Турецкие наслаждения: большой гид по миру турецких сериалов

Когда турецкие сериалы только появились в отечественном медиапрострастве, отношение к ним было неоднозначное — в лучшем случае они проходили по ведомству очередного «мыла» для домохозяек. Однако постепенно из guilty pleasure они превратились в шоу, которые не зазорно смотреть человеку, считающему себя интеллектуалом. Характерные сюжетные линии, серии длиной в два часа, оригинальное музыкальное сопровождение — все это выделило турецкие многосерийные драмы в самостоятельный жанр под названием «дизи».
С ростом популярности турецких сериалов в мире выросло и их качество. Основной жанр — по-прежнему мелодрамы, но с более продуманным сюжетом, уже не так откровенно манипулирующим зрительскими эмоциями. В этой подборке мы разделили сериалы на основные типы отношений главных героев, хотя он и она, конечно, все равно будут вместе.
👹 👰🏻 Красавица и чудовище
Сказочный троп, знакомый по многим историям: главный герой — абьюзер, а героиня — жертва. Ключевой вопрос: возможно ли выбраться из таких отношений? Всех ли меняет любовь? И всегда ли «чудовище» — тиран, в сердце которого не осталось ни капли света и любви?
«Черно-белая любовь»
«Siyah Beyaz Aşk»
Талантливая девушка-нейрохирург Аслы (Бирдже Акалай) и жестокий бандит Ферхат (Ибрагим Челиккол) — из разных миров. Их встреча — роковая случайность. Она становится свидетельницей преступления, и ее убийство поручают Ферхату. Однако он неожиданно предлагает Аслы выйти за него замуж. Стреляют в сериале чаще, чем говорят о своих чувствах. Жанр криминальной драмы вообще нетипичен для турецких шоу. Авторы вначале делят мир на черное (Ферхат, нарушающий закон) и белое (Аслы и ее вера в справедливость), однако по мере развития сюжета высказывается мысль о том, что добро и зло — понятия относительные. Они есть в каждом человеке — все зависит от выбора и обстоятельств. Правильная Аслы не меняет Ферхата за секунду: мало сделать шаг от ненависти до любви, ее еще необходимо удержать.
«Ветреный»
«Hercai»
Вспыльчивый Миран (Акын Акынезю) с детства питает ненависть к семье Шадоглу, глава которой убил его родителей. Его властная бабушка Азизе (Айда Аксель) продумала многоходовый план мести, а дело парня — его покорно исполнять. Сначала он должен женить на себе, а затем оставить и таким образом опозорить доверчивую и нежную внучку врага — Рейян (Эбру Шахин). Место действия — город Мидьят в провинции Мардин, где сильны традиции. Поэтому свадьба главных героев отражает национальные особенности. Оставить невесту на площади — большой позор для нее и ее семьи. Но это только часть коварного плана, который летит в тартарары, потому что Миран понимает, что влюблен в Рейян. Героям предстоит излечить раны друг друга, переписать историю своих отношений и остаться вместе, несмотря на все попытки семей разлучить их. Люди в Турции — очень эмоциональные, поэтому не стоит удивляться, что мужчины, с одной стороны, накаченные мачо, а с другой, живые люди, которые позволяют себе плакать.
«Игра судьбы»
«Baht Oyunu»
Турки — довольно суеверный народ. Почтение к приметам формировалось веками и занимает весомое место в их культуре. Так, по сюжету все женщины по материнской линии Ады (Джемре Байсел), начиная с прабабушки, повторили одну и ту же судьбу: после расставания со своей первой любовью они либо овдовели в молодом возрасте, либо больше никогда не вышли замуж. Первой любовью Ады становится иностранный студент из Албании Рюзгар (Идрис Неби Ташкан). Они женятся: Ада — в надежде построить счастливый брак, а меркантильный и легкомысленный Рюзгар — чтобы остаться в Турции. В итоге через три года Рюзгар получает гражданство и жестоко бросает Аду. Неужели злой рок настиг девушку? Чтобы избежать «семейного проклятия», она решительно хочет вернуть Рюзгара. Случайное знакомство с богатым редактором Борой (Айтач Шашмаз) — бессердечным и самовлюбленным трудоголиком, а также начальником жениха — ей здорово в этом поможет. Обстоятельства сближают Аду и Бору, заставляют их пересмотреть свои взгляды на жизнь.
