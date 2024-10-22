Умер основатель «Флибусты»

Умер основатель бесплатной библиотеки «Флибуста». Меценат, известный под псевдонимом Stiver, давно болел раком и решил принять укол смертельной дозы тиопентала. О решении воспользоваться ассистированным суицидом он написал на странице онлайн-библиотеки.

«Если все пойдет по плану, то завтра, в воскресенье, 20.10, получу смертельную дозу тиопентала. Если не отпишусь в понедельник, значит сработало», — сообщил он.

Stiver рассказал о развитии у него агрессивной формы рака мозга 23 сентября. Он заявил, что «Флибусте» угрожает закрытие в течение следующих недель.

19 октября его пост был обновлен. «Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме», — говорилось в дополненном сообщении в блоге сайта.

Некоммерческая онлайн-библиотека «Флибуста» была основана в 2009 году как модифицированная версия другого пиратского проекта — «Либрусек». На сайте бесплатно выкладывали электронные версии популярных книг на русском и других языках, что часто приводило к столкновениям с издательствами-правообладателями, в частности «Эксмо» и «Литрес».

В июне 2015 года доступ к ресурсу был заблокирован Роскомнадзором в качестве обеспечительной меры по иску «Эксмо», подавшего в суд из‑за публикации произведений Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники», «Золотые яблоки солнца» и «Вино из одуванчиков».