом авторы «Лэйт Найт Скул» говорят пусть и очевидные взрослому, но разумные вещи. Не очень понятно, как сериал доберется до подростков с маркировкой 18+, но вреда от него им точно не будет. А еще он достаточно бодро снят, чтобы разговоры о важном не отдавали унынием классного часа.
В.Г.
«С нуля»
В 2008 году двоюродные сестры Лена и Наташа (Надежда Калеганова и Маруся Фомина) учатся на экономическом и пытаются устроить красивую жизнь. 12 лет спустя Лена прошла через алкоголь, наркотики и рехаб, а Наташа успела выйти замуж за отца Лены (к ее огромному неудовольствию) и построить карьеру успешной бизнес-леди. Смерть отца в аварии вынуждает Лену бросить ее мелкое дело в Штатах и вернуться в Россию. Вскоре она понимает, что преждевременная кончина родителя, возможно, не была случайностью, и бросается в расследование.
«С нуля» должен получить свой плюсик за режиссерскую изобретательность: как минимум классных монтажных переходов тут столько, будто для режиссера Василия Бархатова («Атомный Иван») это был главный творческий вызов. Однако большую часть первых трех эпизодов сериал укачивает тебя рандомными прыжками по временным линиям. Огонек интереса немного разгорается на детективной интриге, но его тушат постоянные переброски в гламурный 2008 год (странно, что не в 2007-й), где Бархатов зачем‑то пытается воскресить сериал «Клуб». В 2022-м эта ностальгическая некромантия выглядит особенно неуместно: мертвых все же нужно хоронить.
В.Г.
«Суперпозиция»
Студент-физик Алексей (вездесущий в 2022-м Павел Табаков) прогуливает занятия в универе и ругается со своим отцом-преподавателем (Константин Лавроненко): тот пытается передать ему пренебрежение к материалистическим делам, а сын ему возражает, что деньги помогли бы спасти от смерти его мать (реальная мать Табакова Марина Зудина). Вскоре отец пропадает, а на Алексея выходит группа людей, которые утверждают, что на свете есть 125 параллельных миров. Вся эта мультивселенная безумия находится под угрозой: злая версия отца Алексея намерена убить всех своих двойников и захватить власть над мирами.
Выступление российских кинематографистов в жанре «миллениалы изобрели боевик с Ван Даммом». Правда, вместо Ван Дамма — Табаков-младший, который большую часть сериала по-щенячьи смотрит на артистку Лукерью Ильяшенко. Замена, прямо скажем, так себе — в отличие от артиста Игоря Жижикина, который тут как влитой и сразу в двух экземплярах. Немного удовольствия приносит и то, как звягинцевский артист Лавроненко по-злодейски смеется с легким придыханием (для полноты образа не хватает только накрученного на палец уса). В остальном же этот дешевый и лениво сделанный сериал удовлетворит только совсем неискушенных фанатов «Патруля времени».
В.Г.