«Меня зовут Мелек»
«Benim Adim Melek»
Семьи Карадаг и Сирхан близки на протяжении веков. Дочь Карадагов Мелек (Нехир Эрдоган) и сын Сирханов Хали (Кутси) вынуждены пожениться по воле родителей. Тогда Мелек решает бросить вызов традициям и сбежать в день помолвки со своим возлюбленным Аллаем (Каан Чакыр) в Германию. Однако жизнь с избранником оказывается сущим кошмаром: Мелек ради детей терпит унижения и побои от Аллая. Накладывают свой отпечаток и консервативные устои, которые не дают женщине уйти от супруга. В довершение ко всему у Мелек обнаруживают неизлечимую болезнь, а муж, преследуя финансовую выгоду, разводится с ней. Мелек снова вынуждена бежать, на этот раз в отчий дом. Но и там она оказывается в щекотливом положении: отец обижен на дочь, опозорившую его 20 лет назад. Динамичный сериал про жизнь вопреки обстоятельствам и женщину, пережившую много боли, но по-прежнему верящую в любовь.
👨🏻💻 👩🏻💻 Босс + подчиненная
Служебный роман — частое явление в турецких сериалах. Личные отношения влияют на карьеру и наоборот, поэтому героиням нередко приходится доказывать, что успешные проекты и новые должности — их собственная заслуга, а не «бонус» от возлюбленного-шефа. Жизненные обстоятельства (переезд, финансовые трудности, внезапное увольнение) сводят героев в нужный момент. И такие встречи не просто неслучайны, а, как правило, судьбоносны.
«Ранняя пташка»
«Erkenci Kuş»
Санем (Демет Оздемир) — своенравная мечтательница, которая хочет написать книгу и жить на Галапагосских островах, но пока вынуждена каждый день с утра открывать лавку отца. У девушки консервативные родители, имеющие привычку притягивать разного рода неприятности. Однажды Санем устраивается в рекламное агентство, где уже работает ее сестра Лейла (Ознур Серчелер), и влюбляется в нового начальника Джана (Джан Яман). На пути героев встают их родные и конкуренты по бизнесу. Романтическая история, щедро приправленная юмором и национальным колоритом.
«Запретный плод»
«Yasak Elma»
Амбициозный лидер Алихан (Онур Туна) успешно строит карьеру, забыв про личную жизнь. Однажды у него появляется новая ассистентка — целеустремленная и умная Зейнеп (Севда Эргинджи). Рабочее общение стремительно выходит за рамки офиса, однако счастливым служебный роман не назовешь. Это в бизнесе Алихан разруливает проблемы на раз-два, а в отношениях боится доверять и любить, что приводит к скорому расставанию с Зейнеп. Герои будут причинять друг другу боль, пока не победят свои страхи. Однако обретет счастье пара раньше окончания сериала: их сюжетная линия закончится во втором сезоне из шести.
«Полнолуние»
«Dolunay»
Жизнерадостная студентка кулинарного факультета Назлы (Озге Гюрель) устраивается личным поваром в дом к молодому бизнесмену и ужасному перфекционисту Фериту (опять Джан Яман). У них очень разное отношение к жизни — и в конце концов шеф даже увольняет девушку. Однако она единственная, к кому после смерти родителей тянется маленький Булут (Алихан Тюркдемир) — сын сестры Ферита. Герои воссоединяются ради заботы о ребенке, но за опеку над ним начинается нешуточная борьба: другим родственникам мальчик нужен ради получения наследства. Экстремальные обстоятельства заставляют Ферита и Назлы по-другому взглянуть друг на друга — их отношения не обойдутся без драм и неожиданных поворотов, но без лишней истерии.
«Повсюду ты»
«Her Yerde Sen»
Селин (Айбюке Пусат) занимается дизайном. Демир (Фуркан Андыч) — успешный архитектор. Жизнь героев переворачивается с ног на голову, когда выясняется, что оба купили по половине одного и того же дома. Конечно же, уступать особняк мечты другому ни у кого из них нет ни малейшего желания. Поэтому вынужденные соседи, словно персонажи турецкой версии «Как достать соседа», пытаются сделать жизнь друг друга невыносимой: громко слушают музыку, готовят еду с едким запахом и даже приводят козу во двор. Соседская война, как и страсть между героями, вспыхивает с новой силой, когда Селин узнает, что Демир — ее новый начальник. Летний ромком с восточным колоритом и легким сюжетом.
