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В Круговом депо на Комсомольской площади откроется культурное пространство «Тон-центр»

Афиша Daily
Фото: предоставлено пресс-службой

В здании Кругового депо, спроектированном архитектором Константином Тоном на Комсомольской площади, откроется культурное пространство «Тон-центр». Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.

«Тон-центр» станет местом встречи искусства, движения и эксперимента. Площадка предложит москвичам выставки, перформансы, концерты и образовательные программы, касающиеся искусства, музыки, театра и архитектуры. В ней также разместят кофейню и книжную гостиную.

Девизом пространства, которое откроется 8 июля, станет «Искусство в движении». По замыслу создателей, «Тон-центр» задаст движение идеям и культурным процессам так же, как некогда Круговое депо задавало движение поездам.

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«Железнодорожное депо архитектора Тона — настоящее сокровище, затерянное среди путей и составов, — вновь становится источником движения: теперь не поездов, а искусства во всех его проявлениях. Искусство всегда задает развитие во всех сферах нашей жизни, а вдохновение позволяет воплощать самые смелые мечты. Этот памятник архитектуры нужно увидеть: под куполом ощущаешь невероятную атмосферу сакрального пространства, которое ждет новых проектов в искусстве», — отметил арт-директор площадки Сергей Мешалкин.

Вокруг «Тон-центра» в дальнейшем вырастет арт-кластер с торговыми рядами, галереями, мастерскими и кафе. Пространство трех вокзалов — Ленинградского, Ярославского и Казанского — будет переосмыслено при содействии РЖД, Московского метрополитена и Департамента культурного наследия Москвы.

«Для нас „Тон-центр“ — это гораздо больше, чем культурная институция или проект редевелопмента исторического здания. Мы видим в нем пример новой модели взаимодействия бизнеса, города и культурного сообщества. Мы убеждены, что именно такие визионерские проекты создают долгосрочную ценность для города и его жителей, открывая новые сценарии использования исторических мест и раскрывая потенциал целых районов».
Ирина Дзюба
Идеолог «Тон-центра»

Художественным руководителем первого сезона работы пространства стала художница и куратор Катя Бочавар. Она представит в «Тон-центре» серию концертов «Земля маршрутов» Владимира Горлинского для трех голосов и 16 перкуссионистов и выставку «Временные конструкции» Лены Соловьевой и Дмитрия Запылихина.

В осенне-зимнее расписание «Тон-центра» войдут опера «Москва — Петушки» Петра Айду, концерт-спектакль «Состояние „Почти“» Владистава Наставшева, постановка «Сказка об Амуре и Психее» Арсения Мещерякова и артистов «Мастерской Брусникина». Кроме того, на площадке откроется программа «Фойе» для молодого искусства.

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