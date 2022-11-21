Что там с аниме: «Человек-бензопила», хоррор по Лавкрафту и другие отличные новинки

«Сказ о четырех с половиной татами» — пожалуй, самая душевная и милая франшиза о студенческой жизни, эдакий «Универ» для самых чувствительных интеллигентов . Только здесь мозговыносящий фантастический сюжет сочетается с упоительным чувством расслабленности, которое разве что в студенческие годы и возможно: про студентов будущего, сколачивающих машину времени прямо после общажной попойки мы уже сказали, а еще тут есть (как и в предыдущем сезоне) вечный студент по прозвищу СисёПримерно то же, что «сэнсэй»., бравший академ восемь, что ли, раз и достигший просто невероятного уровня чилла, а также афтепати в пивнухе в любой непонятной ситуации (например, после спасения Вселенной). Не имеющим конкурентов наслаждением это шоу делают дизайны Юсукэ Накамуры и анимация студии Science Saru: первый парой крючков рисует самых стильных героев; вторые анимируют их так, что в кадре оживают не только лица, а все их тела: редко когда в аниме про повседневность, пускай и в фарсе, герои так смешно плющатся, растягиваются и просто позируют . Гениального режиссера Масааки Юасу после одного сезона и духовно связанного фильма сменил ученически настроенный Синго Нацумэ («Sonny Boy») и не подкачал — дух серии удалось сохранить полностью. Надеемся, что вернуться в Киотский универ с вечными студентами удастся еще снова и снова — благо, время тут течет по своим законам.