«Любовь напрокат»
«Kiralık Aşk»
Сирота Дефне (Эльчин Сангу) живет с бабушкой, братом и сестренкой. Работает официанткой, никогда не жалуется и видит счастье в мелочах. Однако ее брата за долги похищает мафия. У Дефне нет выбора: нужно найти 200 тысяч лир за сутки. Омер (Барыш Ардуч) — человек из другого мира, молчаливый трудоголик, гендиректор крупной фирмы, рано оставшийся без родителей. Его жизнь подчинена жестокой дисциплине: подъем в одно и то же время, строгий рацион, работа допоздна. Тетя Омера Нериман (Нергис Кумбасар) мечтает женить племянника, поэтому по ее наставлению он идет на свидание в ресторан, где по воле случая работает Дефне. Прячась от тетиной избранницы, он притворяется парнем Дефне, которой предстоит устроиться в фирму Омера. Сможет ли Дефне спасти брата? Смогут ли они помочь друг другу? И перерастет ли их «любовь напрокат» в настоящую? Ответы на эти вопросы предстоит узнать зрителям.
«Великолепный век»
«Muhteşem Yüzyıl»
Сериал, с которого началось увлечение российскими зрителями турецкими сериалами. Легендарная историческая драма с дворцовыми интригами, любовью, ревностью, борьбой за власть и тайнами во дворце оттоманов. В центре сюжета — история Сулеймана Великолепного (Халит Эргенч), десятого султана Османской империи, который после смерти отца вынужден взойти на престол. Его жизнь кардинально меняется, когда он влюбляется в Александру (Мерьем Узерли) — рабыню из гарема и дочь православного священника. Сначала девушка бунтует, но потом решает отомстить за своих родителей, завоевав сердце правителя. Она — его Хюррем — одновременно подданная и человек, чье мнение имеет вес при дворе. Их любовь повлияет на будущее Османской империи.
🤴🏻 👩🏻🌾 Принц + Золушка
Герои разного социального статуса часто влюбляются, но нередко с первой встречи кажутся друг другу высокомерными. За такими историями интересно наблюдать, так как влюбленные, несмотря на полярный жизненный опыт, образование и мышление, все-таки могут разглядеть друг в друге людей со схожими ценностями.
«Постучись в мою дверь»
«Sen Çal Kapımı»
Серкан (Керем Берсин) — привлекательный, но безэмоциональный бизнесмен, помешанный на развитии своей строительной компании. Он не подозревает, что его ненавидит добрая флористика Эда (Ханде Эрчел). Компания Серкана отозвала стипендию, и девушка не смогла закончить университет. Однажды они встречаются, и Эда решает отомстить, но череда обстоятельств приводит к тому, что она становится фиктивной невестой Серкана. Ненастоящие отношения или даже свадьба — частый сюжетный ход в турецких мелодрамах. Однако этот проект по возможности избегает стандартных клише, а главная героиня — смелая и решительная. Ее любовь делает из робота человека.
«Запах клубники»
«Çilek Kokusu»
Независимая Аслы (Демет Оздемир) и обаятельный красавчик Бурак (Юсуф Чим) знакомятся в самолете и сразу начинают бесить друг друга. Они из разных социальных слоев, но ряд комичных ситуаций сближает их, несмотря на то что они оба несвободны. Их вторые половины готовы на многое, чтобы помешать Аслы поверить в чувства Бурака. Редкий турецкий сериал, который обходится без любовных треугольников.
«Любовь не понимает слов»
«Aşk Laftan Anlamaz»
Встреча очаровательной Хайят (Ханде Эрчел) и принципиального Мурата (Бурак Дениз) начинается с конфликта: они не смогут поделить такси, так как оба спешат на встречу с одной и той же компанией, но еще не знают об этом. Он владелец крупного текстильного бизнеса. Она провинциалка, которой нужна работа. Хайят ее найдет, но лишь потому, что ее примут за другую соискательницу — Суну. Хоть между героями с самого начала и летают искры, быть вместе им помешает взаимная неприязнь, ложь героини и интриги девушки Бурака.
«Мистер ошибка»
«Bay Yanlış»
Хоть Эзги (Озге Гюрель) и успешная пиар-специалистка, она несчастна в любви. Девушка безнадежно разочарована в мужчинах после отношений с Сонером (Тайгун Сунгар). На вечеринке-сюрпризе в честь его дня рождения она узнает об измене возлюбленного, после чего не хочет иметь с ним ничего общего. Затем Эзги внезапно остается без квартиры и становится безработной. «Что со мной не так?» — вопрос, ответ на который Эзги ищет в книгах, у подруг и мужчин. Одним из них становится неслучайный знакомый Озгюр (Джан Яман). Его имя в переводе с турецкого «свободный». Таким он и является по жизни — лихим бабником, ветреным и самовлюбленным владельцем бара. Жизни героев меняются, когда они узнают, что стали соседями. Озгюр согласен помочь новой подруге разобраться в мужчинах и найти большую любовь. Взамен Эзги должна сыграть его девушку. История про неподдельные чувства и дружбу на берегу Эгейского моря.
