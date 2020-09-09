Краткий дайджест сериалов, которые вышли за последнюю неделю.

Новый сайфай-сериал, стартовавший на HBO Max. Первые две серии поставил Ридли Скотт, еще три — его сын Люк (который не выходит из тени великого отца, хотя ему самому уже за 50). Дело происходит в далеком будущем на реально существующей планете Kepler-22b, слегка напоминающей нашу. Земля, судя по всему, сгорела в огне религиозных войн. Атеисты успели послать на 22b пару андроидов, Мать и Отца, с несколькими человеческими эмбрионами, из которых со временем выжил, впрочем, только один. Однажды до планеты долетает корабль-«ковчег» с их идейными противниками-солнцепоклонниками, тоже ищущими новый дом. Почерк Скотта узнается мгновенно — поначалу это похоже на расширенный пролог к «Прометею» (покрытые туманами горы и недружелюбные пустыни снимали в ЮАР). И первая серия требует, пожалуй, терпения: все очень торжественно, многозначительно и неторопливо . Впрочем, финальные пятнадцать минут гарантированно разбудят задремавших, и потом уже не оторваться: высокопарная и несколько холодная, отстраненная тональность библейской притчи сохраняется, но сюрпризов и экшена хватает вполне, и что будет дальше — бог весть. И хотя тематически сериал очевидно перекликается со скоттовской фильмографией — тут и «Бегущий по лезвию», и «Чужой», и «что снится андроидам?», и вопросы веры и религии, и тема неочевидного родительства, и так далее — но также вспоминается и какая‑нибудь «Черная дыра» и другие недорогие и сердитые сайфай-вестерны. На актерском фронте солирует феноменальная датчанка Аманда Коллин в роли противоречивого робота, мамочки и убийцы. Ее партнер, которого играет Абубакар Салим, — андроид с коллекцией анекдотов — тоже отличный. Очевидно, что это зрелище по разным причинам не для всех и каждого, но вообще, такая оригинальная и амбициозная фантастика появляется на телевидении хорошо если раз в год. C.З. Первое место в топе Netflix занял сериал «Away»

Показав лунную миссию в комедии «Космические войска», Netflix делает следующий большой шаг для человечества и выпускает сериал о миссии на Марс. Только это — небольшой шаг назад от иронии в сторону мелодраматический серьезности, попытка рассказать о простых человеческих ценностях через космические расстояния, поэтому вместо космической оперы получаем привычную семейную мыльную оперу . В недалеком будущем человечество отбирает для первого полета на Марс пятерку лучших людей Земли — как на подбор разных рас, конфессий, гендеров и взглядов: темнокожий ботаник от Англии, индус Арья, китаянка-лесбиянка, российский космонавт Миша Попов (русскоговорящий Марк Иванир из «Нового папы» и «Родины») и женщина-капитан в исполнении Хилари Суонк. У героини Суонк на Земле осталась дочка-подросток и муж, который работает в центре управления полетами, но так некстати оказывается в инвалидной коляске. За десять серий будущие марсиане успевают пережить всевозможные внештатные ситуации, встретить Рождество и даже умудряются занести на космический корабль проклятый вирус. Все сюжетные перипетии Миша мог бы описать русской поговоркой «Не понос, так золотуха», но в основном он только ворчит и предлагает выпить самогон из шприца или поиграть в куклы (не спрашивайте). Конечно же, основные психологические конфликты в экипаже приходятся именно на россиянина и китаянку, которые, естественно, предпочитают кооперироваться вместе, видимо, по геополитическому признаку. Но персонажи героически превозмогают все невзгоды, каждая серия подводит к какой‑то простой морали вроде «давайте жить дружно», надо ценить близких, уважать товарищей и беречь Землю. В общем, довольно быстро в сериале становится так душно, что хочется открыть люк в космос. Все персонажи настолько правильные, что постоянно перед друг другом извиняются, проговаривают свои чувства, устанавливают моральные буйки. Здесь постоянно кто‑то кем‑то гордится: муж женой, жена дочкой, а дочка мамой. Если дочка-подросток и сбегает по сюжету из дома, то только тайком на мессу в церковь. Фразы «Я так скучаю», «Мама, я тебя люблю» и «Прости, мне так жаль» звучат примерно каждые 15 минут — все потому, что технологии позволяют астронавтам общаться по видеосвязи и телефону со своими близкими. Лишь на середине пути до Марса у них все-таки пропадает сигнал, но и тогда герои продолжат перекидываться аудиосообщениями, над каждым из которых они обязательно начинают рыдать. Понятное желание показать, что за каждым покорителем космоса, который должен выглядеть идеалом, скрывается своя человеческая история, здесь реализовано сверхэмоционально. Но многим зрителям это нравится, неслучайно же сериал на момент публикации занимает первое место в трендах по России, если верить алгоритму Netflix. Нам же кажется, что гораздо лучше эта тема раскрыта в фильме «Проксима» с Евой Грин. Кстати, по сюжету экипаж от космической радиации защищает слой воды в стенках корабля, но если провести анализ, там наверняка окажется сладкий, как сам сериал, сироп или же литры слез, которые пролиты космонавтами за все 10 серий, что они летят до Красной планеты. М.C. Стартовал 2-й сезон «Пацанов»

Продолжение прошлогоднего амазоновского хита про развращенных супергероев и борцов с ними не предлагает ничего принципиально нового, но зато ничем, кажется, и не уступает первому сезону . «Пацаны», объявленные в розыск, сидят в подполье, Хьюи тоскует по Энни — Старлайт, Бутчер, в финале выяснивший, что его любимая вовсе не мертва, мечтает с ней воссоединиться. У супергероев свои заботы: Хоумлендер пробует себя в роли отца, псевдо-Аквамен пытается завязать, Энни хочет саботировать «Воут», в «Семерку» берут нового участника (точнее, участницу) вместо покойного человека-невидимки. Также объявляется новый супертеррорист. Элизабет Шу, конечно, не хватает, но все остальное на месте: злободневная сатира, цинизм без берегов, убедительные спецэффекты, много Билли Джоэла. Взрываются головы, ломаются шеи, вспарываются животы китов, и пусть всерьез сопереживать тут особо некому, это неизменно лихо и остроумно, и раз-два за серию челюсть слегка отвисает. С.З.

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