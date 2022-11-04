Турецкие наслаждения: большой гид по миру турецких сериалов

Вспыльчивый Миран (Акын Акынезю) с детства питает ненависть к семье Шадоглу, глава которой убил его родителей. Его властная бабушка Азизе (Айда Аксель) продумала многоходовый план мести, а дело парня — его покорно исполнять. Сначала он должен женить на себе, а затем оставить и таким образом опозорить доверчивую и нежную внучку врага — Рейян (Эбру Шахин). Место действия — город Мидьят в провинции Мардин, где сильны традиции. Поэтому свадьба главных героев отражает национальные особенности. Оставить невесту на площади — большой позор для нее и ее семьи . Но это только часть коварного плана, который летит в тартарары, потому что Миран понимает, что влюблен в Рейян. Героям предстоит излечить раны друг друга, переписать историю своих отношений и остаться вместе, несмотря на все попытки семей разлучить их. Люди в Турции — очень эмоциональные, поэтому не стоит удивляться, что мужчины, с одной стороны, накаченные мачо, а с другой, живые люди, которые позволяют себе плакать.