«Любовь напоказ»
«Afili Aşk»
Бедный квартал Стамбула. Здесь живет Айше (Бурджу Озберк) — добродушная девушка с чистым сердцем и взрывным характером. Она рано лишилась отца, поэтому два старших брата полностью контролируют ее жизнь: выбирают будущего мужа, не дают поступить в университет, говорят что носить. Айше вынуждена работать швеей в ателье богатого друга ее отца, которым управляет его сын Керем (Чаглар Эртугрул). Керем — наследник семейного бизнеса, настоящий гедонист, плейбой и головная боль семьи. Айше мечтает оставить эту жизнь позади и выйти замуж за своего возлюбленного Берка. Однако воля братьев иная — выдать сестру замуж за Сабри, богатого парня из соседнего квартала, безнадежно в нее влюбленного. Терпению Айше есть предел — она сбегает от сватовства, встречает в ателье Керема и решает стать плохой девочкой. Она уезжает, неосознанно связав себя с Керемом до конца жизни.
⚔️ 💔 Ромео + Джульетта
Любовь вопреки и кровная вражда двух семейных кланов — один из классических сюжетов, в том числе в турецких сериалах. Как уже было сказано, в Турции сильны традиции: ослушаться старшего, особенно для девушки, — повод для серьезного конфликта. Тем тернистее путь влюбленных к счастью. Тем более захватывающие такие истории.
«Отважный и красавица»
«Cesur Ve Güzel»
Сильная Сюхан (Туба Бююкюстюн) успешно руководит бизнесом в сельской местности. Однажды в поселок приезжает Джесур (Кыванч Татлытуг) и спасает девушку от буйной лошади. Постепенно начинается их роман, но оказывается, что их семьи враждуют много лет — и категорически против их отношений. Однако Джесур сделает все, чтобы завоевать расположение отца Сюхан. История о том, как важно забыть обиды прошлого и найти общий язык ради спасения того, кого любишь.
«Черная любовь»
«Kara Sevda»
Романтическое столкновение в автобусе вызвало вспышку чувств между художницей Нихан (Неслихан Атагюль) и горным инженером Кемалем (Бурак Озчивит). Пара безнадежно влюбляется с первого взгляда. Но эта любовь настолько ярка, насколько и невозможна. Основная причина — классовое неравенство. Нихан — дочь богатых светских львов — вынуждена согласиться на брак с Эмиром (Каан Урганджиоглу), сыном партнера отца, чтобы спасти от суда брата и сохранить папин бизнес. Эмир — настоящий злодей, способный на все из‑за одержимости Нихан. Убитый горем Кемаль погружается в труды: покидает Стамбул и отправляется работать в шахтах на западе страны. Пять лет спустя Кемаль принимает решение вернуться в столицу. «Черная любовь» — сплетение как минимум пяти любовных линий. И будет ли хоть одна со счастливым концом — неясно до последнего эпизода этой остросюжетной драмы. Единственный турецкий сериал, получивший международную телепремию «Эмми».
«Два лица Стамбула»
«Fatih Harbiye»
Столкновение двух миров Стамбула — бедного, придерживающегося традиций района Фатих и богатого европейский квартала Харбие. Представитель первого — Нериман (Неслихан Атагюль) — молодая девушка, которая живет со своим отцом и тетей. Она никогда не выходит на улицу без разрешения, не носит современную одежду и не противится воле старших. В этой умеренной жизни Нериман может отразить все свои мечты лишь в картинах. Большую часть времени она проводит со своей детской любовью. Желая испытать что‑то новое, девушка тайно идет на вечеринку по приглашению своей кузины. Кроткая и невинная Нериман привлекает внимание представителя свободомыслящего мира Стамбула — Маджита Аркаоглу (Кадир Догулу), сына художницы и бизнесмена. Они влюбляются друг в друга, но слово семьи — закон. Маджит должен жениться на кузине Нериман, иначе отец станет банкротом и лишит сына имени и наследства. А семья Нериман категорически против союза, противоречащего обычаям. Героям предстоит доказать свою любовь и право быть вместе.