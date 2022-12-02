Новые российские сериалы: Ивлеева в монастыре, сканди-нуар, «Сексуальное просвещение» дома

Не первая (см. как минимум «Мертвое озеро») попытка снять сканди-нуар на негостеприимной российской земле. Однако в этот раз почва дала любопытные всходы. Возможно, дело в постановщике — классном казахском режиссере Адильхане Ержанове, который собаку съел на триллерах («Черный, черный человек», «Штурм»). По сюжету в Карелии находят обледенелый труп жены (Ирина Вербицкая) следователя Евгения Рудина (Артем Быстров) как раз в тот день, когда они всей семьей отмечали день рождения его пасынка Артема (Максим Карушев). Первым делом подозрение падает на биологического отца мальчика Сергея (Даниил Воробьев), но также без внимания не остается местный мафиози Моргунов (Семен Стругачев), который точит зуб на Рудина. Впрочем, вскоре выяснится, что на следователя точат зуб слишком много людей, потому что он пересажал половину города. Так что полицейскому и его боевой напарнице Марии (Елена Тронина) будет непросто расследовать убийство, особенно учитывая то, что трупы вокруг будут только множиться.